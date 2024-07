Cristiano Ronaldo, Euro 2024 y el Problema Con Demasiada Fama

Según las autoridades de Gelsenkirchen, se habían tomado todas las precauciones posibles. Stewards adicionales patrullaban el perímetro del campo en el Arena AufSchalke. Miembros de seguridad de paisano estaban en las gradas. Y dos imponentes guardias de seguridad se encontraban al borde del túnel que conducía a los vestuarios.

Y aún así, eso no fue suficiente. Mientras los jugadores de Portugal se dirigían al vestuario después de su derrota contra Georgia la semana pasada, un fan logró burlar las capas adicionales de seguridad lanzándose sobre la parte superior del túnel y saltando directamente al camino de Cristiano Ronaldo.

En lugar de encontrarse cara a cara con su héroe, sin embargo, el intruso falló en su aterrizaje y cayó por unas escaleras. Sin embargo, el punto había sido hecho. La atracción de Ronaldo es tal que, sin importar lo que hagan las autoridades del estadio o los servicios de seguridad, no es posible detener a las personas que intentan tomarse una selfie con él.

La fama de Ronaldo, en este momento, no puede ser exagerada. Ahora tiene 39 años, y durante 20 años ha sido uno de los dos mejores jugadores de fútbol de su generación: un rompedor de innumerables récords, un campeón en serie, un múltiple ganador del Balón de Oro como el mejor jugador del mundo.

Ese estatus ha comenzado a disminuir en los últimos años a medida que avanza el reloj en su carrera, pero ha tenido poco impacto en su huella más amplia. Sigue siendo un anuncio ambulante. Su cartera de patrocinios incluye alta costura (Louis Vuitton), industria pesada (Egyptian Steel) y criptomonedas (Binance).

Su imagen ha sido utilizada para vender productos tan diversos como relojes de lujo, suplementos nutricionales y tonificadores musculares faciales japoneses. Arabia Saudita actualmente está intentando construir toda una liga de fútbol de alto nivel a la luz de su supernova. Sin embargo, es más que una marca; es un tipo particular de aspiración, una mezcla de riqueza, éxito y una rutina de cuidado de la piel realmente excelente, un podcast de alto rendimiento representado en carne perfecta.

Según una de las métricas que la cultura moderna ha decretado como más significativa: el número de seguidores que tienes en Instagram, Ronaldo tiene una reclamación razonable para ser la persona más famosa que existe. Tiene 633 millones de seguidores, el doble de Beyoncé. Dicho de otra manera, si el Instagram de Cristiano Ronaldo fuera un país, sería el tercero más grande del mundo.

De hecho, su celebridad, durante las primeras tres semanas de la Eurocopa 2024, ha comenzado a presentar un dolor de cabeza a todos los involucrados.

De manera más inmediata, es un problema de seguridad: casi todos los juegos de Portugal en el torneo han sido interrumpidos por uno o más fanáticos que intentan ingresar al campo para tomarse una selfie con Ronaldo.

Después de que los primeros dos invasores de campo llegaran al campo durante el primer partido de Portugal, la federación de fútbol portuguesa escribió a la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. La carta era educada, y escrita de una manera que parecía reconocer que la combinación de redes sociales y la celebridad de Ronaldo era un territorio nuevo para el fútbol, pero pedía que se tomaran medidas de seguridad adicionales.

Después del segundo juego de Portugal – contra Turquía, cuando media docena de fanáticos ingresaron al campo – el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, admitió que se estaba convirtiendo en una “preocupación” después de que uno de sus otros jugadores estrella fuera derribado por un steward persiguiendo a un hombre que se dirigía directamente hacia Ronaldo.

El asunto ha sido discutido en las reuniones operativas diarias de la UEFA, y Alemania, el país anfitrión del torneo, ya ha sido multado con más de $21,000 por no mantener seguros sus campos. Sin embargo, es incierto cuánto más se puede hacer. “Es realmente difícil una vez que están en el campo”, dijo Tom Richmond, fundador de Security and Safety Solutions, una empresa que proporciona ambas cosas a equipos de fútbol y jugadores. “Los steward ganan el salario mínimo; no son realmente una barrera para cualquiera que quiera llegar al campo.”

Pero hay una sensación creciente de que la fama de Ronaldo podría ser un problema deportivo también. Portugal podría haber alcanzado los cuartos de final – jugará contra Francia el viernes en Hamburgo – pero sus actuaciones han sido en su mayoría poco inspiradoras. Venció a la República Checa en su primer partido solo gracias a un gol en tiempo de descuento. Perdió su último juego de grupo contra Georgia, el equipo con el ranking más bajo del torneo. Necesitó una tanda de penales para vencer a Eslovenia en los octavos de final.

