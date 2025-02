¿Cuál es el mejor momento para comprar un iPhone?

“

En este artículo, respondemos todas tus preguntas sobre cuándo deberías y no deberías comprar un nuevo iPhone, incluyendo consejos sobre cuándo es probable que Apple haga descuentos en el precio de modelos antiguos de iPhone. Hay ciertos momentos del año en los que comprar un nuevo iPhone es una mala idea, y hay ciertos momentos del año en los que puedes conseguir un buen precio en un teléfono nuevo. El truco está en saber cuándo deberías comprar un nuevo iPhone. Afortunadamente, estamos aquí para ayudarte.

¿Buscas comprar un nuevo iPhone? Apple está a punto de lanzar un reemplazo para el iPhone SE. Normalmente diríamos que esperes hasta el lanzamiento del nuevo iPhone, pero eso depende del modelo que quieras comprar. Sigue leyendo para obtener más información.

¿Debería comprar un nuevo iPhone en este momento?

Si quieres comprar un modelo de la serie iPhone 16, nuestra recomendación es comprarlo ahora.

Si quieres comprar un iPhone 15, es posible que encuentres que el reemplazo del iPhone SE podría ser una mejor opción, ya que es probable que admita Apple Intelligence, algo que el iPhone 15 no admite.

Sin embargo, los precios de algunos o todos los iPhones podrían aumentar, al menos fuera de los EE. UU., después de esta actualización del iPhone SE.

Hay ciertos momentos del año en los que se pueden encontrar las mejores ofertas en un nuevo iPhone, estos son durante las ventas de Amazon Prime en julio y octubre, y en el Viernes Negro.

Quienes estén en el mercado en busca de un nuevo teléfono probablemente se estén preguntando si ahora es un buen momento para comprar un nuevo iPhone. ¿Existe el peligro de que se lance un nuevo modelo en un futuro cercano? ¿Los precios bajarán o subirán?

Para responder a esa pregunta, se espera la presentación de un reemplazo para el iPhone SE el miércoles 19 de febrero. Si deseas comprar un nuevo iPhone que admita Apple Intelligence, pero sea más barato que el iPhone 16, este será el iPhone a comprar.

Si no deseas comprar el próximo iPhone SE, puedes pensar que no hay un mal momento para comprar uno de los iPhones más antiguos. Normalmente, cuando se lanza un nuevo iPhone, Apple reduce los precios de los modelos anteriores y descontinúa algunos modelos. Por lo tanto, puede ser mejor esperar hasta después de que se lance un nuevo iPhone para obtener el mejor precio de la generación anterior.

Sin embargo, en el caso del reemplazo del iPhone SE, esperamos que Apple cambie un poco la alineación de iPhones. El iPhone 14 y el iPhone SE actual ya no están a la venta en Europa, donde a Apple no se le permite vender iPhones con puerto de rayos. Como resultado, es de esperar que el iPhone 14 de $599 ya no se venda.

Si el nuevo iPhone SE cuesta $599, ese sería un precio más alto que el iPhone SE actual que cuesta $429.

Con el iPhone 15 de $699 que no admite Apple Intelligence, las características de IA de Apple de las que ha estado hablando mucho, también es posible que la compañía pueda descontinuar ese teléfono. Si Apple lo hace, es probable que la línea comience con un iPhone SE de $599 (que puede ser conocido como iPhone 16E). O el precio del iPhone 15 podría bajar y el iPhone 16E podría colocarse por encima de él.

Por lo tanto, esperar podría significar gastar más para comprar tu iPhone y quizás tengas menos opciones. Aunque solo porque Apple no venda un iPhone no significa que no puedas comprarlo. Echa un vistazo a nuestra recopilación de las mejores ofertas de iPhone que incluye todos los iPhones.

Después de eso, el próximo lanzamiento de un nuevo iPhone probablemente será en septiembre. El iPhone 16, 16 Plus, Pro y Pro Max fueron lanzados en un Evento de Apple en septiembre de 2024. En septiembre de 2025, puedes esperar que se revele la alineación del iPhone 17.

Apple

¿Debería comprar un iPhone 16 o un iPhone 16 Plus?

El iPhone 16 y el 16 Plus fueron los nuevos iPhones estándar de Apple para 2024. Se pusieron a la venta el 20 de septiembre de 2024. Los hemos revisado y los recomendamos.

Si deseas un iPhone de Apple capaz de admitir Apple Intelligence, estos fueron los únicos iPhones actualmente a la venta que podían hacerlo, aunque eso cambiará con el lanzamiento del nuevo iPhone SE (o iPhone 16E si así lo llama Apple).

Ya hay ofertas en ese teléfono. Si deseas obtener el mejor precio o encontrar el mejor contrato, seguimos las Mejores ofertas de iPhone 16 en EE. UU. y las mejores ofertas de iPhone 16 en el Reino Unido, que incluyen ofertas de operadores y descuentos en iPhones desbloqueados.

¿Debería comprar un iPhone 16 Pro o un iPhone 16 Pro Max?

