¿Crash del mercado de valores en 2024? 3 métricas predictivas que sugieren una disminución considerable en las acciones se avecina.

A lo largo del tiempo, Wall Street ha demostrado ser un creador de riqueza legítimo. Aunque otras clases de activos, como bonos e inmuebles, han enriquecido a los inversores, nada se acerca remotamente al rendimiento anual promedio que las acciones han ofrecido durante más de un siglo.

En este momento, Wall Street está disfrutando de otro mercado alcista desenfrenado. Desde el inicio de 2023, el incansable Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), el índice de referencia S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC) y el impulsado por el crecimiento Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^ IXIC) han aumentado respectivamente en un 18%, 43% y 71%, hasta el cierre del 27 de junio de 2024.

Imagen de fuente: Getty Images.

Pero si hay algo seguro en Wall Street, es que las acciones no suben en línea recta. Mientras que la inteligencia artificial (IA) y la euforia por los splits de acciones están impulsando el actual mercado alcista, tres indicadores predictivos con correlaciones históricamente fuertes con la baja en Wall Street parecen pronosticar una posible caída del mercado de valores en 2024.

Una histórica caída en la oferta monetaria M2 de EE. UU.

Para ser claros, ninguna métrica puede, con precisión garantizada, predecir un movimiento direccional a corto plazo de los principales índices bursátiles. Sin embargo, algunos indicadores han tenido históricamente un talento para predecir la baja en el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite. La oferta monetaria M2 de EE. UU. es una de esas métricas.

La oferta monetaria M2 incluye todo lo que encontrarías en M1, como efectivo y monedas en circulación, así como depósitos a la vista en una cuenta corriente, y agrega cuentas del mercado monetario, cuentas de ahorro y certificados de depósito (CD) por debajo de $100,000. Piensa en M1 como dinero que se puede gastar en el acto y en M2 como dinero que aún se puede gastar algo fácilmente pero que requiere más trabajo para acceder.

Durante nueve décadas, la oferta monetaria M2 ha estado expandiéndose prácticamente sin interrupciones. En otras palabras, se ha necesitado más capital en circulación para apoyar una economía en crecimiento.

ADVERTENCIA: la Oferta Monetaria se está contrayendo oficialmente. 📉

Esto solo ha sucedido 4 veces anteriores en los últimos 150 años.

Cada vez, una Depresión con tasas de desempleo de dos dígitos ha seguido. 😬 pic.twitter.com/j3FE532oac

— Nick Gerli (@nickgerli1) 8 de marzo de 2023

Pero desde su punto máximo en abril de 2022, la oferta monetaria M2 ha disminuido significativamente. Aunque ha aumentado un 0,69% en términos interanuales, la oferta monetaria M2 de EE. UU. ha disminuido un 3,49% en términos agregados desde su máximo histórico. Como se puede ver en la publicación en X del CEO de Reventure Consulting, Nick Gerli, esto marca solo la quinta vez desde 1870 (cuando se realzó la retroprueba) que la M2 ha disminuido al menos un 2% en términos interanuales (1878, 1893, 1921, 1931-1933 y 2023).

Las cuatro ocasiones anteriores en las que la M2 cayó al menos un 2% se correlacionaron con períodos de desempleo de dos dígitos y depresiones económicas. Si bien dos de estos casos ocurrieron antes de la creación de la Reserva Federal, y la probabilidad de una depresión es muy baja en la actualidad, la conclusión es que menos capital en circulación conduce a menos compras discrecionales por parte de los consumidores. En resumen, es una receta para una recesión, y el mercado de valores históricamente se desempeña mal una vez que se declara una recesión.

La más larga inversión de la curva de rendimientos de la era moderna

La segunda herramienta predictiva que parece presagiar problemas para Wall Street es la curva de rendimientos del Tesoro. En comparación con la oferta monetaria M2, esta es una métrica mucho más popular.

Normalmente, la curva de rendimientos del Tesoro se inclina hacia arriba y hacia la derecha. Esto quiere decir que los bonos del Tesoro a largo plazo (los que maduran en 10 o 30 años) tienen rendimientos más altos que los bonos del Tesoro con vencimiento en un año o menos. Cuanto más tiempo se mantenga tu dinero invertido en un activo que genera intereses, mayor debería ser el rendimiento.

Gráfico de la Diferencia del Rendimiento de los Bonos del Tesoro a 10 y 2 Años

Desde el 5 de julio de 2022, la diferencia (diferencia de rendimiento) entre el bono a 10 años y el bono del Tesoro a dos años ha estado en negativo. En otras palabras, los valores del Tesoro que vencen en dos años han tenido un rendimiento más alto que el bono del Tesoro a 10 años. Esto es lo que se conoce como una inversión de la curva de rendimientos, y es la más larga de la era moderna.

Lo interesante acerca de las inversiones en la curva de rendimientos es que han precedido a cada recesión en EE. UU. desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente dos tercios de las caídas máximas del S&P 500 han ocurrido durante las recesiones de EE. UU.

Sin embargo, y este es un gran "sin embargo", no todas las inversiones en la curva de rendimientos han sido seguidas por una recesión. Piensa en una inversión de la curva de rendimientos como un ingrediente necesario que señala que la economía de EE. UU. está enfrentando vientos en contra.

