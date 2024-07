¿Cuál es el mejor para tu negocio?

Nextiva y RingCentral son dos de los mejores sistemas telefónicos de VoIP en el mercado. Ambas soluciones de VoIP son conocidas, confiables y brindan soluciones de comunicación empresarial similares, lo que hace difícil elegir entre estas opciones.

Normalmente, recomiendo Nextiva justo antes de RingCentral para la mayoría de las empresas porque es una mejor opción en términos de valor y facilidad de uso para equipos más pequeños; sin embargo, RingCentral sigue siendo una excelente opción, especialmente para empresas más grandes con necesidades avanzadas. Sigue leyendo para ver si Nextiva o RingCentral es la opción correcta para ti en esta comparación cara a cara.

Nextiva vs. RingCentral: Tabla de comparación

Nextiva

RingCentral

Mejor para

La mayoría de las empresas, especialmente empresas más pequeñas con equipos remotos y híbridos.

Empresas más grandes y centros de contacto que buscan herramientas avanzadas de manejo de llamadas.

Precio inicial

$18.95 por usuario al mes

$20 por usuario al mes

Paquetes de comunicación empresarial

Sistema telefónico VoIP

Comunicaciones empresariales unificadas

Centro de contacto

Gestión de marca

Sistema telefónico VoIP

Paquetes empresariales UCaaS

Centro de contacto

Videoconferencias y eventos

Funciones del plan básico

Llamadas de voz y video ilimitadas

Correo de voz

Números gratuitos

Fax por internet ilimitado

Chat de equipo

1,500 minutos gratuitos

Llamadas domésticas ilimitadas

IVR

Mensajería de equipo

Información de reuniones de IA

Grabación de llamadas

SMS/MMS

Rendimiento y tiempo de actividad

Tiempo de actividad del 99.999%

Tiempo de actividad del 99.999%

Seguridad

Monitoreo 24/7/365

Centros de datos climatizados

Cinco puntos de verificación biométrica del servidor

Cifrado TLS y SRTP

Cumple con ISO/IEC 27001

Cumple con PCI y HIPAA

Cifrado TLS y SRTP

Cumple con SOC 2/SOC 3

Cumple con los estándares STIR/SHAKEN

Cumple con RAY BAUM

Cumple con Kari’s Law

Certificación HITRUST CSF

SSO y MFA

Cumple con HIPAA

Soporte

Soporte telefónico 24/7

Soporte de chat en vivo 24/7

Soporte por correo electrónico 24/7

Soporte telefónico 24/7

Soporte de chat en vivo 24/7

Implementación profesional

Mejoras recientes

Actualizaciones de NextivaONE

Configuración de ubicación y zona horaria de contacto

Configuración masiva del portal de administración

Orientación en tiempo real para agentes en RingCX

Entrenamiento impulsado por IA para equipos de ventas

Eventos de RingCentral

Nuevas capacidades de IA

Conclusión: Es una decisión difícil, pero Nextiva gana porque es la combinación ideal de precio, características y facilidad de uso, lo que lo convierte en la mejor opción general para la mayoría de las empresas.

Aprende cómo evalué Nextiva vs. RingCentral y consulta mis proveedores de servicios VoIP recomendados a continuación.

Nextiva vs. RingCentral: Precios

Nextiva y RingCentral ofrecen tres planes de comunicación empresarial con características, capacidades y beneficios adicionales en cada nivel. Y ambas soluciones de VoIP tienen la misma estructura de facturación: las tarifas se basan en por usuario al mes, con descuentos si te comprometes anualmente.

Ambos proveedores facilitan la escalabilidad. Puedes empezar con un plan de nivel básico y luego actualizar cuando estés listo o necesites desbloquear funciones más avanzadas.

Precios de Nextiva

Plan Esencial: Comienza en $18.95 por usuario al mes al facturar anualmente.

Plan Profesional: Comienza en $22.95 por usuario al mes al facturar anualmente.

