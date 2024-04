Crear una montaña de noticias del tamaño de un topo en el M4.Haciendo una montaña de una noticia del tamaño de un topo en el M4.

Domingo, 21 de abril de 2024

Así es como veo el estado actual de la línea de hardware Macintosh de Apple, tres años y medio en la era de Apple Silicon y a mitad de la generación M3. Apple es una empresa que, en muchos aspectos, se basa en un calendario anual. La WWDC llega cada junio. Los nuevos iPhones (junto con los relojes) llegan cada septiembre. Las nuevas versiones de los sistemas operativos (anunciadas y presentadas en la WWDC) se lanzan más adelante cada año en otoño. Muchos productos de Apple no siguen un calendario anual, como el iPad, por nombrar el ejemplo más prominente, pero los sistemas operativos y los iPhones y relojes sí lo hacen. En general, creo que Apple le gustaría tener más de sus productos en un ciclo anual. Esta regularidad predecible es una de las características distintivas de la era de Tim Cook como CEO.

Lanzar una nueva arquitectura de PC es difícil (por decir lo menos). Y el M1 lanzado a finales de 2020, el año más tumultuoso y disruptivo para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Luego, los modelos M2 parecían llegados tarde, esa es la única explicación lógica por la que las MacBook Pros de M2 no se enviaron hasta enero de 2023, pero sus sucesores de M3 se enviaron solo 10 meses después. El mes pasado Apple envió las MacBook Air de M3. Me parece, como observador de la empresa desde hace mucho tiempo, que con la generación M3, Apple ha comenzado a encontrar su ritmo previsto. Las generaciones M1 y M2 fueron como un avión despegando, un poco inestables y rudos. La turbulencia es de esperar. Pero con el M3, el silicio de Apple alcanzó la altitud de crucero. La luz del cinturón de seguridad está apagada y, al parecer, se están desarrollando nuevos chips de la serie M en el mismo calendario anual que los chips de la serie A del iPhone. (Note que la familia M3 usa el mismo proceso de fabricación de 3nm que el A17 Pro).

Si Apple quiere actualizar las Mac con nuevas generaciones de chips de la serie M anualmente, y sospecho que lo hará, el calendario que estamos viendo con la generación M3 tiene sentido: MacBook Pros en otoño, MacBooks Air unos meses después, escritorios profesionales en primavera. El año pasado la actualización de M3 al iMac, un producto que se saltó toda la generación M2, se envió junto con las MacBook Pros, pero podría ver que eso ocurra junto con las MacBook Air no profesionales en los próximos años. Dado que los iMac se saltaron la generación M2, estaban atrasados. Eso deja la primavera o incluso el verano temprano para la Mac Studio de alto rendimiento y la Mac Pro, así como la Mac Mini, sorprendentemente profesional en muchos casos de uso.

Entonces, espero ver actualizaciones de la generación M3 para la Mac Studio, Mac Pro y Mac Mini en mayo (junto con la alineación universalmente esperada de nuevos iPads) o (más probable) en la WWDC en junio. Y luego, si todo va según los planes de Apple, espero ver las MacBook Pros de generación M4 en noviembre, las MacBook Airs de M4 en febrero o marzo, y los modelos de escritorio justo antes o en la WWDC 2025, dentro de 14 meses. Repetir, cada 12 meses durante años por venir.

¿Y cómo esperamos que evolucionen los chips M4? Todo tiende a ser incrementalmente más rápido entre generaciones: CPU, GPU, E/S, Motor Neural. Pero es la GPU donde el silicio de Apple está rezagado respecto a lo último en rendimiento de Nvidia, y es el rendimiento de GPU lo que es esencial para el entrenamiento de modelos de IA (aunque el trabajo de entrenamiento serio se realiza en granjas de servidores, no en dispositivos personales), por lo que es natural esperar mejoras de GPU como un punto de enfoque. Los Mac Pro basados en Intel se podían configurar con hasta 1.5 TB de RAM, pero el M2 Ultra Mac Pro alcanza un máximo de 192 GB de RAM. Aumentar la cantidad máxima de RAM en configuraciones de gama alta es una mejora obvia en la que los diseñadores de chips de Apple deberían concentrarse. Por lo tanto, probablemente veremos incrementos incrementales (alrededor del 15 por ciento) en el rendimiento de la CPU, mayores incrementos en el rendimiento de GPU y Motor Neural, y posiblemente mayor capacidad para la RAM.