El iPhone 16 Pro y el 16 Pro Max fueron los nuevos iPhones Pro de Apple para 2024. También se pusieron a la venta el 20 de septiembre de 2024. Son buenos, pero también lo son el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, por lo que este año no tienes que optar por Pro para obtener un excelente iPhone.

¿Debería comprar un iPhone 15 o un iPhone 15 Plus?

Cuando Apple introdujo el iPhone 16, bajó el precio del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, que fueron introducidos en septiembre de 2023. Si quieres ahorrar algo de dinero y no te importa no tener el último iPhone, es un buen momento para obtener el modelo de 2023.

Sin embargo, el iPhone 15 y el 15 Plus no admiten Apple Intelligence, las funciones de IA de Apple. Es posible que con el tiempo esto sea una desventaja real.

¿Debería comprar un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max?

Cuando Apple introdujo el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max, descontinuó estos modelos. Es posible que todavía puedas encontrar los modelos Pro de 2023 en venta, y si los encuentras a buen precio, seguirán siendo una buena compra.

¿Debería comprar un iPhone 14 o un iPhone 14 Plus?

Puede que estés considerando comprar el más barato iPhone 14 o 14 Plus que también vieron una reducción de precio en septiembre de 2024. Estos son iPhones de dos años, por lo que si consideras que es una buena compra dependerá de cuánto estés dispuesto a gastar en un nuevo iPhone.

Con Apple a punto de lanzar un nuevo iPhone que admitirá Apple Intelligence, a lo que puede ser un precio más bajo que el iPhone 14 actual, no recomendaríamos comprar un iPhone 14 ahora. Es probable que Apple deje de vender estos teléfonos después del 19 de febrero, y ya ha dejado de vender el iPhone 14 en Europa.

¿Debería comprar un iPhone SE?

El iPhone SE es el teléfono más pequeño de Apple y el único iPhone con un botón de inicio. Si quieres un teléfono pequeño y un botón de inicio, debes comprar uno ahora porque Apple está a punto de reemplazar este teléfono con un nuevo iPhone el 19 de febrero. Lee acerca de los planes de Apple para el iPhone SE 4.

¿Cuándo es el mejor momento para comprar un iPhone?

Siempre vale la pena esperar las grandes ventas, si puedes, a menudo encontramos buenas ofertas en iPhones más antiguos, aunque no suelen ser los modelos más nuevos. Hay dos ventas de Amazon Prime Day, una en julio y otra en octubre todos los años, en las que es posible que veamos algunos ahorros en iPhones, y a finales de noviembre aún más tiendas reduciendo los precios de los iPhones para el Viernes Negro. Apple no baja el precio de los iPhones, pero en Black Friday ofrece vales junto con compras que califican en una oferta de Black Friday. A veces Amazon también hace una venta de primavera.

De todos modos, vemos buenas ofertas durante todo el año, así que echa un vistazo a nuestra recopilación de las mejores ofertas de iPhone de este mes. También hemos recopilado las Mejores ofertas de iPhone 16 en EE. UU. y las mejores ofertas de iPhone 16 en el Reino Unido, así como las mejores ofertas para la serie iPhone 15 en el Reino Unido y las mejores ofertas para la serie iPhone 15 en EE. UU. en artículos separados. También lee: ofertas de iPhone 14 y iPhone 14 Pro y Mejores ofertas de iPhone SE.

Antes de comprar un nuevo iPhone, averigua si Apple tiene previsto celebrar un evento.

Foundry

Es más fácil decir cuál es el peor momento para comprar un nuevo iPhone. Eso es, sin duda, en los meses previos a septiembre. Así que no compres un nuevo iPhone en agosto, a menos que quieras arrepentirte en un mes cuando baje el precio de ese modelo y llegue un nuevo modelo.

La única razón para comprar un iPhone en el periodo previo a un evento de Apple es si es probable que sea descontinuado. Apple tiende a descontinuar los modelos Pro y Pro Max de la generación anterior cuando introduce la siguiente generación, por lo que si deseas comprar uno de esos modelos, es posible que quieras comprarlo mientras aún puedas. Sin embargo, sugerimos que sería prudente esperar a la versión de próxima generación que probablemente te ofrecerá más por tu dinero. O aprovechar los descuentos cuando los vendedores venden el stock viejo después de que lleguen los nuevos modelos.

El mejor momento para comprar un iPhone no necesariamente es cuando se lanza un nuevo modelo, a menos que estés desesperado por tener el hardware más reciente. Es posible que estés dispuesto a esperar un mes o dos después del lanzamiento y esperar a que la oferta se iguale a la demanda, y a que se identifiquen (y, con suerte) se solucionen los problemas con los nuevos teléfonos. La otra ventaja de comprar alrededor de octubre/noviembre es que es cuando se realizan eventos de compras, como el Viernes Negro, pero como mencionamos anteriormente, normalmente no vemos descuentos en los modelos de iPhone más nuevos en estos eventos.

Diremos que está bien comprar un nuevo iPhone en cualquier momento dentro de los nueve meses posteriores a su lanzamiento, pero si esperas ahorrar algo de dinero en tu compra, te recomendamos esperar unos meses más.

