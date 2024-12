Cristianos reunidos en Gaza hablan con el Papa todas las noches.

“

Cada noche sin falta, un teléfono móvil suena en la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, y un sacerdote parroquial responde. La voz al otro lado de la línea es la del Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica y líder espiritual de una grey global de 1.400 millones de personas.

Durante más de un año, el pontífice ha realizado llamadas nocturnas a la iglesia para reconfortar a los cientos de cristianos palestinos refugiados allí mientras los combates rugen en las calles exteriores y los aviones de guerra israelíes bombardean gran parte de la ciudad a su alrededor hasta dejarla en ruinas.

Para aquellos que viven en condiciones difíciles en el complejo de la iglesia y que se preparan para su segundo Navidad rodeados de guerra, el contacto regular con el pontífice les asegura que no han sido olvidados.

“Nos calma nuestros miedos y nos hace sentir cuidados”, dijo Attallah Tarazi, un cirujano jubilado. “El Papa nos da su bendición y reza con nosotros si la conexión es buena.”

La comunidad cristiana entera en Gaza, hasta 1.000 personas, buscó refugio en octubre de 2023 en el complejo de la Iglesia de la Sagrada Familia Católica y en la cercana Iglesia Ortodoxa Griega de San Porfirio, las únicas dos casas de culto cristiano en el territorio.

El pontífice dijo del conflicto en Gaza en sus saludos navideños anuales el pasado sábado: “Ayer bombardearon a niños. Esto es crueldad; esto no es guerra.” Dijo al programa Sixty Minutes de CBS en mayo: “Hablo todas las noches a las siete con la parroquia de Gaza… Me cuentan lo que sucede allí. Es muy difícil, muy difícil… A veces pasan hambre y me cuentan cosas. Hay mucho sufrimiento.”

El 22 de diciembre, el líder de la Iglesia Católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, dirigió una misa de Navidad en la iglesia de la Sagrada Familia en una rara visita externa permitida por las autoridades israelíes en la franja sitiada.

A pesar de la guerra exterior, los sacerdotes en sotanas regularmente celebran misas en las dos iglesias de Gaza bajo cúpulas pintadas con escenas bíblicas. Algunas lecciones también han comenzado en los complejos de la iglesia para niños que han perdido un segundo año de escuela después de la guerra desencadenada por el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 a Israel, en el que el grupo militante palestino mató a unas 1.200 personas y tomó unos 250 rehenes.

Más de 45,000 palestinos han sido asesinados por la feroz ofensiva que Israel lanzó posteriormente en la franja de Gaza.

El número de cristianos refugiados en las iglesias ha disminuido este año porque muchos lograron salir a través del cruce de Rafah con Egipto, que estuvo abierto hasta que fue tomado por Israel el 6 de mayo.

Eso dejó alrededor de 650 personas en las dos iglesias, dijo George Akroush, un funcionario del Patriarcado Latino de Jerusalén. Las familias duermen en colchones y sobreviven con alimentos enlatados y lentejas, sin carne fresca, frutas o verduras. Las agencias de ayuda envían suministros, mientras que algunas caravanas humanitarias han sido organizadas por el patriarcado.

“Estamos tratando de enviar artículos cálidos porque hace mucho frío en Gaza”, dijo Akroush. “Queremos darles botas y ropa de niños y ropa térmica. También hay una grave escasez de colchones, pero los israelíes se niegan a permitir que entren, incluso cuando la mayoría de la gente duerme en el suelo.”

Un funcionario israelí dijo el martes que un camión con ayuda ingresó antes de la visita del cardenal. “Este envío incluyó colchones, ropa de abrigo y otros elementos para el invierno, así como otros tipos de ayuda elegidos por la misión”, afirmaron.

Akroush dijo que el patriarcado había tratado de enviar suministros para entre 6,000 y 7,000 personas en cada una de sus caravanas para que la ayuda también llegara a los vecinos musulmanes. “No hacemos distinción entre cristianos y musulmanes”, dijo. “Esta es la misión de la iglesia.”

