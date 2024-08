Creadores de la portada final del juego elogian la revista.

Game Informer

El Casting de Frank Stone fue el título final en aparecer en la portada de Game Informer

Los creadores del último juego en aparecer en la portada de una de las revistas de videojuegos más antiguas del mundo dicen que su cierre repentino es una “gran pérdida” para la industria.

Game Informer, con sede en EE. UU., había estado en funcionamiento durante 33 años hasta earlier this month, cuando su edición impresa y su sitio web fueron cerrados sin previo aviso.

El juego de terror The Casting of Frank Stone fue destacado en la última portada de Game Informer y los desarrolladores del juego le dijeron a la BBC Newsbeat que estaban “increíblemente honrados” de haberlo logrado.

GameSpot, que era el propietario de la revista, ha estado en contacto para hacer comentarios.

El juego de terror narrativo de estilo elige tu propia aventura The Casting of Frank Stone es una colaboración entre el desarrollador de Dead by Daylight Behavior Interactive y el estudio británico Supermassive Games.

Fue objeto de un extenso reportaje en Game Informer y Traci Tufte, de Supermassive, le dijo a Newsbeat que los reporteros visitaron a ambos equipos para producirlo.

“El equipo con el que trabajamos fue absolutamente fantástico”, dijo.

“La cobertura fue maravillosa y estoy agradecida de haber tenido esa oportunidad personalmente.”

Game Informer era mundialmente conocido por su frecuente cobertura exclusiva de los próximos títulos más grandes.

Mathieu Côté, del estudio canadiense Behaviour, dijo que se sentía afortunadoc de aparecer en el “legendario número final” de la revista.

“Es una noticia triste para todos”, dijo.

“Es un pilar del periodismo de videojuegos… se echará mucho de menos.”

El sitio web de Game Informer ha sido inaccesible desde el cierre de la revista, lo que significa que años de artículos, incluida su cobertura de Frank Stone, no están disponibles.

Algunos fans están haciendo esfuerzos para recuperar y almacenar páginas archivadas.

Supermassive Games

El Casting de Frank Stone explora los orígenes del personaje titular asesino

El Casting de Frank Stone es un juego independiente derivado ambientado en el universo del título multijugador Dead by Daylight (DBD).

Mathieu dice que Supermassive, conocido por hacer juegos de terror cinematográficos con actuaciones de captura de movimiento, era el estudio obvio para trabajar.

Le dice a Newsbeat que la esperanza es exponer a más personas al mundo de DBD, que es uno de los juegos de terror más vistos en sitios de transmisión como Twitch, incluso si no terminan jugando el juego principal.

Informes anteriores han mencionado un posible proyecto de película de DBD y otros posibles derivados, pero la industria de los juegos ha sido afectada por despidos en los últimos dos años.

Como docenas de empresas de juegos, tanto Behaviour como Supermassive han despedido trabajadores, pero Mathieu insiste en que el “deseo de explorar nuevas formas de hacer crecer el mundo del terror ciertamente no ha disminuido”.

“Necesitamos hacer juegos y seguir teniendo grandes ideas e invertir en ellas”, dice.

“Es cierto que probablemente somos un poco más cautelosos con las asociaciones en las que nos involucramos o los nuevos proyectos que iniciamos.

“Simplemente tal vez nos tomamos un poco más de tiempo para poner todos los puntos sobre las íes”.

Traci dice que espera que la industria “dé un giro pronto”.

“Creo que hacer más cosas como esta, traer más innovación, traer más asociaciones creativas, ciertamente va a añadir un poco de vigor”, dice.

Mathieu agrega que The Casting of the Frank Stone tardó cerca de dos años en ser hecho – un tiempo relativamente corto para un videojuego – porque Supermassive tiene un “pipeline establecido” para hacer títulos narrativos.

El Casting de Frank Stone se lanzará a principios de septiembre, por lo que ambos equipos no revelan mucho sobre si habrá más entregas en la nueva serie derivada.

Mathieu dice que está “ridículamente orgulloso del resultado de esta colaboración” y está ansioso por ver a la gente jugar el juego.

“Porque ese es el punto entero, ¿verdad?

“Creamos este tipo de cosas para darle a la gente una experiencia, para darle a la gente emociones fuertes”, dice.

Escucha Newsbeat en vivo a las 12:45 y 17:45 días laborables – o escucha aquí.

“