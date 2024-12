Crisis de doctores en Kenia: indignación por jóvenes médicos que se quitan la vida

En septiembre, una interna médica de 27 años en el Hospital Nivel 5 de Gatundu en el condado central de Kiambu se quitó la vida. La Dra. Desree Moraa Obwogi acababa de terminar un agotador turno de 36 horas que había afectado su estado de salud mental, según sus compañeros de trabajo. Dijeron que ella también luchaba por pagar su alquiler y facturas de servicios públicos. El Dr. Muinde Nthusi, presidente del Comité de Enlace de Pasantías de KMPDU, culpó a las dificultades financieras y a un entorno laboral “tóxico” por su muerte. Durante el entierro, la familia de Obwogi pidió al gobierno que asumiera la responsabilidad y rindiera cuentas por la vida perdida, informó la prensa local. Otros casos recientes de suicidio señalados por el KMPDU incluyen a Vincent Bosire Nyambunde, un interno en el Hospital de Enseñanza y Referencia de Kisii; Collins Kiprop Kosgei, un estudiante de medicina de quinto año de la Universidad de Nairobi y Keith Makori, un médico de 30 años en el condado central de Kiambu. Los médicos jóvenes se han estado movilizando en X bajo el hashtag #PayMedicalInterns para exigir un mejor salario y condiciones de trabajo. Marcharon a las oficinas del Ministerio de Salud la semana pasada para expresar sus frustraciones. “Nuestros doctores y enfermeras soportan el peso de un sistema roto, sin embargo, sus gritos son ahogados por la codicia de quienes están en el poder”, escribió el Dr. Kipkoech Cheruiyot en la plataforma X. Las autoridades de salud no respondieron a una solicitud de comentario de la BBC. Pero, en reacción a los crecientes casos de suicidio en septiembre, la Ministra de Salud Deborah Barasa dijo que era “un fuerte recordatorio de las luchas silenciosas que muchos, incluidos los de la profesión de la salud, a menudo enfrentan”. La ministra anunció planes para introducir programas de “robusta salud mental en el lugar de trabajo” para los trabajadores de la salud en todo el país, para “asegurar que los sistemas de apoyo se fortalezcan y que aquellos que enfrentan desafíos no se sientan solos”. Expertos médicos dijeron que muchos médicos jóvenes también experimentan “lesiones morales”, o trauma psicológico, ya que se sienten culpables por no hacer lo suficiente para tratar a los pacientes, a pesar de haber hecho todo lo posible en condiciones difíciles. “El pensamiento de que podrías haber hecho algo para salvar la vida de un paciente pero no pudiste, puede llevar a sentimientos de culpa, vergüenza e impotencia, contribuyendo a problemas de salud mental”, dijo el Dr. Chibanzi Mwachonda, un psiquiatra, al periódico Standard de Kenya. Los doctores en formación dijeron a la BBC que la mayoría de las escuelas de medicina no abordan adecuadamente el tema del suicidio, dejando a los médicos nuevos y fatigados poco preparados para enfrentar odiseas traumáticas, y esto se agrava por el bajo salario. “Un médico sano construye una nación sana. Cuando estoy estresado o deprimido como médico, incluso podría olvidar cómo realizar una reanimación en un paciente, lo que podría llevar a la pérdida de vidas”, dijo un médico interno. “Un médico desmotivado es una persona peligrosa para servirte. Está convirtiéndose en un trabajo ingrato.” Cerca de 1,400 kenianos mueren por suicidio cada año, según la Oficina Nacional de Estadísticas de Kenya. Pero algunos analistas creen que los números reales podrían ser más altos. El suicidio sigue siendo criminalizado en Kenya, donde aquellos declarados culpables de intento de suicidio pueden enfrentar hasta dos años de prisión, una multa, o ambas. Esta ley ha sido ampliamente criticada, con algunos grupos de derechos pidiendo su derogación, argumentando que estigmatiza aún más los problemas de salud mental y evita que las personas busquen ayuda. “¿Cuántos médicos vamos a tener que enterrar para que el gobierno actúe?” preguntó el Dr. Adow. Si te sientes afectado por alguno de los problemas en este artículo, puedes encontrar detalles de organizaciones que pueden ayudarte a través de la Línea de Acción de la BBC. En el Reino Unido puedes llamar gratuitamente, en cualquier momento, para escuchar información grabada al 0800 066 066. En otros lugares del mundo, puedes obtener ayuda aquí.