Plan Empresa: Comienza en $32.95 por usuario al mes al facturar anualmente.

Demostración gratuita disponible.

Precios de RingCentral

Plan Core: Comienza en $20 por usuario al mes al facturar anualmente.

Plan Avanzado: Comienza en $25 por usuario al mes al facturar anualmente.

Plan Ultra: Comienza en $35 por usuario al mes al facturar anualmente.

RingCentral ofrece descuentos por volumen al alcanzar 100 usuarios.

14 días de prueba gratuita y demostración disponible.

Ganador: Nextiva. Es una decisión ajustada, pero Nextiva tiene la ventaja debido a su precio más bajo por características similares y mejor valor para equipos más pequeños.

Nextiva vs. RingCentral: Comparación de características

RingCentral tiene más características avanzadas que Nextiva. Dicho esto, Nextiva ofrece algunas características básicas en los niveles de plan más bajos que no obtienes de RingCentral a menos que estés en un plan más caro.

Con cualquier proveedor, obtienes las siguientes características incluidas en un plan base:

Llamadas ilimitadas en EE. UU. y Canadá.

Llamadas de video.

Chat de equipo.

Número local o gratuito.

Grabación de videoconferencias.

Correo de voz.

Asistente automático.

Aplicaciones móviles y de escritorio.

En general, hay un 90% de superposición de todas las funciones disponibles entre cada plataforma, pero hay algunas diferencias leves en cómo se ofrecen y a qué precio.

Impulsa tu negocio con Nextiva y comienza de forma gratuita hoy. Imagen: Nextiva

Fax por internet

Nextiva ofrece fax por internet ilimitado en cada plan, mientras que RingCentral omite esta característica en su paquete de nivel de entrada.

Minutos gratuitos

Obtendrás 1,500, 3,000 o 12,500 minutos gratuitos con tu suscripción a Nextiva, dependiendo del nivel del plan. RingCentral solo te da 100 minutos gratuitos incluidos como característica base, y 1,000 o 10,000 minutos gratuitos en los dos próximos niveles.

Grabación de llamadas y transcripciones de correo de voz

La grabación de llamadas y las transcripciones de correo de voz solo están disponibles en el plan más caro de Nextiva. Estas características vienen de serie con cada suscripción de RingCentral.

Capacidades de mensajería de texto

Si deseas capacidades de mensajería de texto, deberás actualizar al menos un nivel por encima del plan base de Nextiva. RingCentral tiene mensajería SMS/MMS con cada suscripción, pero los mensajes incluidos por usuario son más limitados en comparación con los límites de mensajes de texto de Nextiva en un plan de precio similar.

Características avanzadas

Para aquellos que buscan características avanzadas, RingCentral tiene planes que vienen con información sobre reuniones impulsadas por IA, transcripciones en vivo, monitoreo de llamadas en vivo, susurro y barge y colas de llamadas avanzadas. Deberás pagar o actualizar para acceder a algunas de estas características, pero no las encontrarás en Nextiva.

Ganador: Nextiva. Si bien RingCentral tiene capacidades más avanzadas, Nextiva ofrece un valor increíble con sus minutos gratuitos, fax por internet y mensajería de texto, cosas que muchas empresas priorizan sobre el manejo avanzado de llamadas.

Nextiva vs. RingCentral: Rendimiento y tiempo de actividad

Nextiva y RingCentral logran tasas de tiempo de actividad del 99.999%; esto significa que los sistemas están prácticamente siempre en funcionamiento, con quizás unos pocos minutos máximos de tiempo de inactividad por año.

Estos proveedores son transparentes sobre su rendimiento. Siempre puedes acceder a páginas de estado del servicio para ver si los sistemas están funcionando correctamente, y hay un registro completo de auditoría que rastrea los incidentes de interrupción.

Aquí tienes un resumen rápido de RingCentral que rastrea su tiempo de actividad en el último año.

