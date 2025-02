¿Cuál es el patrimonio neto de los jueces de Britain’s Got Talent?

Con una variedad de talento subiendo al escenario, BGT nunca falla en sorprender al panel de jueces, miembros de la audiencia y espectadores en casa.

La cantante Alesha Dixon, el ex juez de Strictly Come Dancing Bruno Tonioli, la presentadora de radio Amanda Holden y el juez principal Simon Cowell volverán al panel de jueces.

Los espectadores también verán a YouTuber KSI en el panel, ya que será juez invitado en la serie de este año.

Con muchas caras famosas en el programa, incluidos los presentadores Ant y Dec, aquí están sus patrimonios netos.

Patrimonios netos de los jueces y presentadores de Britain’s Got Talent



Simon Cowell

Simon Cowell es un nombre reconocido en la industria del entretenimiento por haber estado involucrado en programas como The X Factor y Britain’s Got Talent.

Se cree que el juez de BGT tiene un patrimonio neto de $600 millones (£474.9 millones) y un salario de $95 millones, según Celebrity Net Worth.

Amanda Holden

Amanda Holden también ha estado en la televisión durante años y ahora presenta el programa de radio Heart’s Breakfast con Jamie Theakston.

Su patrimonio neto es de $12 millones (£9.4 millones), según Celebrity Net Worth.

Bruno Tonioli

El ex juez de Strictly Come Dancing Bruno Tonioli es conocido por ser entusiasta y aportar mucha diversión al panel de jueces de BGT.

Se cree que el italiano, que reemplazó a David Walliams en BGT, tiene un patrimonio neto de $9 millones (£7.1 millones), según Celebrity Net Worth.

Alesha Dixon

Alesha Dixon es cantante y vuelve para otra serie en el panel de BGT.

Tiene un patrimonio neto de $8 millones (£6.3 millones), según Celebrity Net Worth.

KSI

El juez invitado KSI es una estrella de las redes sociales y músico. También es copropietario de la popular marca de bebidas Prime, además de ser YouTuber y boxeador.

Según Celebrity Net Worth, su patrimonio neto es de $100 millones (£79.1 millones).

Ant y Dec

Anthony McPartlin (Ant) y Declan Donnelly (Dec) son un dúo de presentadores populares y presentan muchos programas juntos, incluido I’m A Celebrity…Get Me Out of Here! y su propio programa de juegos Ant & Dec’s Limitless Win.

Se cree que tanto el patrimonio neto de Ant como el de Dec es de $40 millones (£31.6 millones) cada uno, según Celebrity Net Worth.

Cómo ver la nueva serie de Britain’s Got Talent



La serie de 2025 es la 18ª del programa y si te preguntas cómo verlo, no busques más.

Britain’s Got Talent se transmite desde el sábado 22 de febrero a las 7 p. m. en ITV1 y ITVX.