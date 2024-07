Cristiano Ronaldo no puede luchar eternamente contra la muerte de la luz.

Sigue la cobertura en vivo de España vs Alemania y Portugal vs Francia en la Euro 2024 hoy

Por un segundo, Cristiano Ronaldo parecía que podría estar al borde de las lágrimas. De repente, ¡no, estaba al borde! Las compuertas se abrieron y ahora estaba sollozando. Frente a una multitud en Frankfurt y una enorme audiencia televisiva global, posiblemente el atleta más famoso del planeta estaba llorando a mares.

Y aún quedaba un partido por ganar, un lugar en los cuartos de final de la Euro 2024 por asegurar.

Fue asombroso presenciarlo. El capitán de Portugal había sufrido otra noche frustrante, aún persiguiendo su primer gol del torneo, y ahora, después de haber tenido la oportunidad de romper la resistencia de Eslovenia, había visto cómo Jan Oblak, el portero, le detenía un penal brillantemente. La tensión y la angustia que habían estado creciendo dentro de él de repente estallaron.

Ronaldo había fallado penales antes, a veces en circunstancias altamente presionantes. Había llorado en la cancha antes: lágrimas de tristeza, lágrimas de alegría. Pero esto era diferente porque el juego no había terminado. Con 39 años, jugando en lo que él admite será su último Campeonato de Europa, estaba llorando no por un partido perdido, sino, parecía, por la disminución de sus poderes. Se asemejaban a las lágrimas de una estrella de cine que se da cuenta de que está enfrentando su última cortina.

Por una vez se veía tan vulnerable, tan falible, tan… humano. Mientras los jugadores de Portugal formaban un círculo durante el descanso en la prórroga, levantaban la vista y veían a lo que parecía ser un hombre quebrado. Uno por uno, trataban de animarlo. Sus antiguos compañeros de equipo del Manchester United, Bruno Fernandes y Diogo Dalot, lo agarraban, como para recordarle quién era -quién todavía es. El centrocampista del Fulham Joao Palhinha y el defensor del Manchester City Ruben Dias hicieron lo mismo.

Era notable que el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, lo mantuviera en esas circunstancias. Ronaldo parecía acabado. Apenas tocó el balón durante el resto de la prórroga mientras que Eslovenia, por primera vez en la noche, comenzó a parecer más probable que arrebatara la victoria.

La situación llegó a los penales. ¿Qué pasaría si Ronaldo fallaba de nuevo?

No falló. Esta vez, lanzó su disparo hacia el otro lado, a la derecha de Oblak, y parecía inmensamente aliviado cuando la red se hinchó. Eso requirió valentía, pero no hubo bravuconería en su reacción. No era el momento para su celebración característica. En cambio, juntó sus manos hacia los seguidores de Portugal en señal de disculpa.

Dentro de tres minutos, los jugadores y seguidores de Portugal estaban celebrando la victoria. Su portero Diogo Costa fue el héroe, salvando los tres penales de Eslovenia mientras que Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva convertían los suyos. Fue una actuación extraordinaria de Costa, quien también hizo una atajada vital para negarle un gol al delantero de Eslovenia Benjamin Sesko al final de la prórroga. Ronaldo, abrumado por el alivio, lo abrazó y le agradeció.

“Hubo tristeza inicial, y alegría al final,” dijo el ganador del Balón de Oro cinco veces a la cadena de televisión portuguesa RTP después. “Eso es lo que trae el fútbol: momentos inexplicables desde el minuto ocho al 80. Eso es lo que pasó hoy. ¿Tuve la oportunidad de darle la ventaja al equipo? No pude hacerlo.”

Se refirió a su récord de penales a lo largo de la temporada: “No fallé ni una vez” – pero debe saber en el fondo que en la Euro 2024 está bajo escrutinio más que su capacidad para convertir penales. Excluyendo la tanda de penales (como hacen siempre los libros de récords), todavía no ha anotado en sus cuatro apariciones en el torneo. Aparte de un penal contra Ghana en el primer partido de Portugal en la Copa del Mundo de 2022, ahora suma ocho apariciones sin marcar en un torneo importante.