Tarazi se negó a abandonar Gaza para unirse a sus hijos adultos en Australia: quería ver el resultado de la guerra y aún mantenía la esperanza de que su propiedad en la franja pudiera ser heredada por su descendencia. Pero nunca esperó pasar otra Navidad en la iglesia.

“No pensé que estaríamos aquí tanto tiempo, durmiendo en el sonido de los bombardeos todas las noches”, dijo. “Muchos proyectiles han caído cerca de la iglesia.”

Construida en la década de 1960 para dar cabida a los cristianos entre los refugiados palestinos obligados a huir a Gaza cuando se fundó Israel en 1948, la iglesia católica fue nombrada después del paso de la Sagrada Familia por el territorio durante su huida bíblica hacia Egipto.

Su complejo incluye un convento, una escuela y varios otros edificios, uno de los cuales alojaba a 73 personas con discapacidades. Los ataques con cohetes en diciembre de 2023 destruyeron ese edificio, y sus residentes se trasladaron a otro en el recinto, donde las monjas siguen atendiéndolos.

Enormes áreas de la ciudad de Gaza han sido reducidas a páramos llenos de escombros por los bombardeos israelíes, y la mayoría de los residentes han huido al sur por órdenes israelíes.

El estatus de las iglesias como lugares de culto y el interés del Papa en el bienestar de los cristianos atrapados parecen haber conferido algo de protección. Pero a pesar de todo, disparos de francotiradores, proyectiles y misiles han alcanzado ambos complejos, y personas fueron asesinadas en los primeros meses de la guerra.

En diciembre de 2023, una mujer anciana y su hija fueron asesinadas a tiros por un francotirador mientras caminaban en el complejo de la Sagrada Familia. El Patriarcado Latino acusó a las tropas israelíes de llevar a cabo los asesinatos, pero el ejército israelí negó su participación.

Dos meses antes, un ataque aéreo israelí destruyó un edificio que albergaba familias en el complejo de San Porfirio, matando a 17 personas. Israel prometió investigar, pero no se ha anunciado ningún resultado.

Attallah al-Amash, contador, perdió a su hija de siete meses, Joelle, y a los padres de su esposa en ese ataque. Luego, trasladó a su esposa y a su hijo de tres años, Ibrahim, a la iglesia católica.

“Siento que todo es negativo y hay un sentimiento pesado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos”, dijo Amash. “Estamos esperando a que [la guerra] termine, pero no lo hace.”

Su pequeño juega con otros niños en el patio de la iglesia, pero Amash dijo que él y su esposa “no tienen nada en qué pensar y nada que hacer, simplemente nos sentamos allí”.

El edificio en la ciudad de Gaza donde vivía la familia fue destruido en julio. Desde entonces, rara vez han abandonado el recinto. Amash espera un futuro fuera del enclave. “Si encuentro trabajo en el extranjero, me iré”, dijo. “Pero ahora solo tenemos que esperar a que termine la guerra.”

Samer Tarazi, refugiado en San Porfirio, estaba preparándose para irse a Australia cuando el cruce de Rafah cerró. Su esposa e hijos ya habían viajado, por lo que la familia está separada.

Un miembro del gran clan Tarazi cristiano en Gaza, y primo de Attallah Tarazi, sale de San Porfirio para filmar para su empresa de servicios de medios cuando considera que es seguro.

“Afueran hay una destrucción total”, dijo. “No hay un solo edificio sin daños, o que tenga ventanas. Diría que el 80 por ciento de los edificios son ahora inhabitables.”

También él quiere dejar Gaza después de la guerra porque “los cristianos se están convirtiendo en una minoría aún más pequeña”.

Pero Arkoush, del Patriarcado Latino, dijo que era demasiado pronto para dar por perdido el futuro de la comunidad cristiana en Gaza. Espera que otras 150 personas abandonen después de la guerra, pero dijo que muchos optaron por quedarse cuando se les ofreció la oportunidad de irse cuando el cruce estaba abierto.

“Dijeron: ‘Esta es la tierra de nuestros antepasados y no somos una comunidad extranjera.’ Espero que los números disminuyan, pero para que la presencia cristiana termine – no lo creo.”

Reporte adicional de Neri Zilber en Tel Aviv. Cartografía por Aditi Bhandari

