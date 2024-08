Cortes de tasas de la Fed: Esto es lo que significan para las finanzas personales

“

La Reserva Federal está lista para reducir su tasa de interés de referencia el próximo mes desde su máximo de 23 años, con consecuencias para los consumidores en lo que respecta a la deuda, el ahorro, los préstamos automovilísticos e hipotecas. En este momento, la mayoría de los expertos prevén tres recortes de un cuarto de punto por parte de la Fed, en septiembre, noviembre y diciembre, aunque también podrían ser posibles recortes de tasas aún más pronunciados.

“Ha llegado el momento” para que la Fed reduzca las tasas de interés, dijo Powell el viernes en su discurso principal en la conferencia económica anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. “La dirección de viaje es clara, y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos entrantes, la perspectiva en evolución y el equilibrio de riesgos”.

Basándose en las observaciones de Powell y los datos económicos recientes, se espera que el banco central recorte su tasa clave en un cuarto de punto cuando se reúna el próximo mes y realice recortes de tasas adicionales en los próximos meses.

Esto es lo que los consumidores deben saber:

¿Qué significarían los recortes de tasas de la Fed para los ahorradores?

Según Greg McBride, analista de crédito principal de Bankrate, los ahorradores deberían asegurar rendimientos atractivos ahora, antes de que comiencen los recortes de tasas esperados.

“Para quienes puedan estar considerando Certificados de Depósito o bonos, querrán aprovechar eso ahora”, dijo. “No hay beneficio en esperar porque las tasas de interés van a bajar”.

McBride subrayó que cualquier persona cercana a la jubilación tiene una buena oportunidad de asegurar CDs a las tasas actuales relativamente altas.

“Si lo hace, se proporcionará un flujo predecible de ingresos por intereses a tasas que deberían superar la inflación por un margen bastante saludable”, dijo McBride.

¿Cómo afectarán los recortes de tasas la deuda de tarjetas de crédito y otros préstamos?

“Su factura de tarjeta de crédito no caerá de golpe el día después de la próxima reunión de la Fed”, advierte Matt Schulz, analista de crédito en jefe de LendingTree. “Nadie debería esperar milagros”.

Dicho esto, la disminución de la tasa de referencia eventualmente significará tasas mejores para los prestatarios, muchos de los cuales se enfrentan a algunas de las tasas de interés de tarjetas de crédito más altas en décadas. La tasa de interés promedio es del 23.18% para las ofertas nuevas y del 21.51% para las cuentas existentes, según el Informe del Paisaje de Tarjetas de Crédito de agosto de WalletHub.

Aún así, “es realmente importante que las personas entiendan que las tasas probablemente no caerán tan rápidamente”, dijo Schulz.

Dijo que es importante tomar medidas como buscar una transferencia de saldo sin interés al 0% o un préstamo personal de bajo interés. También puedes llamar a tu emisor de tarjetas de crédito para ver si puedes negociar una mejor tasa.

“A corto plazo, esas cosas tendrán un efecto mucho mayor que las tasas de interés en declive”, dijo Schulz.

¿Y las hipotecas?

La tasa de referencia de la Reserva Federal no establece ni corresponde directamente a las tasas hipotecarias, pero sí tiene una influencia y ambas “tienden a moverse en la misma dirección”, dijo Jacob Channel, economista senior de LendingTree.

En las últimas semanas, las tasas de hipoteca ya han disminuido antes del recorte previsto de la Fed, señaló.

“Esto demuestra que incluso cuando la Fed no está haciendo nada y simplemente se mantiene estable, las tasas hipotecarias todavía pueden moverse”, dijo Channel.

Melissa Cohn, vicepresidenta regional de William Raveis Mortgage, hizo eco de esto, diciendo que lo más importante es la señal que la Fed envía al mercado, en lugar del cambio de tasa en sí.

“He escuchado a muchas personas que fijaron su tasa de hipoteca en los últimos 18 meses, cuando las tasas estaban en su punto máximo, preguntando si es el momento de refinanciar y qué ahorros podrían tener”, dijo. “Creo que las perspectivas son buenas, y esperamos que eso se traduzca en el mercado inmobiliario y obtengamos más compradores en el mercado”.

Channel dijo que la mayoría de los estadounidenses tienen hipotecas al 5%, por lo que las tasas pueden tener que caer aún más que su promedio actual del 6.46% antes de que muchas personas consideren refinanciar.

¿Y los préstamos automovilísticos?

“Con los préstamos automovilísticos, es una buena noticia que las tasas van a disminuir, pero no cambia el bloqueo y golpeo básicos de las cosas, que es que sigue siendo muy importante comparar y no solo aceptar la tasa que un concesionario de automóviles te ofrecería en el concesionario”, dijo McBride de Bankrate. “También es muy importante ahorrar lo que se pueda y tratar de poner tanto como sea posible en ese vehículo”.

McBride predice que el inicio de recortes de tasas y la evitación de una recesión conducirán a tasas de préstamos automovilísticos más bajas en 2024, al menos para los prestatarios con perfiles crediticios sólidos. Para aquellos con perfiles crediticios más bajos, es probable que las tasas de dos dígitos persistan durante el resto del año.

¿Qué está sucediendo con la inflación y el mercado laboral?

La semana pasada, el gobierno informó que los precios al consumidor subieron solo un 2.9% en julio en comparación con el año anterior, el aumento más pequeño en más de tres años. Sin embargo, los datos de empleo dan a algunos economistas motivos de preocupación. Los nuevos datos han mostrado que la contratación en julio fue mucho menor de lo esperado y la tasa de desempleo ha alcanzado el 4.3%, la más alta en tres años — una medida de una economía debilitada. Dicho esto, las ventas minoristas sólidas han ayudado a calmar los temores de una recesión.

La tasa a la que la Fed continúa recortando las tasas después de septiembre dependerá en parte de lo que suceda a continuación con la inflación y el mercado laboral, en las próximas semanas y meses.