Hay un hilo común entre todos esos juegos: el superestrella perfectamente tonificado y perfectamente peinado que se defiende de los fanáticos que buscan selfies. Ronaldo es el único jugador de campo que ha iniciado todos los juegos de Portugal. Aún no ha marcado un gol. Su contribución más notable hasta ahora fue fallar un penal en tiempo extra contra Eslovenia, un fallo que lo llevó a romper en lágrimas.

En muchos aspectos, sin embargo, sus actuaciones no han sido una gran sorpresa. Ronaldo ha pasado gran parte de las últimas dos temporadas jugando en la liga renovada de Arabia Saudita. No ha jugado en la Liga de Campeones, la forma más alta de fútbol de clubes, desde 2022.

Su carrera internacional parecía haber llegado a su fin natural durante la Copa del Mundo, hace 18 meses, cuando fue sacado del once inicial para un partido contra Suiza. Hasta ese momento, solo había marcado una vez en el torneo, desde el punto de penal. Su reemplazo, el delantero Gonçalo Ramos, marcó tres goles en poco más de una hora. La página, parecía, se había dado vuelta.

Sin embargo, Martínez, evidentemente, siente de manera diferente. Contratado después de la Copa del Mundo, ha sido firme en su defensa de Ronaldo durante este torneo. La presencia del delantero, Martínez lo ha dejado claro, es tanto innegociable como “por mérito”, como él lo dijo el mes pasado. Incluso después del juego contra Eslovenia, Martínez fue rápido en proclamar lo “orgulloso” que estaba de su estrella envejecida.

Si bien hay otros dispuestos a presentar el otro lado del argumento – sugerir, delicadamente, que todos esos fanáticos con teléfonos celulares buscan una foto con alguien que, como ellos, probablemente no debería estar en el campo – no es una posición fácil de tomar.

“Cuando alguien llama a la puerta, no preguntas quién eran, preguntas quién son”, dijo la periodista y presentadora portuguesa, Sofia Oliveira, en CNN Portugal después del juego contra Eslovenia. Todos sus colegas del estudio lo sabían, dijo, pero no parecían especialmente dispuestos a decirlo en voz alta.

Las imágenes se difundieron de inmediato. La reacción fue, en parte, predeciblemente virulenta. “Cuestionar su valor es siempre difícil, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”, dijo la Sra. Oliveira en una serie de mensajes de texto al New York Times.

La Sra. Oliveira quiso enfatizar que no piensa que ya no tenga la calidad para representar al equipo nacional, solo que “el momento actual en su carrera” debería ser tomado en cuenta.

“Esta no es la primera competencia en la que está claro que el Cristiano actual no presenta argumentos futbolísticos suficientes para tener un lugar indiscutible”, dijo. “Portugal tiene opciones y, para no socavar su estatus, estamos ignorando a otros jugadores.”

Su punto – uno expresado más comúnmente por observadores fuera de Portugal – es que Martínez y sus empleadores no están dispuestos a omitir o incluso sustituir a Ronaldo. Y que al hacerlo, están efectivamente tan obligados por su celebridad como aquellos que huyen de las gradas con la esperanza de conseguir una foto.

La razón de ello está encapsulada en lo que sucedió la última vez que Portugal intentó avanzar más allá de él. En ese juego contra Suiza en la Copa del Mundo 2022, los portuguese lideraban 5-0 con un cuarto del juego restante. Ramos había marcado tres goles. Sin embargo, en lugar de celebrar a un nuevo héroe, la multitud coreaba el nombre de Ronaldo. El deporte había terminado, habían decidido. Ahora querían el espectáculo, el que habían venido a ver.

“Es casi necesario que Cristiano mismo se dé cuenta de que ya no está al mismo nivel”, dijo la Sra. Oliveira. “No será la federación ni Roberto Martínez quienes lo harán.”

Mas que su cantidad de seguidores en Instagram, esa puede ser la mejor medida del estatus intocable de Ronaldo. Es tan famoso que un país, Alemania, está encontrando cada vez más difícil organizar juegos de fútbol con él. Y es tan famoso que otro país, Portugal, no está dispuesto a considerar jugar juegos de fútbol sin él.

Andrew Das contribuyó a la información.