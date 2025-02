¿Cuál es el patrimonio neto promedio por edad?

Tu patrimonio neto, o la diferencia entre tus activos y tus pasivos, puede ser una cifra útil para determinar tu salud financiera. Idealmente, tu patrimonio neto crece con el tiempo a medida que adquieres más riqueza y pagas deudas.

Entonces, ¿cuál debería ser tu patrimonio neto en este punto de tu vida? Si bien no hay una respuesta correcta, comparar tu patrimonio neto con el promedio nacional para diferentes grupos de edad puede ser útil.

This embedded content is not available in your region.

Tu patrimonio neto es el valor de todo lo que posees (tus activos) menos lo que debes (tus pasivos). Esta métrica financiera clave es útil para rastrear tu riqueza con el tiempo.

Para calcular tu patrimonio neto, suma todos tus activos, incluyendo el valor de tu vivienda, cuentas bancarias, cuentas de jubilación, inversiones, efectivo y otros objetos de valor. Luego, suma todos tus pasivos, como el saldo de tu hipoteca, saldo de préstamos de auto, saldo de préstamos estudiantiles, cualquier otro préstamo y deudas de tarjetas de crédito. Finalmente, resta tus pasivos totales de tus activos totales. Ese número es tu patrimonio neto.

Lee más: ¿Qué es el patrimonio neto y por qué es importante?

El patrimonio neto promedio de las familias estadounidenses fue de $1,059,470 en 2022, según datos de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal. Mientras tanto, el patrimonio neto mediano fue de $192,700 para ese mismo año (debido a patrimonios netos extremadamente altos que distorsionan los promedios, los datos medianos pueden ser más representativos de lo que es “normal”).

Para tener una idea de cómo cambia el patrimonio neto para la mayoría de las personas con el tiempo, consulta la siguiente tabla, que muestra el promedio y el patrimonio neto mediano por edad:

Tu patrimonio neto puede ser positivo o negativo. De hecho, no es raro tener un patrimonio neto negativo, especialmente cuando eres joven. Sin embargo, idealmente, tu patrimonio neto aumenta con el tiempo a medida que adquieres más activos, ganas ingresos más altos y pagas deudas.

Por ejemplo, es posible que comiences tu carrera con un salario de nivel básico y un alto saldo de préstamos estudiantiles. Sin embargo, tener menos gastos en tus primeros años puede permitirte progresar rápidamente en el pago de tus préstamos, invertir y ahorrar dinero.

Más adelante, es posible que inicies una familia o compres una casa. Estos y otros cambios en la vida pueden venir con gastos importantes, como cuidado de niños, cuotas escolares, mejoras en el hogar, impuestos de propiedad y más. Estos gastos pueden llevar a una disminución temporal en tu tasa de ahorro o incluso a nuevas deudas para cubrir costos más altos.

Más adelante en la vida, es posible que puedas acelerar tu progreso nuevamente. Puede que pagues tu hipoteca, dejes de pagar los gastos de tus hijos, recibas un gran ascenso o te deshagas de deudas. Todas estas cosas pueden ayudarte a aumentar tu patrimonio neto.

Finalmente, una vez que dejes de trabajar y empieces a retirar tus ahorros de jubilación, es posible que tu patrimonio neto comience a disminuir nuevamente. Según datos de la empresa de servicios financieros Empower, el patrimonio neto promedio aumenta hasta los 60 años, momento en el que comienza a disminuir.

Si calculas tu patrimonio neto y descubres que no estás donde quieres estar, no te desanimes. Del mismo modo, no te obsesiones con los números promedio y medios mencionados anteriormente. Todos tienen diferentes privilegios financieros y circunstancias, así como sus propias prioridades y metas.

Si estás decidido a aumentar tu patrimonio neto, hay muchas maneras de hacerlo. Aquí tienes algunos consejos para hacer crecer y proteger tu riqueza con el tiempo:

Ahorra para emergencias: Un fondo de emergencia es parte de una base financiera estable, que te permite cubrir gastos inesperados sin contraer deudas. Trabaja para ahorrar aproximadamente seis meses de gastos esenciales y espera a que haya una verdadera emergencia para tocar este dinero.

Lee más: Estos son los 2 momentos en los que deberías usar tu fondo de emergencia frente a ahorros generales

Paga tus deudas: Pagar deudas aumenta tu patrimonio neto y abre espacio en tu presupuesto para metas de ahorro y otros gastos. Comienza por enfocarte en deudas con intereses altos, como tarjetas de crédito, que pueden crecer rápidamente.

Recorta gastos: Recortar gastos innecesarios, como cosas que no usas o disfrutas, por ejemplo, te libera más efectivo para poner en tu fondo de emergencia, destinar a deudas o invertir. Un análisis de tus estados de cuenta recientes de bancos y tarjetas de crédito puede ayudarte a identificar áreas donde recortar gastos.

Aumenta tus ingresos: Solo puedes recortar tanto de tus gastos, pero siempre puedes ganar más. Ya sea negociando un aumento, comenzando un trabajo paralelo o cambiando de carrera, aumentar tus ingresos puede ser una forma rápida de hacer crecer tu patrimonio neto.

Invierte: Invertir es una parte clave para construir riqueza, permitiéndote hacer un progreso significativo en el crecimiento de tu patrimonio neto a lo largo de las décadas. Las cuentas de jubilación con ventajas fiscales, como IRAs o 401(k)s, pueden darte el beneficio adicional de ahorros fiscales y, en el caso de los planes de trabajo, aportes del empleador a tus contribuciones.

Protege tus activos: Después de trabajar duro para hacer crecer tu patrimonio neto, protegerlo es igualmente importante. Esto implica asegurarte a ti mismo, a tu familia, a tu propiedad y a otros activos. También debes pensar en la planificación patrimonial, incluyendo la designación de beneficiarios para tus cuentas y la creación de un testamento.

Lee más: 6 maneras de aumentar tu patrimonio neto