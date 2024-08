Críticos en el extranjero dicen que el Kremlin está intensificando los ataques en Rusia.

Dmitry Gudkov, un político ruso en el exilio, dice que la policía británica le ha advertido que está en peligro. Dos agentes de policía de paisano estaban esperando a Dmitry Gudkov cuando llegó al aeropuerto de Luton en Londres el verano pasado. El político opositor ruso, que vive en el exilio en un país de la UE, volaba al Reino Unido para asistir al cumpleaños de un amigo. “Estaban allí para interceptarme inmediatamente después de que saliera del avión”, dice Dmitry. “Eso nunca me había pasado antes. Pero la policía no lo estaba arrestando, en cambio, querían advertirle. “Me dijeron que estoy en una lista de personas que están en peligro. Preguntaron dónde me quedaría y qué teléfono usaría.” Dmitry Gudkov es el cofundador del Comité Anti-Guerra, una organización que coordina los esfuerzos para oponerse a la guerra en Ucrania. es buscado en Rusia por “difundir noticias falsas” sobre el ejército ruso. El inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 llevó a una represión generalizada contra los opositores dentro de Rusia. Casi todos los activistas y periodistas independientes huyeron del país. Ahora, varios críticos del Kremlin que viven en Europa han dicho a la BBC que Rusia está intensificando sus esfuerzos para silenciar, amenazar y perseguir a opositores en el extranjero. Algunos se negaron a compartir sus historias públicamente. La embajada rusa en Londres no respondió a una solicitud de comentario. El analista Mark Galeotti, que estudia los servicios de seguridad rusos, está de acuerdo en que la campaña contra los “enemigos” de Rusia en el extranjero se está intensificando. “Creo que refleja la creciente paranoia del Kremlin”, dice, “que está involucrado en una lucha política existencial”. Con toda disidencia silenciada en casa, Rusia está concentrando su atención en los opositores que han buscado refugio en Occidente. Dmitry Medvedev, ex presidente ruso que ahora es vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia, los describió como “traidores que se han pasado al enemigo y quieren que su Patria perezca”. Otro activista anti-Kremlin también fue contactado por la policía británica. “Dijeron que necesitaban discutir la seguridad de mi y mi familia”, cuenta Ksenia Maximova. La fundadora de la Sociedad Democrática Rusa en Londres dice que la policía le aconsejó que no viajara a ciertos países donde los agentes rusos operan con más libertad. “[El Kremlin está] intensificando la campaña contra los ‘enemigos’, eso es absolutamente cierto”, dice. “Están apretando los tornillos.” Ella y sus compañeros activistas han notado un aumento en los ataques cibernéticos e intentos de infiltrarse en el grupo en línea. En una declaración a la BBC, un portavoz de la Policía Antiterrorista del Reino Unido dijo: “Hemos estado abiertos durante algún tiempo sobre la creciente demanda dentro de nuestro trabajo relacionado con la contrarrestar amenazas estatales… Hemos estado aumentando activamente los recursos dedicados a contrarrestar la actividad de estados hostiles.” En diciembre, entró en vigencia una nueva legislación en el Reino Unido, que otorga a la policía más poderes para abordar las amenazas de estados hostiles como Rusia. Alesya Marokhovskaya recibió mensajes maliciosos que revelaron información personal, incluyendo detalles sobre su perro. “Los parásitos no pueden dormir en paz…” fue uno de los mensajes que recibió la periodista de investigación Alesya Marokhovskaya el año pasado. Las amenazas iban acompañadas del nombre de la calle en Praga donde vivía. “Me mudé de casa para dificultarles las cosas”, dice Alesya. “Pensamos que tal vez solo era algún loco checo que era pro-Putin y me había reconocido en la calle.” Pero luego los mensajes se volvieron más siniestros, llamándola “despreciable” y prometiendo encontrarla “dondequiera que pasee a su perro jadeante”. El perro de Alesya realmente jadea cuando camina. Ella informó a la policía checa. Más tarde, Alesya tenía planeado volar a Suecia para asistir a una conferencia. El remitente luego envió amenazas aún más específicas: detalles de su vuelo, número de asiento y el hotel que había reservado. “Estaba claro que tenían acceso a documentos de alto nivel”, dice Alesya. “Parece el comportamiento del estado ruso.” Alesya había sido etiquetada como ‘agente extranjero’ años atrás por el gobierno ruso, debido a su trabajo en el sitio web de noticias independiente ruso iStories. “Cuando me fui de Rusia y vine a Praga, tenía esta ilusión de seguridad”, dice Alesya. “Ahora me doy cuenta de que los servicios de inteligencia rusos pueden poner sus manos sobre las personas casi en cualquier lugar de Europa. No puedo decir que no tengo miedo, porque lo tengo.” Ivan Zhdanov

El crítico de Rusia Leonid Volkov fue golpeado con un martillo en Lituania en abril – funcionarios polacos dicen que el ataque fue pagado por inteligencia rusa

Pero ¿por qué está pasando esto ahora? Los expertos sugieren que los servicios de seguridad rusos están comenzando a activar operaciones en el extranjero después de un período de turbulencias. Cientos de diplomáticos rusos, supuestamente agentes de inteligencia operando bajo cobertura diplomática, fueron expulsados ​​de países occidentales tras la invasión a gran escala de Ucrania. “Hubo un período de confusión después de 2022”, dice Andrei Soldatov, un periodista ruso que escribe sobre los servicios de inteligencia. “En 2023, las agencias se reagruparon y encontraron un nuevo sentido de propósito. Obtuvieron recursos y comenzaron a aumentar la presión.” Mark Galeotti dice que las autoridades cada vez recurren más a intermediarios para hacer el trabajo sucio – pandillas criminales: “Si quieres que alguien sea golpeado o incluso asesinado, es mucho más fácil implicarlos”, dice el Sr. Galeotti, quien ha estado escribiendo sobre los vínculos entre el estado ruso y el crimen organizado desde hace años. “Van a ser algún matón, tal vez alguien con quien los grupos de crimen organizado con sede en Rusia hayan tratado en algún momento.” El gobierno polaco cree que eso es lo que sucedió en el caso de Leonid Volkov, un destacado activista y colaborador del fallecido Alexei Navalny. Fue brutalmente atacado con un martillo en Lituania hace cuatro meses, pero sobrevivió. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que un bielorruso que trabajaba para la inteligencia rusa había pagado a dos hooligans de fútbol polacos para llevar a cabo el ataque. Los tres han sido arrestados. “La intimidación es la intención”, sugiere Mark Galeotti. “La idea de que mejor mantengas la cabeza baja. Es una forma de disuadir el surgimiento de algún tipo de oposición política coherente [al Kremlin].” Olesya Krivtsova tuvo que abandonar Rusia después de ser amenazada con prisión por publicar mensajes antig…

I’m done.