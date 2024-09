Cuaderno del periodista: ¿Por qué la política exterior podría importar?

¿Cuál de estas cosas no es como las demás? La economía. La frontera. El aborto. Política exterior.

Los primeros tres son temas que muchos votantes consistentemente dicen a los encuestadores que son los asuntos más importantes para ellos en 2024. ¿Política exterior? Superada por los demás. De hecho, una encuesta reciente de Fox muestra que las decisiones de política exterior fueron los temas más importantes solo para el 3% de los votantes registrados encuestados en Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. La política exterior solo sube al 4% cuando Fox hizo la pregunta a nivel nacional.

Entonces, ¿por qué preocuparse por la política exterior en una carrera como la que involucra a la Vicepresidenta Harris y al ex Presidente Trump? La importancia de la política exterior como factor determinante en la carrera por la presidencia sube y baja. Vietnam afectó a la conciencia pública a finales de los años 60. Alejó al ex Presidente Lyndon Johnson de buscar la reelección en 1968. La crisis de los rehenes iraníes ciertamente no ayudó al ex Presidente Carter cuando tropezó en 1980. Se cree que el ex Presidente Reagan ganó impulso al mejorar la imagen de Estados Unidos en el escenario mundial. Enfrentarse a los soviéticos ciertamente le permitió a Reagan ganar fácilmente en 1984.

El ex Presidente George H.W. Bush aparentemente no recibió ningún beneficio por la Guerra del Golfo de 1991 ni por la caída del Bloque del Este a finales de los años 80 y principios de los 90. Esto fue irónico. El presidente obtuvo un impresionante índice de aprobación del 91% justo después de la Guerra del Golfo. Sin embargo, perdió ante el ex Presidente Clinton menos de dos años después. Los eventos del 11 de septiembre elevaron el destino del ex Presidente George W. Bush en 2001. Bush ganó la reelección en 2004. Pero las bajas de la guerra en Iraq le costaron apoyo en otoño.