No es necesario seguir los rumores o escuchar filtraciones de informantes en Cupertino. El resumen anterior se puede obtener simplemente prestando atención a los patrones de Apple y las tendencias de la industria.

Eso nos lleva a un informe de Mark Gurman en Bloomberg la semana pasada: “Apple planea renovar toda la línea Mac con chips M4 centrados en la IA”. ¡Línea renovada! ¡Chips centrados en la IA! ¡Grandes noticias!

La compañía, que lanzó sus primeras Mac con chips M3 hace cinco meses, ya está cerca de la producción de la próxima generación, el procesador M4, según personas con conocimiento del asunto. El nuevo chip vendrá en al menos tres variedades principales, y Apple está buscando actualizar cada modelo de Mac con él, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los planes no han sido anunciados.

Las nuevas Mac están en marcha en un momento crítico. Después de alcanzar su punto máximo en 2022, las ventas de Mac cayeron un 27% en el último año fiscal, que terminó en septiembre. En el período festivo, los ingresos de la línea de computadoras se mantuvieron estables. Apple intentó infundir nueva vida al negocio de Mac con un evento de lanzamiento centrado en el M3 en octubre pasado, pero esos chips no trajeron grandes mejoras de rendimiento en comparación con el M2 del año anterior.

Es cierto que las ventas de Mac bajaron considerablemente el año pasado, pero Gurman lo está retratando como el resultado de una generación M3 que habría sido una actualización mediocre en comparación con la M2. Sin embargo, (a) los chips de M3 comenzaron a enviarse solo en el último trimestre informado; (b) son una actualización adecuada en comparación con los chips de M2. El problema real es que las ventas de portátiles aumentaron considerablemente durante COVID, con tantas personas trabajando desde casa y los niños “yendo a la escuela” a través de Zoom desde casa. Las ventas de MacBooks se adelantaron, por lo que una caída parecía inevitable, no importa cuán buenas fueran las ofertas de M2 y M3. Y el silicio de Apple fue tan bueno desde el principio que la mayoría de las personas que poseen Macs M1, cualquier Mac M1, incluido el MacBook Air base o el Mac Mini, tienen poco motivo para considerar una actualización aún.

Apple también está poniéndose al día en IA, donde se le considera rezagada en comparación con Microsoft Corp., Google de Alphabet Inc. y otros competidores tecnológicos. Los nuevos chips forman parte de un impulso más amplio para integrar capacidades de IA en todos sus productos.

En 2007, Joe Biden lanzó un zinger durante un debate de primarias presidenciales: “Rudy Giuliani, solo menciona tres cosas en una oración: un sustantivo, un verbo y 9/11.” Este año, los rumores de productos solo necesitan tres cosas: un sustantivo, un verbo y “IA”.

Las acciones de Apple subieron un 4.3% a $175.04 el jueves en Nueva York, la ganancia diaria más grande en 11 meses. Habían bajado un 13% este año hasta el cierre del miércoles.

Bloomberg siendo Bloomberg.

Apple tiene como objetivo lanzar las actualizaciones de computadoras a fines de este año y principios del próximo. Habrá nuevas iMacs, una MacBook Pro de 14 pulgadas de gama baja, MacBook Pros de gama alta de 14 y 16 pulgadas, y Mac minis, todos con chips M4. Pero los planes de la compañía podrían cambiar. Un portavoz de Apple se negó a hacer comentarios. […]

El movimiento marcará un cronograma de actualización rápida para el iMac y la MacBook Pro, ya que ambas líneas se actualizaron recientemente en octubre. El Mac mini se actualizó por última vez en enero de 2023.

