Críticas a Biden por burlarse de Trump en respuesta a la muerte de Jimmy Carter.

Los conservadores están criticando al presidente Biden por usar la muerte del ex presidente Jimmy Carter el domingo para lanzar una pulla al próximo presidente Donald Trump.

Biden, preguntado el domingo qué podía aprender su ex rival republicano de la presidencia de Carter, respondió: “Decencia, decencia, decencia”.

“¿Te imaginas a Jimmy Carter pasando por alguien que necesitara algo y simplemente seguir de largo?” Biden dijo. “¿Te imaginas a Jimmy Carter refiriéndose a alguien por su apariencia o la forma en que habla?”

El comentario político no sentó bien a los conservadores, quienes criticaron a Biden, de 82 años, por aprovechar la oportunidad para atacar en lugar de simplemente honrar el legado de Carter, y por tener la audacia de hablar de “decencia”.

El presidente Biden simplemente no pudo evitarlo y lanzó un golpe al presidente electo Trump incluso en el contexto de la muerte del ex presidente Jimmy Carter.

“La desvergüenza del corrupto Biden sermoneando a los estadounidenses sobre decencia a raíz de la muerte de Carter”, escribió el presentador de radio Jorge Bonilla en X.

Otro personalidad de la radio, Hugh Hewitt, también arremetió contra el uso de la palabra “decencia” por parte de Biden.

“¿Es ‘decente’ haber engañado al público estadounidense durante años sobre tu condición y hacerlo a través de un legado mediático cómplice y complaciente?” Hewitt dijo en el sitio, refiriéndose a las aparentemente menguantes facultades mentales y físicas del anciano presidente.

“El mayor encubrimiento en la historia política moderna de Estados Unidos, y el mayor escándalo mediático también, sigue sin ser reconocido oficialmente por nadie cercano al presidente Biden y por casi todas las figuras mediáticas del legado. Sus costos hundidos son enormes pero no los dejarán ir y asumir el encubrimiento o la complicidad”, dijo Hewitt.

El analista legal Jonathan Turley señaló que Carter, a diferencia de Biden, no perdonó a un familiar involucrado en un escándalo de corrupción. Biden infamemente perdonó a su hijo Hunter por un período de casi 11 años después de haber prometido repetidamente que no lo haría en la campaña, mientras que Carter no perdonó a su hermano Billy ante preguntas sobre un préstamo que recibió de Libia.

“En vez de mostrar la honestidad de Carter, Biden mintió durante años y luego perdonó a su propio hijo después de negar repetidamente que lo haría durante la campaña”, escribió Turley. “Perdonó a su hijo por cualquier crimen cometido durante un período de diez años, incluidos posibles delitos que muchos creen implicaban al propio Presidente en la multimillonaria operación de influencia.”

Carter falleció el domingo a los 100 años. Bettmann Archive

Trump dijo que los estadounidenses le deben a Carter una “deuda de gratitud”. Getty Images

Carter, el 39º presidente, murió el domingo a los 100 años. Su muerte llevó a personas de ambos lados del espectro político, incluido Trump, a salir a elogiar su legado y larga vida.

“Aquellos de nosotros que hemos tenido la fortuna de servir como Presidente entendemos que este es un club muy exclusivo, y solo nosotros podemos relacionarnos con la enorme responsabilidad de liderar la Mejor Nación de la Historia”, escribió el presidente electo en Truth Social.

“Los desafíos a los que se enfrentó Jimmy como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país y él hizo todo lo que estaba en su poder para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Por eso, todos le debemos una deuda de gratitud.”

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Post el lunes.