¿Cuál acción de inteligencia artificial con división de acciones en alza es la mejor compra ahora?

Desde el lanzamiento del ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, la inteligencia artificial generativa (IA) ha causado sensación en el mundo de la tecnología. Pocas empresas se han beneficiado más que los gigantes del hardware como Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Broadcom (NASDAQ: AVGO), que suministran el equipo de centros de datos necesario para respaldar esta industria en rápido crecimiento.

El negocio está en auge, y ambas empresas recurrieron a divisiones de acciones para mantener sus acciones líquidas y disponibles para inversores más pequeños. Vamos a explorar las perspectivas a largo plazo de ambas empresas mientras reconocemos los posibles desafíos que puedan enfrentar en el corto plazo.

Nvidia

Después de ver que sus acciones aumentaron más de un 3.500% en solo cinco años, no sorprende que Nvidia dependa de divisiones de acciones frecuentes para mantener su precio de acción bajo control. La más reciente fue una división de 10 por 1, efectiva a partir del 7 de junio, que llevó su acción a alrededor de $120 por acción. Y con la industria de inteligencia artificial en sus primeras etapas, Nvidia sigue siendo un ganador a largo plazo.

No faltan proyecciones grandiosas para el futuro de la IA. Bloomberg Intelligence cree que la industria podría valer la asombrosa cifra de $1,3 billones para 2032. Y con una participación de mercado del 80% en las unidades de procesamiento de gráficos avanzados (GPUs) necesarias para alimentar los grandes modelos de lenguaje, Nvidia tiene innegablemente un futuro brillante desde una perspectiva de demanda.

Con un múltiplo adelantado precio-ganancias (P/E) de 51, las acciones de Nvidia también están razonablemente valoradas en relación con el crecimiento. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 262% interanual a $26 mil millones, mientras que la utilidad neta se disparó un 628% a $14,9 mil millones.

Dicho esto, cada nueva industria experimenta dificultades iniciales. Y con el 87% de las ventas de Nvidia provenientes del hardware de centros de datos, la empresa es excepcionalmente vulnerable a cualquier desaceleración en la demanda de chips de IA a corto plazo, incluso si su futuro a largo plazo sigue siendo brillante.

Broadcom

Con un precio de acción inusualmente alto de $1.735 por acción, Broadcom parecía estar lista para una división cuando anunció un intercambio de 10 por 1 que se espera que entre en vigencia el 15 de julio. Al igual que Nvidia, las acciones de la empresa han aumentado ante el creciente demanda de hardware de IA. Sin embargo, su menor valoración y flujos de ingresos más diversificados podrían hacerla una apuesta más segura en esta oportunidad.

Mientras que Nvidia es conocida por sus chips de IA de propósito general, Broadcom se especializa en chips personalizados diseñados para las cargas de trabajo específicas de sus clientes. Este nicho permite que su hardware sea más eficiente en costo y energía que las alternativas de mercado masivo. Y el negocio está en auge.

Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 43% interanual a $12,5 mil millones, ayudados por el creciente demanda relacionada con la IA y la reciente adquisición de VMware, una empresa de computación en la nube enfocada en máquinas virtuales, que pueden ejecutar aplicaciones en software en lugar de computadoras físicas. VMware ayuda a diversificar a Broadcom en muchos lados diferentes de la industria tecnológica, protegiéndola de una posible desaceleración en la demanda de chips de IA.

Con un múltiplo P/E de 37, Broadcom también tiene un precio razonable en comparación con Nvidia, que cotiza a 51 veces las ganancias futuras, aunque parece que la última empresa tiene mejores perspectivas de crecimiento.

Recuerda: Estas acciones no son baratas

Aunque las divisiones de acciones pueden crear la ilusión de asequibilidad, a menudo pueden indicar lo contrario. Una división de acciones generalmente ocurre después de que una empresa ya ha experimentado una apreciación de precios extrema. Entonces, los nuevos inversores no están exactamente obteniendo una ganga. Dicho esto, a largo plazo, Nvidia y Broadcom siguen teniendo lo necesario para superar al mercado.

En el corto plazo, los inversores deben considerar el potencial de volatilidad a medida que la industria de IA experimenta sus dificultades iniciales, al igual que lo hicieron históricamente internet y otras megatendencias. Pero entre las dos empresas, Broadcom parece ser la apuesta más segura debido a su menor valoración y mayor diversificación.

