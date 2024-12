Cripto no es realmente un activo como el oro, dice la presidenta del Fed de San Francisco, Mary Daly.

Crypto debería ser considerado como su propia clase de activo y no agrupado con el oro, según la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly.

“Veo la cripto como algo complicado, y el servicio que debemos hacer para todos es realmente desglosar lo que queremos decir y llamarlo como es una vez que hayamos hecho eso”, dijo Daly en el podcast de Yahoo Finance Opening Bid. “Puede ser una moneda. Podría ser un medio de intercambio. … Podría ser una acción: un activo para mantener valor o a veces perder valor. Solo tenemos que definir esos términos.”

“Así que no lo veo como el oro”, agregó Daly. “Tiene propiedades como el oro a veces, pero no lo veo de esa manera.”

La evaluación de Daly difería ligeramente de la del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien energizó a la comunidad cripto este mes con sus comentarios sobre bitcoin.

“La gente usa bitcoin como un activo especulativo”, dijo Powell en la conferencia New York Times DealBook. “Es como el oro, solo que virtual, es digital. La gente no lo está usando como una forma de pago o como reserva de valor. Es altamente volátil. No es un competidor para el dólar; realmente es un competidor para el oro.”

Daly coincidió con la opinión de Powell de que la cripto aún no está lista para el estatus de moneda, como algunos entusiastas de la cripto dicen que se justifica en este momento de su ciclo de vida.

“La propiedad que necesita es que debe crecer a medida que crece la economía”, explicó Daly. “Entonces, su valor no cambia solo porque la gente lo quiera. Por lo tanto, cuando más personas quieren un billete de un dólar, el billete de un dólar no aumenta de valor. Lo que causa que el dólar fluctúe es la economía y qué tan rápido es nuestro crecimiento en comparación con otros países. Entonces, esa es una propiedad que tendrá que perfeccionar para ser una moneda”.

Si bien la cripto parece estar lejos de ser etiquetada como moneda por el Congreso, no ha detenido el impulso detrás del comercio alcista en varios activos digitales.

Bitcoin, la cripto más popular, ha seguido superando desde la elección del 5 de noviembre de Donald Trump, superando el nivel de $100,000 por primera vez el 4 de diciembre. Los precios de bitcoin han subido un 38% desde el Día de las Elecciones y un 106% más este año.

Las acciones vinculadas a la cripto como Coinbase y Robinhood han aumentado un 45% y un 204%, respectivamente, en lo que va del año.

El sentimiento favorable hacia la cripto también incluye inversiones recientes de entidades que generalmente prefieren las opciones más tradicionales de acciones y bonos. En mayo, el fondo de pensiones de Wisconsin agregó bitcoin a sus tenencias comprando más de $160 millones en acciones de dos nuevos fondos aprobados por los reguladores a principios de este año.

MicroStrategy, liderado por Michael Saylor, también ha continuado comprando agresivamente bitcoin en las últimas semanas.

La nueva administración ha nombrado al capitalista de riesgo David Sacks como zar de la cripto para supervisar cuestiones e iniciativas relacionadas con la cripto. Una de esas iniciativas podría ser ejecutar la creación de una reserva de bitcoin, que ha sido propuesta por varios simpatizantes de Trump.

“Solo el hecho de que haya alguien enfocado en hacer que Estados Unidos sea un líder en la cripto, en la minería de bitcoin y en otras áreas de las que ha hablado el presidente Trump, es un cambio radical”, dijo el analista de Benchmark Company Mark Palmer en Opening Bid. “Suponemos en nuestro análisis que el precio de bitcoin alcanzará los $225,000 para fines de 2026”.

“El hecho de que estemos viendo una mayor adopción institucional de bitcoin es clave aquí”, agregó Palmer.