El informe de tiempo de actividad de RingCentral muestra su confiabilidad. Imagen: RingCentral

Además de funcionar sin problemas y estar disponibles, ambos proveedores de VoIP ofrecen audio y video cristalinos. Las plataformas son igual de buenas ya sea que estés usando la aplicación web, la aplicación de escritorio o la aplicación móvil, y prácticamente no hay diferencia en la calidad al comparar las llamadas una al lado de la otra.

De vez en cuando, es posible que experimentes estática o una llamada caída, pero esto sucede con cualquier proveedor, e incluso las líneas fijas son susceptibles.

Ganador: Empate. Nextiva y RingCentral ofrecen un rendimiento y tiempo de actividad líder en la industria.

Nextiva vs. RingCentral: Seguridad

Nextiva aborda la seguridad desde todos los ángulos. A nivel físico, todos los centros de datos se monitorean las 24/7/365. Los servidores se almacenan en almacenes climatizados con cinco puntos de verificación biométrica y puestos de guardia para restringir el acceso.

Las llamadas están protegidas utilizando cifrado TLS y SRTP desde todos los extremos, y Nextiva realiza regularmente pruebas de penetración de terceros para identificar posibles vulnerabilidades.

Además, Nextiva cuenta con varios certificados de cumplimiento reconocidos a nivel mundial, incluidos ISO/IEC 27001, SOC 2, PCI DSS y HIPAA.

La seguridad de RingCentral es igualmente robusta, por ejemplo, utiliza TLS y SRTP para cifrar la comunicación. RingCentral utiliza los estándares STIR/SHAKEN para mitigar las llamadas automáticas, y la plataforma cumple con RAY BAUM y Kari’s Law. Al igual que Nextiva, RingCentral cumple con SOC 2 y HIPAA. También es compatible con SOC 3 y certificado con HITRUST CSF.

Puedes utilizar SSO y autenticación multifactor para evitar el acceso de usuarios no autorizados a tu plataforma y reuniones de RingCentral.

Ganador: Empate. Nextiva y RingCentral son ambos extremadamente seguros, y puedes confiar en ambos para proteger tus llamadas, mensajes y datos.

Nextiva vs. RingCentral: Soporte

Nextiva y RingCentral brindan soporte las 24/7 a través de teléfono, chat en vivo y correo electrónico. También puedes acceder a materiales de autoayuda en línea a través de las bases de conocimiento de los proveedores.

Ambas plataformas tienen una cantidad abrumadora de reseñas positivas en línea relacionadas con el soporte al cliente, todas mencionando la velocidad, la utilidad y el conocimiento de los representantes de soporte. Dicho esto, hay algunos comentarios negativos para ambos proveedores, pero parecen ser casos aislados en lugar de un patrón preocupante.

RingCentral proporciona más soporte y asistencia que Nextiva durante la implementación inicial de la plataforma; sin embargo, RingCentral es más complejo, por lo que esto parece ofrecerse por necesidad. Nextiva es lo suficientemente fácil de implementar sin el soporte adicional.

Ganador: Empate. Obtendrás soporte las 24/7 de un representante amigable y experto de uno u otro proveedor a través de tu canal de comunicación preferido: teléfono o chat en vivo.

Cobertura imprescindible de CXO

Nextiva vs. RingCentral: Mejoras recientes

Una de las razones por las que Nextiva y RingCentral son tan populares y bien apreciados es que regularmente toman medidas para mejorar las plataformas. Ya sea una nueva función, una mejora en el plan o una actualización de un producto existente, puedes esperar al menos un puñado de mejoras lanzadas por cada uno de estos proveedores mensual o trimestralmente.

Mejoras de Nextiva

Nextiva realiza regularmente actualizaciones de usabilidad a sus aplicaciones NextivaONE y NextOS. Las últimas actualizaciones se centraron en los administradores, facilitando la edición masiva de usuarios existentes y la navegación del software. Ahora, cualquiera puede agregar ubicaciones y zonas horarias a los contactos.

