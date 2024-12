Cramer respalda a Hegseth ‘salvo sorpresas’

El Sen. Kevin Cramer (R-N.D.) dijo el miércoles que apoya la nominación de Pete Hegseth para dirigir el Pentágono mientras no haya más “sorpesas” durante su proceso de confirmación, que ha estado tambaleante en los últimos días debido a preocupaciones de algunos senadores republicanos.

Cramer, quien es considerado un voto clave en la lucha de confirmación, dijo a los reporteros después de reunirse con Hegseth el miércoles por la noche que no tiene “ninguna razón para no apoyar” al ex presentador de Fox News, pero advirtió que lo respalda siempre y cuando no surjan más informes que puedan dañar aún más sus perspectivas.

“Sí, que probablemente llegaré a un voto afirmativo, diría, sí. No veo razón para no ser un voto afirmativo”, dijo Cramer. “Una vez más, no es momento de votar, pero sí, espero ser lo más solidario posible con él … salvo sorpresas”.

El republicano de Dakota del Norte presionó a Hegseth durante la reunión sobre si habrá más revelaciones en los próximos días. El nominado dijo que no esperaba que hubiera ninguna a menos que “alguien invente algo”.

“Le dije: ‘Una de las cosas que más perjudican a las personas en este negocio … son las sorpresas, así que ¿hay más sorpresas?’ Y él dijo que no sabemos de ninguna que sea cierta”, dijo Cramer. “No tengo razón para no creerle en eso”.

Cramer describió la reunión como “franca” y señaló que Hegseth se comprometió a no beber durante su mandato como secretario sí es confirmado. NBC News informó a principios de esta semana que los empleados de Fox estaban preocupados por el consumo de alcohol de Hegseth, con algunas fuentes diciéndole a la cadena que olía a licor antes de salir al aire. Una fuente señaló que ese fue el caso incluso el mes pasado.

“Él hizo ese compromiso, y quería escuchar ese compromiso. Estaba muy satisfecho con eso, francamente”, dijo Cramer, señalando que tiene antecedentes familiares de abuso de alcohol; antes de la reunión había dicho que un compromiso de este tipo era importante para él. “Le di el beneficio de la duda”.

Hegseth admitió que bebió demasiado en algunos eventos laborales, que fueron detallados por The New Yorker durante el fin de semana, pero negó que “hubiera ocurrido algo impropio” en los casos específicos mencionados en la historia.

“No tengo motivo para dudar de él más que creer a otra persona”, dijo Cramer.

El nominado del Pentágono ha sido criticado en los últimos días después del informe de The New Yorker y la revelación de una denuncia de asalto sexual en 2017, que él niega. Hizo una aparición mediática el miércoles en un intento de enderezar sus esperanzas de confirmación al aparecer en “Fox & Friends” junto a su madre y hablar durante una hora con Megyn Kelly en su programa de SiriusXM.

“Fue bastante claro que está en esto para quedarse”, añadió Cramer.

