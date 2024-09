Cracker Barrel Celebra su 55 aniversario con promociones especiales por Investing.com

“

Invitados están invitados a celebrar un hito de cumpleaños con una rebanada gratuita de pastel de doble chocolate y Coca-Cola ®, además de bebidas de su menú original de 1969

LEBANON, Tenn., 19 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ — Hoy, Cracker Barrel (NASDAQ:) Old Country Store ® anunció especiales para que los invitados celebren su 55 cumpleaños, incluyendo rebanadas gratis de su famoso pastel de doble chocolate y Coca-Cola acompañadas de bebidas gratuitas de su menú original de 1969 para nuevos y existentes miembros de Cracker Barrel Rewards™ con una compra mínima para cenar. Para dar inicio a las celebraciones de cumpleaños de todo un año, Cracker Barrel se compromete a honrar las tradiciones atemporales y el patrimonio de la marca, al tiempo que inicia un futuro emocionante con celebraciones impulsadas por su comida, su gente y su comunidad.

Durante 55 años, Cracker Barrel ha dado la bienvenida a miles de millones de invitados de todo el mundo para disfrutar de su experiencia auténtica de inspiración country, cocina casera y hospitalidad cálida. Para mostrar su aprecio por sus empleados e invitados, Cracker Barrel está regalando rebanadas gratis de su famoso pastel de doble chocolate y Coca-Cola hoy hasta el 22 de septiembre. Para complementar el postre gratuito, los miembros de Cracker Barrel Rewards™ también pueden recibir café premium sin fondo o “todo lo que puedas agarrar” y té helado, ambos disponibles desde el primer día en el menú original en forma de barril.

“Cracker Barrel se ha establecido como una de las marcas de restaurantes más icónicas de la industria, pero ese logro no sería nada sin los empleados dedicados y los miles de millones de invitados leales a quienes hemos tenido el placer de servir durante los últimos 55 años”, dijo Sarah Moore, Directora de Marketing de Cracker Barrel. “Para este cumpleaños conmemorativo, queremos mostrar nuestro sincero agradecimiento a esas personas que han ayudado a dar vida a la marca a lo largo de las décadas, permitiéndonos dar la bienvenida a las futuras generaciones para forjar sus propios recuerdos alrededor de nuestra mesa.”

El delicioso pastel fue introducido en el menú como especial en 1997. Por error, se duplicó el polvo de cacao durante el período de prueba, lo que resultó en la versión rica y chocolatosa del plato que los invitados reciben hoy. Para el 40 aniversario de Cracker Barrel en 2009, esta nueva versión volvió al menú por un tiempo limitado. La demanda fue tan alta que se decidió que finalmente merecería un lugar en el menú. Hoy se sirven más de 1,2 millones de rebanadas de pastel al año, demostrando ser tan querido como lo era hace más de una década.

Cracker Barrel se fundó con la creencia de que las buenas conversaciones y la conexión humana se forjan alrededor de la mesa (o de un barril reutilizado de galletas saladas) con una taza de café o un vaso de té dulce en la mano. En reconocimiento a esta filosofía simple y a los casi 44 millones de tazas de estas bebidas vendidas anualmente, los invitados pueden disfrutar de café premium gratuito, hecho con granos de café 100% arábica para un sabor rico y suave, y té helado recién hecho, un clásico sureño siempre adornado con una rodaja de limón hoy hasta el 22 de septiembre.

Para mantenerse al día con las celebraciones de cumpleaños de 55 años de Cracker Barrel durante todo un año o para inscribirse en Cracker Barrel Rewards™, visite CrackerBarrel.com. Siga para obtener aún más noticias y actualizaciones de la marca en Instagram y TikTok.

Rebanada de pastel de Coca-Cola ®, café caliente (excluyendo cafés especiales) y bebida de té helado con compra calificada en restaurante para cenar por un total de $10 o más (exc. artículos gratuitos) realizada del 19/9/24 al 22/9/24, excluyendo alcohol, tarjetas de regalo, compras para llevar y en línea. Los invitados inscritos en Cracker Barrel Rewards™ que hayan optado por recibir correos electrónicos son elegibles para esta promoción. Se deben presentar los códigos de barras al realizar la compra. Términos completos.

© 2024 The Coca-Cola Company (NYSE:). “Coca-Cola” es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

Acerca de Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. tiene como misión llevar comida deliciosa y única y productos minoristas irresistibles a todos los invitados, al tiempo que ofrece experiencias memorables y distintivas que hacen que todos se sientan bienvenidos. Establecida en 1969 en Lebanon, Tenn., Cracker Barrel y sus afiliados operan aproximadamente 660 ubicaciones de Cracker Barrel Old Country Store ® de propiedad de la compañía en 44 estados y son propietarios de la compañía de comida rápida Maple Street Biscuit Company. Para obtener más información sobre la empresa, visite CrackerBarrel.com.