Ronaldo anotó 50 goles en 51 apariciones en todas las competiciones para el Al Nassr la temporada pasada. También ha marcado 10 goles en nueve apariciones en la fase de clasificación de la Euro 2024, pero la mitad de esos fueron contra Luxemburgo y Liechtenstein. Es el máximo goleador internacional en el fútbol masculino, con un récord ligeramente disparatado de 130 goles en 211 apariciones, pero los equipos mejor clasificados contra los que ha anotado en los últimos tres años son Suiza (19), Qatar (35), Eslovaquia (45) e Irlanda (60).

Aun así, sigue tomando tantos tiros. Tantos tiros: un total de 20 hasta ahora en este torneo, que son al menos siete más que cualquier otro jugador. Se sacrifican tantos ataques prometedores y peligrosos tiros libres en el altar de la autoindulgencia. Hubo un tiro libre contra Eslovenia donde, incluso en un estadio lleno de fanáticos acérrimos de Ronaldo, él debe haber sido la única persona que pensó que iba a marcar. Como era de esperar, su disparo se desvió mucho más allá del poste lejano.

Luego están los tiros que no puede tomar porque, por imponente que pueda parecer todavía su físico, su aceleración, velocidad y potencia ya no son lo que eran. Hubo un momento en la primera mitad donde Bernardo Silva se desplazó hacia el centro desde el ala derecha y produjo lo que parecía ser el centro más encantador hacia la cabeza de Ronaldo en el segundo palo. Ronaldo saltó pero no pudo alcanzarlo y, no por primera vez en este torneo, uno se quedó pensando que en su mejor momento habría convertido una oportunidad así.

Pero su mejor momento fue hace mucho tiempo. Más tiempo del que quizás le gustaría imaginar. Ganó el último de sus Balones de Oro en 2017 y, incluso para ese momento, a los 32 años, se había convertido en un jugador mucho más económico que la fuerza imparable e incontenible de mediados hasta finales de sus 20 años.

Algunos sugerirán que este es un torneo demasiado para él, pero algo similar se dijo en el Mundial en Qatar hace 18 meses, donde tuvo poco impacto y terminó perdiendo su lugar en favor de Goncalo Ramos. Ahora parece que son dos torneos de más – o dos torneos en los que Ronaldo podría ser mejor utilizado como una opción, quizás saliendo desde el banquillo en ocasiones, intercambiando lugares con Ramos o Diogo Jota, en lugar de como el punto fijo alrededor del cual todo debe girar.

Casi sorprendió escuchar a Ronaldo describir esto, en la zona mixta después del partido, como su último Campeonato de Europa. “Pero no estoy emocionado por eso,” dijo. “Me conmueve todo lo que significa el fútbol, por el entusiasmo que tengo por el juego, el entusiasmo por ver a mis seguidores, mi familia, el afecto que la gente tiene por mí.

“No se trata de abandonar el mundo del fútbol. ¿Qué más tengo que hacer o ganar? No se va a reducir a un punto más o menos. Lo que más me motiva es hacer feliz a la gente.”

“¿Qué más tengo que hacer o ganar?” Eso no sonó como Ronaldo, especialmente dadas las escenas que habíamos presenciado antes en la noche. Tiene razón, por supuesto – su legado y su lugar entre los inmortales del juego fue asegurado hace mucho tiempo – pero su reacción a ese penal fallado no fue la de alguien que se siente inmune a las presiones de demostrarse una y otra vez.

“Él es un ejemplo para nosotros,” dijo Martínez después. “Esas emociones (después de fallar el penal) fueron increíbles. No necesita preocuparse tanto después de la carrera que ha tenido y todo lo que ha logrado. Después de fallar el penal, fue el primer lanzador de penaltis (en la tanda). Estaba seguro de que tenía que ser el primero y mostrarnos el camino hacia la victoria. La forma en que reaccionó es un ejemplo y estamos muy orgullosos.”

Bonitas palabras, pero Martínez tiene una gran decisión que tomar antes del cruce de cuartos de final de Portugal contra Francia en Hamburgo el viernes.

Ha habido muchas ocasiones a lo largo de los años en que Ronaldo ha sido el jugador que ha sacado a un equipo del abismo, pero el lunes por la noche parecía derrotado no solo por la atajada de penal de Oblak sino por el único oponente que alcanza a cada atleta al final: el tiempo.