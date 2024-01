Courtney Dauwalter: Entra en la ‘cueva del dolor’, donde las reglas se rehacen.

Al principio de 2017, antes de que todo cambiara, correr todavía era un proyecto secundario para Dauwalter, cuyo trabajo diario era enseñar biología a tiempo completo en Colorado.

“Me especialicé en biología en la universidad y pensé que haría algo médico o en medicina deportiva, pero rápidamente me di cuenta de que probablemente no sería un buen ajuste para mí. Así que después de la universidad decidí que enseñar sería una manera genial de difundir mi amor por la ciencia a los demás”, dice Dauwalter.

Durante la escuela y la universidad, corría regularmente, a menudo comenzando cada día con una carrera matutina y participando en alguna carrera de 5 km o 10 km, simplemente para tener una actividad saludable en la mañana del sábado.

“Me encantaba cómo me hacía sentir. Me encantaba que pudiera empujar tanto como quisiera durante una carrera o entrenamiento, y me encantaba esa sensación de exploración y asombro por a dónde podían llevarme mis pies”, dice Dauwalter.

Ella fue campeona estatal de Minnesota en esquí nórdico en cuatro ocasiones y obtuvo una beca de esquí de fondo en la Universidad de Denver, pero hubo pocas indicaciones tempranas del alcance de su destreza en la carrera.

“En la línea de salida de mi primer maratón, estaba despidiéndome de mi familia y amigos por mensaje, diciendo que mis piernas se iban a quebrar, que iba a ser un desastre al costado de la carretera en algún lugar. Pero lo terminé. No podía creerlo”, dice Dauwalter.

“Desencadenó todo un efecto dominó. Pensé que correr un maratón era imposible, pero no lo era. Así que pensé, ¿qué más hay ahí que podría ser el mismo tipo de desafío? Y eso me llevó al mundo de las carreras ultras.”

Su primer 50 km salió bien, seguido de un exitoso, aunque agotador, trayecto de 50 millas.

“Así que decidí que el siguiente paso lógico era intentar la distancia de 100 millas”.

El Run Rabbit Run de 2012 terminó mal. Cada persona que pasaba la estación de ayuda después de que Dauwalter se había retirado era un doloroso recordatorio de cómo había fracasado en algo a lo que se había propuesto, pero ahora lo considera uno de los momentos más importantes de su carrera como corredora.

“Oficialmente estaba fuera de la carrera, pero tenía este asiento de primera fila como evidencia de lo que se necesita. Mira a todas estas personas que claramente están sufriendo, pero están encontrando una manera. Me seguía preguntando a mí misma, ¿quieres ser una persona que intente esto de nuevo y lo descubra?”, dice Dauwalter.

Lo que vino después fue dramático. Durante los siguientes cuatro años, compartió su tiempo entre enseñar y correr ultras. Sus resultados se dispararon y para 2014, estaba dominando, ganando siete importantes carreras de 50 millas, 100 millas o 24 horas ese año.

En 2017, Courtney Dauwalter se volvió conocida en todo el mundo. Después de renunciar a la enseñanza para correr a tiempo completo, tuvo dos actuaciones definitorias.

Dauwalter ya había regresado para ganar el Run Rabbit Run el año anterior, finalmente exorcizando el fantasma de 2012, pero su victoria en 2017 es el material de una leyenda absurda.

Liderando cómodamente la carrera mientras entraba en las últimas 12 millas, su visión comenzó a nublarse desde la periferia. La visión distorsionada temporal no es algo desconocido en las carreras ultra; el estrés de correr tan duro y tanto tiempo puede hacer que el cuerpo tenga dificultades para refrescar el líquido en el globo ocular como de costumbre. Es una condición conocida como edema corneal. Pero el caso de Dauwalter fue particularmente severo. Mientras continuaba hacia la meta, empeoró hasta que efectivamente estaba ciega al 90%.

“Estaba completamente sola en este sendero en las montañas de Colorado. No podía ver mi mano delante de mi rostro, pero todavía podía ver mis dedos del pie”, dice Dauwalter.

Con solo unas pocas millas hasta la última estación de ayuda, Dauwalter avanzó tambaleándose, cayendo ocasionalmente, en una ocasión se golpeó la cabeza con una roca y se lastimó.

“Afortunadamente, conocía esa sección del sendero; la había corrido muchas veces antes durante el entrenamiento. Una calma se apoderó de mí, un modo computarizado que preguntaba qué podía hacer. Bueno, puedo ver mis dedos y seguir avanzando lo mejor que pueda”, dice Dauwalter.

“Esta es mi situación, aquí está el problema que se me ha presentado. Y luego era solo cuestión de descifrar mis opciones y cómo salir de esto”.

Dauwalter llegó a la estación de ayuda, pero en lugar de retirarse, utilizó a un voluntario para guiarla narrando el terreno mientras corrían. Una maltrecha y ensangrentada Dauwalter cruzó la línea de meta, siendo la primera mujer en hacerlo ese día, en 20 horas 38 minutos 09 segundos, con su visión volviendo a la normalidad cinco horas más tarde.

Esa experiencia habría traumatizado a muchos, pero solo tres semanas después, ella participó y ganó el Bear Chase de 50 millas en Colorado, venciendo al hombre más cercano en segundo lugar por casi dos horas.

Dauwalter corre con una amplia sonrisa y a menudo se toma tiempo para hablar con los voluntarios y las personas a lo largo del sendero, pero competir, ni hablar de ganar, a estas distancias requiere algo primitivo. Una capacidad para domar la bestia que grita que es imposible. Para seguir adelante cuando tus ojos están fallando, cuando tu cuerpo está cediendo. Debajo del alegre exterior se esconde una superviviente incansable.

“La cantidad de problemas y tipos de problemas que se pueden encontrar en las carreras ultra running son abundantes. Mi proceso es simplemente empezar a repetir un mantra positivo para mí misma en mi cabeza”, dice Dauwalter.

“Creo que me ayuda a calmar todos mis sistemas. Si tengo esta frase positiva muy simple – Estás bien. Esto está bien. Todo está bien. Sigue adelante – repitiéndose en mi cabeza, el resto de mí puede comenzar a pensar en lo que está pasando y qué puedo hacer al respecto.

“¿Tengo alguna experiencia con este tipo de cosas en el pasado? ¿Qué he probado antes? ¿Qué podría intentar esta vez?”

Cuando las cosas realmente se ponen difíciles, utiliza un ejercicio mental que llama su “cueva de dolor”.

“La cueva de dolor es a donde voy cuando físicamente siento que no puedo dar otro paso. Es una visual que tengo de este espacio en mi cerebro al que voy con un cincel, y simplemente trabajo para agrandarlo, lo que ayuda a mantenerse mentalmente fuerte en esos momentos difíciles, y aumenta mi capacidad para sufrir”, dice Dauwalter.

“Tu cerebro es muy poderoso. Descubrir cómo utilizar tanto mi cuerpo como mi cerebro me mantiene inscribiéndome en estos desafíos realmente difíciles porque quiero seguir probándome a mí misma.”