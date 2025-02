Craig David sigue creando esa magia después de 25 años.

Durante 25 años de hacer música, desde su álbum debut Born To Do It, que lo convirtió en una estrella instantánea mientras aún era adolescente, Craig siempre ha estado comprometido con su música y con sus fanáticos.

Craig David en Co-op Live el 14 de febrero”Tenía 17 o 18 años y acababa de lanzar Born to Do It y de repente estaba haciendo mi primera gira por arenas”, recuerda. “En ese momento solo había hecho shows en clubes y había estado pinchando como DJ. Entrar en una arena con mi nombre sobre la puerta sabiendo que mis canciones iban a llegar a una audiencia, eso fue increíble.

“Todos estos años después, el niño dentro de mí se siente exactamente igual. Es un privilegio y un honor entrar en un lugar de esa magnitud. Si se siente como solo otra gira, entonces solo estás ‘en el juego’. Pero si puedes mantener la magia, que es lo que siempre intento hacer, eso es genial.

“Cuando algo es realmente auténtico y tienes pasión, puedes sentirlo. La gente puede percibir cuando estás yendo por inercia y, de manera similar, cuando tienes pasión por lo que haces, quieren algo de eso. Esa actitud me ha servido bien a lo largo de los años”.

Ha sido una carrera notable que ha visto la innovadora mezcla de R&B y soul de Craig recibir 14 nominaciones al Brit Award y dos nominaciones al Grammy. Ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo como solista, incluyendo los sencillos número uno Fill Me In y 7 Days.

“Estaba hablando con mi manager Colin (Lester) que ha estado conmigo desde el principio”, dijo Craig. “Estábamos hablando de estos 25 años.

“Él dijo ‘realmente espero que ahora simplemente estés disfrutando del proceso de todos esos shows, toda la promoción y el trabajo que hiciste al principio, todas las sesiones de estudio y las noches tardías. Espero que puedas mirarlo y decir que eres tan apasionado y enamorado de lo que haces pero que ahora puedes ver las flores’.

“¿Sabes qué? Puedo hacerlo. Ahora soy muy consciente de asegurarme de que lo disfruto y todavía está ese niño dentro de mí que siempre quiere mejorar. Pero me di cuenta de que es muy importante disfrutarlo todo”.

Craig David – 25 años de éxitoCuando alcanzas un hito como 25 años en la industria musical como Craig, es inevitable que reflexiones sobre tu carrera hasta la fecha.

“Siento que ahora estoy en el punto en el que quiero dejar un legado para que cuando llegue el día y ya no esté, la gente tenga algo a qué volver y recordar”.

Pero Craig también está decidido a no simplemente sentarse y relajarse apoyándose en glorias pasadas.

“Realmente siento que tienes que humillarte, especialmente cuando llevas 25 años en esto”, dijo. “Cuando entras en nuevos espacios y estudios con nuevos artistas y productores, puede que se sientan algo impresionados por tu historia, pero si continúas contándoles sobre cuántos discos has vendido y sigues señalando los premios en la pared, dirán ‘la historia está bien pero sinceramente, a nadie le importa – ¿qué estamos haciendo hoy?’

“Tienes que estar en el presente. Cada vez que entro al estudio soy un nuevo artista que quiere ver cómo podrían ir las cosas. De esa manera siembras las mismas semillas que cuando tenía 18 años”.

A lo largo de su carrera, Craig siempre ha tenido una tremenda ética de trabajo y es algo que sigue siendo parte de quien es hoy.

“Hacer el trabajo, dedicar el tiempo, poner las horas no será en vano”, dijo. “Todo el tiempo que estaba saliendo y cometiendo errores, el vinilo saltaba cuando estaba pinchando como DJ, los altavoces no funcionaban, lo que sea, toda esa experiencia significa que puedo subir a un escenario en una arena y si algo fallara podría sentirme muy cómodo manejándolo”.

Con ocho álbumes en su haber y nueva música en proceso, Craig admite que armar los espectáculos en vivo se está volviendo más difícil en cada gira.

“Si no hiciera 7 Days de alguna forma allí, sé que habría problemas”, se rió. “Pero ahora encuentro que cuanto más tiempo he estado en esto, más difícil es armar una lista de canciones para darle a todos esa sensación especial.

“Reconozco lo importante que es la nostalgia; tienes que darles a esos fans que han estado contigo desde el primer día esa sensación que tenían cuando escucharon la música por primera vez.

“Pero siempre quieres llevar canciones más nuevas a la gente – los artistas siempre quieren lo nuevo. Ahora me doy cuenta de que son como niños y todos pueden existir en el mismo espacio, no tienes que marginar lo viejo por lo nuevo.

“Estoy muy consciente de que todos consigan toda la comida nutritiva y si puedo espolvorear algunas piezas nuevas allí para darle frescura, también lo haré”.

La integridad es una palabra que surge mucho durante nuestra conversación y probablemente sea una de las razones clave por las que Craig ha tenido tanto éxito durante tanto tiempo.

“Salí con algo tan grande que cambió por completo mi vida y puso el listón muy alto”, dijo.

“Algunas personas crecen en una carrera y quizás realmente no lo logran hasta su cuarto álbum. Conmigo tenía 17 años y ‘bam’ eso fue todo. Ha significado que siempre tengo que dar un paso adelante, nunca quiero sacar un álbum con canciones que sean simplemente desechables”.

Craig David, Co-op Live, Manchester, viernes 14 de febrero. Detalles en www.myticket.co.uk/artists/craig-david