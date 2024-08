Cricket Social Seises – la mejor experiencia de bar ‘fuera fuera’

Siendo australiano, el cricket corre por mis venas. He jugado y seguido el deporte desde pequeño y defenderé felizmente al cricket de todas esas personas que lo llaman “aburrido”.

Así que cuando se presentó la oportunidad de visitar uno de los bares Sixes Social Cricket, aproveché la oportunidad para probarlo.

¿Qué esperar de Sixes Social Cricket?

Desde el momento en que entré por las puertas de Sixes en Manchester, supe que estaba entrando en el paraíso del cricket.

Por ejemplo, los bates de cricket cuelgan del techo y te dan la bienvenida al bajar las escaleras.

Desde el momento en que entré a Sixes en Manchester supe que estaba en el paraíso del cricket. (Imagen: Patrick Glover)

Luego, al entrar en el área principal de Sixes, tienes un bar a un lado y una gran zona de asientos al otro, con tres redes de cricket ubicadas en diferentes rincones del lugar. En serio, es todo lo que podría desear en una habitación.

Al pedir una bebida en el bar, mi esposa (que no tiene experiencia en cricket) y yo fuimos llevados directamente a nuestra red.

El miembro del personal nos explicó todos los detalles de los diferentes niveles, modos de juego y medidas de seguridad a seguir antes de dejarnos a nuestra suerte para golpear algunas pelotas.

Tuvimos una hora entre los dos, lo cual fue más que suficiente para completar la nueva simulación de ‘The Hundred’, donde intentamos obtener la puntuación más alta posible en 100 bolas, y el modo de la Copa del Mundo (simulando las 12 mejores bolas de la historia de la Copa del Mundo).

Incluso tuvimos tiempo suficiente al final para pegarle unas cuantas bolas más en el modo T20 y divertirnos.

Hay cinco niveles en los que puedes configurar la máquina: principiante, aficionado, club, profesional y de clase mundial.

El sistema de handicap ayuda a crear un campo de juego nivelado, como quedó demostrado cuando mi esposa me venció tanto en el modo de The Hundred como en el juego rápido de T20 al final, así que no tienes de qué preocuparte si nunca has jugado cricket antes.

Comencé como aficionado para calibrar mi vista antes de avanzar a través de los niveles, mientras que mi esposa se quedó con la configuración de aficionado durante la mayor parte de la sesión.

Ambos encontramos que los niveles más bajos eran bastante fáciles. Pero incluso como jugador de cricket, los niveles más altos me resultaron bastante desafiantes, jugando y fallando o desafiando bolas regularmente (aunque soy un lanzador y no el mejor bateador, por lo que eso puede tener algo que ver).

Tienes cinco o seis bolas cada uno (dependiendo del modo que estés jugando) antes de cambiar, por lo que tienes tiempo para tomar un respiro, componerte y tomar una bebida intermedia, antes de volver a pegarle otro conjunto.

“Emoción, decepción” y “emoción” fueron tres palabras que el cofundador Andy Waugh usó para describir una experiencia en Sixes Social Cricket. Por lo que las tres palabras que Andy usó para describir una sesión en Sixes son: 1) emoción y 2) entusiasmo, definitivamente, no me importa quién seas, hay algo bastante satisfactorio en golpear algunas bolas en una red mientras disfrutas de unas cervezas con amigos.

Y 3) decepción, marqué – siendo la persona competitiva que soy, aunque fue muy divertido y una tarde fantástica, todavía estaba desilusionado de perder contra mi esposa (pero estaba en una configuración más difícil, así que de lo contrario habría ganado).

Al igual que todo en Sixes, la comida también era genial. Aunque la elección de platos principales es limitada, la hamburguesa y las papas fritas que tuvimos estaban deliciosas.

También hay varios bocadillos y acompañamientos perfectos para picar entre golpear unos cuantos seis en las redes.

Hay locales de Sixes ubicados en todo el Reino Unido. (Imagen: Patrick Glover)

En resumen, ya seas un fanático del cricket, como yo, o nunca hayas jugado al juego antes, Sixes es una visita obligada.

Andy lo resume perfectamente: “Se trata simplemente de divertirse con amigos, colegas o tus hijos. Un montón de bebidas, buena comida y luego pegarle a algunas bolas en una red, hay mucha emoción involucrada en ello.”

Agregó: “No es tan fácil entrar en el mundo del cricket, pero somos como el nivel 0: no necesitas haber jugado, no necesitas tu propio bate, no necesitas tus propias protecciones, solo llegas y luego introduces tu nombre en la tableta y listo.”

¿Dónde encontrar los locales de Sixes?



Hay varios locales de Sixes repartidos por todo el Reino Unido, desde Manchester hasta Londres y en todas partes intermedias (puedes ver la lista completa de locales en el sitio web).

LECTURA RECOMENDADA:

Andy dijo que también tienen planes de abrir tres sitios más en el Reino Unido en 2024 en Bristol, Leeds y Kingston.

Sixes también ha comenzado a expandirse más allá de las costas del Reino Unido con locales en los EE. UU. y en las Indias Occidentales.

Incluso están considerando lugares como Australia, India y Sudáfrica para futuros sitios.

Andy dijo que querían que Sixes fuera la “fiesta de cricket más grande del mundo”, y puedo decir con alegría que van por buen camino.