Las acciones son excepcionalmente caras

La tercera métrica predictiva que sugiere una posible caída del mercado de valores en el futuro es el precio-ganancias de Shiller (P/E), también conocido comúnmente como el ratio precio-ganancias ajustado cíclicamente (CAPE) del S&P 500.

Mientras que el ratio P/E tradicional se centra en las ganancias de los últimos 12 meses, el ratio P/E de Shiller del S&P 500 se basa en las ganancias promedio ajustadas por inflación de los últimos 10 años. Examinar 10 años de historial de ganancias suaviza los "hiccups" (por ejemplo, los efectos de la COVID-19) que de otra manera podrían sesgar las percepciones de los inversores sobre el valor.

Gráfico del Ratio CAPE de Shiller del S&P 500

Hasta el cierre del 27 de junio, el ratio P/E de Shiller del S&P 500 se situaba en 35,70. Para tener algo de contexto, esto es más del doble de su promedio de 17,13 cuando se probó retroactivamente durante los últimos 153 años.

Lo interesante del ratio P/E de Shiller es examinar cómo han respondido los principales índices bursátiles de Wall Street cuando ha superado los 30 durante un mercado alcista. Desde 1871, esto ha ocurrido seis veces: 1) agosto de 1929-septiembre de 1929, 2) junio de 1997-agosto de 2001, 3) septiembre de 2017-noviembre de 2018, 4) diciembre de 2019-febrero de 2020, 5) agosto de 2020-mayo de 2022 y 6) noviembre de 2023-actualidad.

Las cinco ocasiones anteriores en las que el ratio P/E de Shiller superó los 30 resultaron eventualmente en que el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y/o el Nasdaq Composite perdieran entre un 20% y un 89% de su valor.

Como se puede ver por las fechas de estas seis instancias, no hay un patrón común para cuánto tiempo pueden mantenerse caras las acciones. Lo que está claro es que las valoraciones prolongadas no se mantienen a largo plazo. Cuando el ratio P/E de Shiller del S&P 500 supera los 30 durante algún tiempo, históricamente ha sido una advertencia de que se aproxima un mercado bajista y/o una posible caída.

Imagen de fuente: Getty Images.

El tiempo y la perspectiva lo cambian todo

Para reiterar, las tres métricas predictivas anteriores sugieren que existen los ingredientes para una posible caída del mercado de valores en 2024. Lo que no hacen es garantizar nada. Es imposible predecir con certeza lo que harán las acciones en una semana, un mes o incluso un año.

Pero cuando los inversores dan un paso atrás y ensanchan sus perspectivas, resulta mucho más fácil prever hacia dónde se dirigen colectivamente las acciones.

Toma el ciclo económico como un buen ejemplo. No importa cuánto detesten los trabajadores la idea de desaceleraciones y recesiones, la realidad es que son perfectamente normales. Ninguna cantidad de buenos deseos puede evitar que ocurran las recesiones.

Sin embargo, este ciclo de auge y caída para la economía no es lineal. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1945, nueve de las 12 recesiones de EE. UU. se resolvieron en menos de un año, y ninguna de las tres restantes superó los 18 meses. Por otro lado, la mayoría de los periodos de crecimiento económico se han mantenido durante varios años, con dos expansiones que duraron más de 10 años. Ser optimista y apostar por la expansión de la economía de EE. UU. ha sido, sin duda, una decisión inteligente.

Este mismo dinámica se refleja en Wall Street.

En junio de 2023, Bespoke Investment Group realizó la publicación que ves arriba en X. Destaca la duración en el calendario de cada mercado alcista y bajista en el S&P 500 desde el inicio de la Gran Depresión en septiembre de 1929. Lo que notarás es que la duración promedio de los mercados alcistas (1,011 días en el calendario) para el S&P 500 es aproximadamente 3,5 veces más larga que la del mercado bajista típico del S&P 500 (286 días en el calendario).

Además, casi la mitad de los mercados alcistas del S&P 500 (13 de 27) se mantuvieron durante más tiempo que el mercado bajista más prolongado en un período de 94 años.

Un extenso conjunto de datos de los asesores de inversiones en Crestmont Research añade valor al tiempo y la perspectiva. Los analistas de Crestmont calcularon los rendimientos totales en 20 años en curso del S&P 500, incluidos los dividendos, cuando se probó retroactivamente hasta 1900. Esta investigación arrojó 105 períodos en curso de 20 años (1919-2023).

Lo que mostró este conjunto de datos fue que todos los 105 períodos en curso de 20 años habrían producido un rendimiento total anual positivo. En términos sencillos, si hipotéticamente hubieras comprado un índice de seguimiento del S&P 500 en cualquier momento desde 1900 y mantenido esa posición durante 20 años, habrías ganado dinero, sin excepción, en cada ocasión.

No importa cuán aterradoros sean los datos o las predicciones a corto plazo, el tiempo y la perspectiva no han decepcionado a los inversores.

Sean Williams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Crash en el mercado de valores en 2024? 3 métricas predictivas que sugieren una fuerte disminución en las acciones está por venir fue publicado originalmente por The Motley Fool

