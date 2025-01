¿Cuál es el secreto del equilibrio entre trabajo y vida feliz en Dinamarca?

El Sr. Wiking es otro danés que cita el concepto de jefes que confían en sus empleados para hacer lo correcto. Él usa el ejemplo del personal en el parque de atracciones Tivoli Gardens en Copenhague, donde siguen la regla de los tres metros. La idea es que eres el CEO de todo dentro de un radio de tres metros. “Si ves basura dentro de tu radio de tres metros, la recoges, y si ves a un huésped buscando algo, te detienes y les preguntas si puedes ayudar”, dice el Sr. Wiking. Añade que cuando el personal se apropia de su propio espacio, puede ayudarles a sentirse empoderados y apreciados, lo que contribuye en gran medida a generar un sentimiento saludable sobre su lugar de trabajo. Janine Leschke, profesora en el departamento de gestión, sociedad y comunicación en la Escuela de Negocios de Copenhague, dice que Dinamarca definitivamente “no es una cultura laboral en la que tienes que presentarte y estar disponible todo el día, toda la noche, para demostrar que estás trabajando duro todo el tiempo”. En su lugar, dice que la flexibilidad durante el día laboral les da a los empleados el tiempo que necesitan, por ejemplo, para recoger a sus hijos de la escuela o guardería. “El día no tiene que terminar oficialmente a las cinco o seis, y eso es atractivo para muchos daneses con niños.” El Sr. Hoces ha notado cómo algunos empleadores en los EE.UU. pueden esperar que su personal esté disponible durante los fines de semana, para responder al ocasional correo electrónico o mensaje. Ese tipo de horas extras no encaja con su visión de un equilibrio positivo entre el trabajo y la vida. “Si se espera que tome llamadas durante el fin de semana, eso sería una gran señal de alerta para mí, y probablemente cambiaría de empleo”, dice. “Pero hasta ahora eso no me ha sucedido a mí ni a nadie que conozco.”