Crimestoppers lanza la campaña ‘Detén el Daño’ para combatir las drogas.

Crimestoopers, u charity, says that el control de drogas alimenta muchos otros crímenes graves tales como tiroteos, apuñalamientos, líneas de condado, deudas de esclavitud, explotación de jóvenes, explotación sexual y esclavitud moderna.

Y que los criminales no les importa a quién explotan o la violencia y daño causado en las comunidades – mientras destruyen vidas “persiguiendo enormes ganancias”.

Un hombre vendía drogas desde Super Pound Store en Halliwell

Crimestoopers dice que la clave para hacer que el Noroeste sea un lugar más seguro para vivir y trabajar es ayudar a prevenir sus actividades pasando información de forma completamente anónima a la organización benéfica, que la pasará para que las autoridades actúen.

La inteligencia comunitaria anónima detallada que Crimestoppers recibe – ya sea en línea de forma anónima o por teléfono – interrumpe la actividad de las pandillas y mantiene nuestras calles y comunidades seguras.

Tu información puede ayudar a salvar vidas y hacer que tu área sea más segura para ti y tu familia.

La organización benéfica ha formulado algunas preguntas para motivar al público y esperanzadamente animarlos a informar lo que ven u oyen: • ¿Quién controla el comercio local de drogas? • ¿Qué locales se utilizan regularmente para el tráfico de drogas?

• ¿Cuáles son los nombres de los miembros de pandillas de crimen grave en la zona?

• ¿Están viviendo un estilo de vida lujoso pero no trabajan?

• ¿Sabes o sospechas qué negocios “solo en efectivo” podrían estar lavando dinero?

• ¿Cómo reclutan a los que están siendo explotados?

• ¿Tienes preocupaciones sobre individuos cuyos hogares han sido tomados por traficantes de drogas?

Gary Murray, Gerente Regional del Noroeste en la organización Crimestoppers, dijo: “Lamentablemente, en los últimos 12 meses hemos visto muchas vidas perdidas y familias devastadas debido a la violencia asociada con el crimen de drogas. Puedes ayudar a detener el daño causado por pandillas de drogas que operan en todo el Noroeste y Norte de Gales. Solo si las personas dan el valiente paso de hablar de forma anónima sobre lo que está sucediendo en sus áreas, veremos una reducción en el dolor y sufrimiento que enfrentan nuestras comunidades.

“Si sabes quién está involucrado en el crimen de drogas o dirigiendo una pandilla de drogas, por favor ponte en contacto con nuestra organización benéfica. Solo tú sabrás que nos contactaste.

“Cada año en todo el Noroeste y Norte de Gales recibimos más de 35,000 piezas de información `accionable’ o de alta calidad. Esto conduce a un número significativo de arrestos, millones de libras de droga incautada y armas retiradas de nuestras calles. Nos gustaría agradecer a aquellos que han contactado previamente a nuestra organización benéfica.

“Recuerda, te garantizamos que te mantendrás 100% anónimo. Eso significa que no habrá contacto con la policía, no habrá declaración de testigos y no habrá tribunales. Animo a cualquier persona con información a que se ponga en contacto con nosotros. Nunca sabremos quiénes son debido al anonimato, pero han hecho que el Noroeste sea más seguro para todos y han marcado una diferencia real.”

Para hablar de forma 100% anónima, visita Crimestoppers-uk.org y completa un formulario en línea sencillo y seguro o llama a nuestro Centro de Contacto en el Reino Unido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al teléfono gratuito 0800 555 111.

• En 2005, Crimestoppers lanzó a los Más Buscados del Reino Unido en su sitio web que permite al público ver imágenes de criminales y proporcionar información vital sobre su paradero. Ha sido muy exitoso, con más de 5,100 arrestos hasta la fecha.