Luego, Apple planea seguir con más Macs de la serie M4 a lo largo de 2025. Eso incluye actualizaciones para la MacBook Air de 13 y 15 pulgadas para la primavera, la Mac Studio alrededor de la mitad del año, y la Mac Pro más tarde en 2025. La MacBook Air recibió el chip M3 el mes pasado, mientras que el Mac Studio y el Mac Pro se actualizaron con procesadores de M2 el año pasado.

Si todo esto se concreta, será realmente noticia, pero la noticia será que Apple ha logrado llevar toda la línea de hardware de Mac a un ciclo de actualización anual. Mientras que Gurman está enmarcando la noticia como una respuesta reaccionaria de Apple, “renovando” toda la línea de hardware muy poco tiempo después de una reacción supuestamente tibia a la generación M3 de Macs que, en el momento de escribir esto, aún no ha completado su despliegue.

La línea de chips M4 incluye una versión de entrada llamada Donan, modelos más potentes llamados Brava y un procesador de gama alta con nombre en clave Hidra. La compañía planea destacar las capacidades de procesamiento de IA de los componentes y cómo se integrarán con la próxima versión de macOS, que se anunciará en junio en la conferencia anual de desarrolladores de Apple.

Estoy seguro de que Apple tendrá mucho que decir sobre “IA” en WWDC este junio, y que las Mac basadas en M4 ejecutarán funciones de IA más rápidamente y de manera más eficiente que los chips anteriores, pero eso es lo que hacen los nuevos chips. Son más rápidos.

El hecho de que proporcionarán a Apple un rendimiento relacionado con la IA para presumir solo significa que tendrán GPUs más rápidas y Motores Neuronales más grandes, que es exactamente cómo ha estado evolucionando el silicio de Apple año tras año durante los últimos 15 años, desde el iPad original en 2010. Nadie está postulando que las Mac basadas en M4 ofrecerán funciones de IA que requieran chips M4.

El Mac Pro sigue siendo el modelo menos vendido en la línea de computadoras de la compañía, pero tiene una base de fans vocal. Después de que algunos clientes se quejaron de las especificaciones de los chips internos de Apple, la empresa estará trabajando para fortalecer esa máquina el próximo año. […] Como parte de las actualizaciones, Apple está considerando permitir que sus escritorios Mac de gama alta admitan hasta medio terabyte de memoria. El Mac Studio y el Mac Pro actuales alcanzan un máximo de 192 gigabytes, una capacidad mucho menor que en el Mac Pro anterior de Apple basado en Intel. La máquina anterior funcionaba con memoria estándar que se podía agregar más tarde y manejar hasta 1.5 terabytes. Con los chips internos de Apple, la memoria está más integrada en el procesador principal, lo que dificulta añadir más.

Aumentar el límite de memoria de 192 GB a 512 GB también es noticia, pero seguramente es la progresión natural de la plataforma, no una respuesta a las críticas de que el Mac Pro M2 no era más que un Mac Studio con más opciones de expansión de E/S. Nadie sabe mejor que Apple que los primeros Mac Pro de Apple silicon son un poco decepcionantes. Elevar el límite de memoria a 512 GB sería una mejora significativa desde el M2 Ultra, pero seguiría ofreciendo solo un tercio del límite de RAM del Mac Pro anterior basado en Intel de 2019. Aumentar el límite a 512 GB sería a la vez una buena mejora para el silicio de Apple, pero aún no sería suficiente para las necesidades de cómputo más exigentes de alta gama.

De todos modos, “toda la línea de productos de Mac está lista para actualizaciones anuales de Apple silicon” es, hasta donde yo sé, la historia real. No es “las ventas de Mac están en picada y Apple está revisando toda la línea de productos para cambiar su enfoque hacia la IA”.