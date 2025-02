Costco y Teamsters llegan a un acuerdo de contrato tentativo, evitando una huelga.

Costco y el sindicato de Teamsters han llegado a un acuerdo tentativo sobre un nuevo contrato, evitando una huelga, dijo el sindicato el sábado.

El portavoz de Teamsters, Matthew McQuaid, confirmó el acuerdo, que tendrá que ser aprobado por los miembros. Los detalles del acuerdo no estaban disponibles de inmediato. The Associated Press dejó un mensaje buscando comentarios con Costco.

El sindicato Teamsters representa a 18,000 trabajadores de Costco en seis estados: California, Washington, Maryland, Virginia, Nueva Jersey y Nueva York. En general, Costco tiene 219,000 empleados en EE. UU. y 617 tiendas en EE. UU. La empresa dijo que su acuerdo laboral con Teamsters se aplica a menos del 10% de esas tiendas.

El 20 de enero, los miembros de Teamsters en Costco votaron abrumadoramente a favor de una huelga si no se llegaba a un nuevo acuerdo de contrato de tres años antes de la medianoche del viernes, cuando expiró el contrato actual.

Los miembros del sindicato querían que la empresa de Issaquah, Washington, hiciera una oferta de contrato que reflejara su crecimiento en ventas y ganancias. Los ingresos de Costco aumentaron un 5% a $254 mil millones en su año fiscal más reciente, que terminó el 1 de septiembre. La empresa informó de un beneficio neto de $7.36 mil millones, el doble de su beneficio en 2019.

“Los Teamsters de Costco merecen un contrato líder en la industria que refleje las enormes ganancias de la empresa. Si Costco piensa que puede explotar a nuestros miembros mientras amasa miles de millones, los cerraremos”, dijo el presidente general de Teamsters, Sean O’Brien, en un comunicado.