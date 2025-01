¿Cuál es el patrimonio neto de Paddy McGuinness? La carrera del comediante.

El comediante y presentador de televisión se ha convertido en el presentador del programa Inside the Factory de la BBC al reemplazar a Gregg Wallace.

Echemos un vistazo a su carrera, a qué programas de televisión ha sido parte y su valor neto.

¿En qué programas de televisión ha estado Paddy McGuinness?



Paddy ha participado en una variedad de programas a lo largo de los años, incluyendo Phoenix Nights de Peter Kay, Max & Paddy’s Road to Nowhere, Tempting Fortune y más.

McGuinness fue el presentador del programa de citas Take Me Out, donde mujeres solteras esperaban a que un hombre soltero bajara en el ascensor.

También presentó Top Gear, que ha sido suspendido por ahora tras el accidente de su compañero presentador y ex jugador de críquet de Inglaterra Freddie Flintoff que casi lo mató.

Después de meses de especulación, la BBC finalmente tomó la decisión en noviembre de 2023 de descansar Top Gear en el “futuro previsible”.

Más recientemente, McGuinness, que es de Bolton, hizo un viaje por carretera con Chris Harris de Top Gear en una serie llamada Paddy y Chris: Road Tripping.

El programa vio a la pareja viajar por Suecia, Grecia y Suiza para explorar los secretos de una vida larga y plena.

McGuinness también ha participado en Soccer Aid, que recauda dinero para UNICEF.

¿Cuál es el valor neto de Paddy McGuinness?



Según Celebrity Net Worth, el valor neto de Paddy es de $10 millones (£8.2 millones).

A finales de 2024, Paddy también recaudó dinero para BBC Children in Need al completar el Desafío de Ciclismo de Ultra Resistencia.

El paseo en bicicleta vio a McGuinness recorrer casi 300 millas desde Wrexham AFC hasta Glasgow en una Raleigh Chopper.

Cada día, los fans recibían actualizaciones sobre el paseo en bicicleta y la cantidad total de dinero recaudado.

Paddy recaudó £10.5 millones en total para Children in Need y para celebrarlo, se tatuó la bicicleta en su pierna inferior.