Chris Martin / Foundry

Saber cuándo se lanzaron los últimos iPhones debería ayudar cuando se tome una decisión sobre si habrá una actualización pronto.

Consulta cuándo es el próximo evento de Apple para averiguar si un evento de Apple está próximo.

Apple suele actualizar la gama de iPhones en un Evento de Apple en septiembre. El iPhone 16 será seguido en 2025 por el iPhone 17.

Sin embargo, el iPhone SE sigue un calendario diferente, con Apple presentando los modelos de iPhone SE durante los meses de primavera.

Lee nuestra guía de compra de iPhone y comparación de todos los iPhones disponibles para comprar hoy en día.

¿Cuándo bajan los precios de los iPhones?

Sabemos por experiencia pasada que es muy improbable que Apple reduzca el precio de un iPhone en el primer año de ventas.

Sin embargo, Apple tiende a reducir el precio del iPhone del año anterior cuando introduce el nuevo modelo, por lo que espera que Apple descuente sus teléfonos en septiembre (y posiblemente en primavera si introduce un nuevo modelo de iPhone SE en ese momento).

¿Cuánto bajan los precios cuando se lanza un nuevo iPhone?

Foundry

Cuando Apple introduce nuevos iPhones, suele mantener los precios iguales, al menos en los EE. UU.

Los precios de la gama iPhone 16 son los mismos en EE. UU. y en el Reino Unido que en la generación anterior, pero el precio en euros es menor.

En 2023, Apple redujo los precios para la gama iPhone 15 en comparación con el año anterior en el Reino Unido.

En 2025, es posible que veamos un aumento de precios debido a mayores costos de componentes y dificultades económicas globales.

Al mismo tiempo que Apple introduce un nuevo iPhone, también reduce el precio de los modelos existentes.

Apple redujo el precio del iPhone 15 y 15 Plus en $100/£100 en septiembre de 2024 cuando se presentaron el iPhone 16 y 16 Plus.

El precio del iPhone 14 y 14 Plus bajó en septiembre de 2023 y nuevamente en septiembre de 2024.

Apple no es el único lugar donde puedes comprar un iPhone y ciertamente no es el único que ofrece descuentos en los teléfonos. De vez en cuando verás ofertas de otros revendedores. Seguimos estas ofertas en nuestra recopilación de las Mejores ofertas de iPhone, así que consulta esa página regularmente.

¿Habrá descuentos en iPhone para el Viernes Negro?

Lo más temprano que podrías esperar obtener un descuento en los iPhones más nuevos es alrededor del Viernes Negro a finales de noviembre, por lo que es posible que estés planeando esperar hasta entonces. Sin embargo, las ofertas que solemos ver, si las hay, suelen ser para modelos más antiguos, por lo que si esperas un iPhone 16 o iPhone 16 Pro con descuento después de su lanzamiento, probablemente te decepcionarás.

Tampoco debes esperar obtener un descuento en una oferta de Black Friday de Apple. La venta de Black Friday de Apple por lo general solo toma la forma de vales con compras de productos seleccionados, en lugar de un descuento, y es poco probable que el iPhone más nuevo califique, ya que en años anteriores los nuevos iPhones no han estado incluidos. Consulta nuestra recopilación de las Mejores ofertas de iPhone del Viernes Negro para ver lo que podría haber en tienda.

Nota que si bien los eventos de compras como el Viernes Negro acaparan toda la atención, ese no es el único momento en el que puedes obtener descuentos en productos de Apple: vemos descuentos todo el tiempo. Otro evento donde vemos buenas ofertas en iPhone es el Prime Day, que ocurre en julio y octubre todos los años. Así que echa un vistazo a las ofertas de iPhone para la venta del Amazon Prime Day para ver cuánto podrías ahorrar.

En nuestra experiencia, no solemos ver descuentos en el modelo más nuevo hasta la primavera, y estos son siempre de revendedores de terceros, nunca de Apple. De hecho, no solemos ver descuentos en iPhone en los EE. UU. con mucha frecuencia, la mayoría de los descuentos que vemos están en el Reino Unido, donde los iPhones desbloqueados suelen ser vendidos sin contrato con un buen descuento.

Conclusión: ¿Es ahora un buen momento para comprar un nuevo iPhone?

El peor momento para comprar suele ser entre julio o agosto, principalmente porque con nuevos iPhones en el horizonte es probable que el precio de los modelos más antiguos disminuya muy pronto. En 2025 se espera un nuevo iPhone adicional en febrero, por lo que también evitaríamos ir de compras en ese momento, a menos que quieras comprar un iPhone antes de que sea descontinuado, o gastar tu dinero antes de posibles aumentos de precio.

Si quieres los iPhones más nuevos, las mejores ofertas tienden a venir en los meses de primavera y verano. Si estás dispuesto a comprar un iPhone más antiguo, es probable que veas buenas ofertas alrededor del Prime Day y el Viernes Negro, pero las ofertas suceden durante todo el año.

Esperamos que este artículo haya sido útil para tomar una decisión informada de