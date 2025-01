Costas Simitis, primer ministro de Grecia en dos ocasiones, fallece a los 88 años.

En su primer mandato, el Sr. Simitis se propuso frenar el gasto público y privado extravagante de Grecia y buscó preparar la economía para cumplir con los objetivos de la Unión Europea para la entrada de su país en la eurozona. Había logrado reducir la inflación y la deuda pública, al mismo tiempo que estabilizaba la moneda dracma.

Su manera cautelosa ofrecía un marcado contraste con los años de Papandreou.

“Necesitábamos a alguien que dijera menos y hiciera más, una persona que fuera un griego común, que no descendiera de lo alto, y que no ocultara problemas con interminables mitos”, dijo Dimitris Rappas, un portavoz del gobierno, al New York Times en 1996.

El Sr. Simitis ganó un segundo mandato en 2000, pero solo por una mayoría muy ajustada y lejos del respaldo que buscaba contra su principal rival, Kostas Karamanlis, líder del Partido Nueva Democracia. Fue también en la época del Sr. Simitis que Grecia finalmente llegó a un acuerdo con el temido movimiento terrorista urbano 17 de noviembre, que surgió de una lucha popular contra los oficiales militares apoyados por Estados Unidos que tomaron el poder en 1967.

En 2002, un terrorista herido comenzó a hablar y, como resultado, la policía realizó una serie de arrestos que persuadieron a las autoridades a decir que la mayoría de la organización había sido detenida. Theodore Couloumbis, un analista político, dijo en ese momento que el país había experimentado un “cambio radical”.

“Hemos cruzado el umbral de una democracia inestable a una consolidada”, dijo.

Dos años más tarde, sin embargo, el Sr. Simitis renunció como presidente del PASOK y dijo que no participaría en las próximas elecciones, en las que su partido perdió ante Nueva Democracia. Fue sucedido como jefe del PASOK por George Papandreou, hijo de Andreas Papandreou, quien en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores de Grecia.