¿Cuál es el patrimonio neto de Robbie Williams? ¿Cómo hizo su fortuna?

Aunque comenzó su fama siendo uno de los cinco miembros originales de Take That, Williams se separó y comenzó su carrera en solitario.

En 2023, se lanzó un documental de cuatro partes en Netflix sobre el cantante que incluía 30 años de metraje inédito y discusiones sinceras sobre su carrera.

Parte del documental muestra cómo comenzó su carrera y cómo creó la fortuna que ahora tiene, pero ¿cuánto vale William?

¿Cuál es el valor neto de Robbie Williams?



Según Celebrity Net Worth, Robbie Williams tiene un patrimonio neto de £222 millones.

La riqueza de Williams lo convierte en el miembro más rico de Take That, con una brecha masiva de £120 millones entre el cantante de ‘Angles’ y el segundo más rico del grupo, Gary Barlow con £102 millones.

¿Cómo hizo Robbie Williams su fortuna?



Aunque Williams ganó dinero mientras estaba en Take That, no fue hasta que comenzó su carrera en solitario en 1995 que comenzó a ganar mucho dinero.

En 2002 rompió récords tras firmar el contrato discográfico más grande en la historia de la música británica, ganando £80 millones con EMI.

El contrato discográfico de Williams no fue la única fuente de ingresos, vendiendo más de 75 millones mundialmente y vendiendo grandes cantidades de entradas, 1.6 millones en total.

Fuera de la música, Williams ha ganado protagonizando en la pantalla, desde ser la voz de Dougal en la película de 2005 The Magic Roundabout y luego protagonizando como juez en la edición de 2018 de The X Factor, junto a su esposa Ayda Field.

Además, el cantante ha lanzado cinco libros, incluyendo ‘Somebody Someday’, ‘Reveal’ y ‘Feel’ y tiene su propio videojuego, ‘We Sing Robbie Williams’.

Williams también obtiene grandes cantidades de su riqueza de su cartera de propiedades, en 2021 el cantante ganó más de £60 millones después de vender tres de sus propiedades.

El cantante de ‘Kids’ vendió una casa en Wiltshire por £6.75 millones, una propiedad en Suiza por £24 millones y una mansión en Beverly Hills por £38.2 millones.