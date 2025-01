Crédito fiscal para consumidores de vehículos eléctricos, laguna en arrendamiento es la ‘más vulnerable’, según expertos.

Esta historia fue originalmente publicada en Automotive Dive. Para recibir noticias e información diaria, suscríbete a nuestro boletín diario gratuito de Automotive Dive.

El presidente electo Donald Trump y los republicanos del Congreso probablemente recortarán los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos en 2025, según expertos.

Los créditos fiscales para vehículos limpios 30D y 45W, comúnmente conocidos como el vacío legal de arrendamiento, son “los más vulnerables”, dijo David Stewart, copresidente del grupo de práctica de política pública global en Squire Patton Boggs.

Muchos legisladores republicanos y expertos han criticado los créditos fiscales por ser económicamente ineficientes porque a menudo proporcionan subsidios a personas que pueden permitirse comprar o arrendar un vehículo eléctrico. “Hay millonarios que están arrendando Teslas” y recibiendo créditos fiscales, dijo Stewart, ex director del personal mayoritario del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Según una investigación publicada el otoño pasado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, al gobierno federal le cuesta entre $23,000 y $32,000 fomentar una compra adicional de vehículos eléctricos, incluso cuando el comprador solo recibe $7,500, porque solo el 23-33% de los créditos llevan a más ventas.

El llamado vacío legal de arrendamiento también permite a las personas arrendar vehículos eléctricos que no cumplen con las restricciones de contenido nacional que se aplican a las compras, lo que aparentemente socava los objetivos de política de la Ley de Reducción de Inflación, dijo Elaine Buckberg, miembro senior del Instituto Salata para el Clima y la Sostenibilidad de la Universidad de Harvard, ex economista jefe de General Motors y ex funcionaria del Tesoro de EE. UU.

“Si te importa el origen del vehículo y la batería [para las compras], ¿por qué no te importa en los arrendamientos?” dijo Buckberg.

El análisis de los investigadores sugiere que “muchos de los que arrendaron vehículos eléctricos extranjeros para reclamar los incentivos de la Ley de Reducción de Inflación habrían comprado un vehículo eléctrico nacional o un vehículo eléctrico extranjero sin subsidios si la opción de arrendamiento no se hubiera permitido”, según el resumen de la NBER.

Trump no puede deshacer los créditos fiscales sin que el Congreso apruebe nueva legislación porque fueron creados bajo la Ley de Reducción de Inflación, pero los republicanos del Congreso parecen dispuestos a tomar medidas. Hasta el 15 de octubre, los republicanos habían votado 53 veces en la Cámara y una vez en el Senado para derogar partes de la Ley de Reducción de Inflación. La Cámara también ha aprobado 20 proyectos de ley que intentan derogar o limitar la Ley de Reducción de Inflación.

El Congreso, sin embargo, es improbable que derogue completamente la Ley de Reducción de Inflación, a pesar de que algunos republicanos del Congreso la apoyarían, dijo Stewart.

Con la nación enfrentando un enorme precipicio fiscal a medida que expiran los recortes de impuestos de Trump de 2017, es probable que los republicanos eliminen o limiten el crédito fiscal al consumidor 30D y el crédito fiscal 45X como parte de un esfuerzo más amplio de reforma fiscal al imponer restricciones de ingresos más bajas o terminar los créditos más pronto, dijo Stewart.

El crédito fiscal a la inversión 48C y el crédito fiscal a la producción 45X, mientras tanto, probablemente permanecerán seguros porque a menudo benefician a los constituyentes políticos republicanos, dijeron Buckberg y Stewart. Hasta el 16 de enero, los distritos del Congreso liderados por republicanos han recibido el 84% de las inversiones en la cadena de suministro de baterías y el 71% de las inversiones en la cadena de suministro de vehículos eléctricos en EE. UU. desde que la Ley de Reducción de Inflación entró en vigencia.

Estas inversiones “han hecho que sea más difícil para los miembros pensar en la derogación de la Ley de Reducción de Inflación como una cuestión de política general. Creo que es algo mucho más quirúrgico”, dijo Stewart.

Aunque los créditos fiscales ayudaron a impulsar el desarrollo de vehículos eléctricos y cadenas de suministro en EE. UU., no son el “factor decisivo” que una vez fueron, dijo Dan Hearsh, líder de América del Norte de automoción e industrial en la firma de consultoría AlixPartners, señalando que la desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos comenzó en 2023.

Terminar con el nuevo impuesto a los vehículos limpios no “hará ni deshará el mercado en este momento”, dijo Hearsh.

Además, aunque los créditos fiscales a la inversión y a la producción pueden ser importantes para las startups de vehículos eléctricos porque tienen menos recursos financieros, poner fin a esos créditos no afectaría significativamente las inversiones de los fabricantes de automóviles establecidos.

“Las empresas tomarán el dinero”, dijo Hearsh. Pero la financiación federal “casi nunca es suficiente para establecer una nueva instalación de fabricación completa, lo que cuesta cientos de millones o miles de millones de dólares”.

La falta de una infraestructura de carga confiable es una barrera más significativa para la implementación de vehículos eléctricos que las diferencias de costos entre los vehículos de motor de combustión interna y los vehículos eléctricos, dicen los expertos.

“Si los datos universales en tiempo real van acompañados de un tiempo de actividad mejorado del cargador y la confianza del conductor en la precisión de los datos en tiempo real, predecimos que la cuota de mercado de vehículos eléctricos en las nuevas ventas de vehículos crecería en 8.0 puntos porcentuales en 2030, expandiendo la flota de vehículos eléctricos en un 13.2% y reduciendo las emisiones de carbono de 2030 en 22.5 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, frente a las proyecciones básicas para 2030”, según un estudio publicado el 13 de enero por NBER.

La administración entrante de Trump tenía planeado redirigir la financiación de los cargadores de vehículos eléctricos a prioridades de seguridad nacional, según documentos del equipo de transición revisados por Reuters. Sin embargo, la administración Biden anunció el 10 de enero que proporcionaría $635 millones en subvenciones para cargadores de vehículos eléctricos para 49 proyectos en 27 estados, cuatro tribus reconocidas federalmente y Washington, D.C. Sin embargo, solo quedan $700,000 de los $2.5 mil millones de financiamiento de la ley bipartidista de infraestructura.

“La administración Biden ha realizado inversiones históricas para apoyar la transición a los vehículos eléctricos y asegurarse de que se realice en Estados Unidos”, dijo el secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, en un comunicado. “Estas inversiones ayudarán a los estados y comunidades a construir una red de cargadores de vehículos eléctricos en los próximos años para que, algún día, encontrar una carga en un viaje por carretera sea tan fácil como llenar en una gasolinera.”