Mira si una llamada es verificada por Nextiva antes incluso de contestar. Imagen: Nextiva

A principios de este año, Nextiva añadió otra verificación de identificación de llamadas que etiqueta todas las llamadas entrantes como verificadas o no verificadas. Esta sencilla función puede ayudar a proteger a los equipos del spam y el spoofing.

Mejoras de RingCentral

RingCentral lanzó recientemente RingCentral Events y, aún más recientemente, añadió una tonelada de capacidades de IA integradas. La plataforma puede manejar eventos en línea, híbridos y en persona a gran escala con hasta 100,00 asistentes.

RingCX se lanzó en noviembre de 2023 para la mayoría de las ubicaciones. Recientemente, añadieron orientación en tiempo real para agentes, lo que facilita el entrenamiento y la capacitación.

El centro de contacto de RingCentral es sencillo de usar y aún más fácil de configurar. Imagen: RingCentral

Además, RingCentral ha estado poniendo mucho énfasis en agregar capacidades de IA a todos sus productos. Por ejemplo, se añadieron nuevas capacidades de IA impulsadas por AI-powered coaching, scoring, and sales insights a RingSense for Sales.

Ganador: RingCentral. Mientras ambos proveedores realizan actualizaciones regulares, RingCentral se está enfocando más en llevar capacidades potenciadas por IA a su plataforma.

¿Debería tu empresa usar Nextiva o RingCentral?

Nextiva y RingCentral están cabeza a cabeza en casi todas las categorías; por ejemplo, ambas soluciones tienen un rendimiento sólido, tiempo de actividad y soporte.

RingCentral ha dado pasos más significativos con sus nuevos lanzamientos de características, especialmente relacionados con la IA y la productividad. Y si bien RingCentral tiene más funciones avanzadas en general, Nextiva sigue teniendo la ventaja en términos de valor general de características basado en sus precios y lo que se incluye en cada plan.

No puedes equivocarte con ninguno de estos proveedores, pero Nextiva es mi principal recomendación en este espacio; Nextiva tiene una ligera ventaja sobre RingCentral porque es una mejor opción para la mayoría de las empresas. Si tienes una empresa más grande y necesitas capacidades avanzadas de manejo de llamadas, deberías considerar RingCentral en su lugar.

Metodología

Pruebo herramientas de comunicación empresarial y proveedores de VoIP en función de los siguientes factores:

Características estándar y avanzadas: Me aseguro de que los básicos estén incluidos en cada plan (llamadas ilimitadas, mensajería, correo de voz, etc.) y luego veo qué características avanzadas se ofrecen y si están disponibles sin pagar extra.

Soporte al cliente: Siempre considero que menos de 24/7 de soporte baja un escalón en mi libro, pero también evalúo los canales de soporte y si las preguntas o problemas realmente se resuelven de manera oportuna.

Integraciones de terceros: Los mejores proveedores de VoIP se integran con otras herramientas empresariales como CRMs, ERPs, herramientas de fax y sistemas de almacenamiento en la nube.

Seguridad y privacidad: La arquitectura de redundancia, el cifrado avanzado, las ubicaciones de servidores, las auditorías de centros de datos, la autenticación multifactor y las funciones avanzadas de gestión de cuentas son consideradas.

Porcentaje de tiempo de actividad: ¿Hay algo en la infraestructura técnica de la plataforma que podría provocar interrupciones, demoras, interrupciones de servicio o tiempo de inactividad no planificado?

Demostración o prueba gratuita: Siempre es un plus poder probar la plataforma y hacer algunas pruebas antes de comprometerte a un pago.

Costo general: Todas las opciones de plan, tarifas, complementos, tarifas mensuales versus anuales, descuentos por volumen, costos de instalación, costos por línea o extensión y costos por usuario son considerados.