Cortes de pelo y manicuras gratuitos para atletas en el Salón de la Villa Olímpica.

Son uno de los equipos más populares en los Juegos Olímpicos. Su coordinación mano-ojo está por las nubes. ¿Sus uniformes? De pies a cabeza en negro y muy elegante.

Son los estilistas de los Juegos de Verano, al servicio de cualquier olímpico en la villa de los atletas que necesite un arreglo y con la misión de afirmar ese viejo mantra deportivo: verse bien, sentirse bien, jugar bien.

“No voy a salir allí luciendo descuidada”, dijo Aphiwe Dimba, portera del equipo de hockey sobre césped de Sudáfrica, mientras se acomodaba en la silla del estilista la semana pasada. “Me da más confianza después de cortarme el pelo. Nunca sabes quién está tomando tu foto.”

Si la cafetería de la Villa Olímpica es un espacio para la interacción social espontánea, su sereno salón en la plaza principal es un refugio de cuidado personal: relajarse, arreglarse y optimizar su aura antes de llegar el momento de competir.

El salón de belleza, una tradición en cada Juegos Olímpicos, ha estado abierto este verano de 9 a.m. a 9 p.m. todos los días. Una mañana reciente, un caminante de carreras de Gran Bretaña estaba cortándose el pelo, una boxeadora de Uzbekistán estaba trenzando su larga cabellera rubia y una corredora de BMX de Colombia estaba pintándose las uñas con los colores de su bandera nacional.

Algunos días hay hasta 10 peluqueros dispuestos en el espacio, todos ellos de los mejores salones de Francia y equipados para ayudar a replicar un auténtico salón de belleza y barbería. La única diferencia es el precio: para los olímpicos, los cortes de pelo son gratis.

“Es un momento para que se relajen y olviden la competencia”, dijo Darygue Cordinier, quien se alejó de Chopperhead, su barbería en París, para trabajar este mes en los Juegos Olímpicos. “Estamos aquí para cuidar de ellos.”

Pero verse bien, según los atletas, no es simplemente una búsqueda superficial.

Zigmars Raimo, un jugador de baloncesto tres contra tres de Letonia, dijo que el buen arreglo era básicamente un mandato del entrenador del equipo como medio para optimizar el rendimiento.

“Él siempre dice, ‘Si te ves bien, juegas bien'”, dijo Raimo, quien se acercó una mañana unas horas antes de un partido para que le arreglaran la barba. “Por la mañana, para el entrenamiento, no puedes venir con el pelo desordenado o una barba completamente crecida. Significa que no estás listo para jugar si no estás cuidándote.”

Kristi Wagner, una remera estadounidense, dijo que el ritual de lavarse y peinarse el pelo era “una forma de meditación”, una que era demasiado rara cuando está de viaje como atleta de alto nivel y aún más necesaria en un entorno tan desafiante como los Juegos Olímpicos.

Y Daina Moorehouse, una boxeadora de Irlanda que se hizo las uñas en el salón, dijo que tenía sentido para ella lucir lo mejor posible durante lo que probablemente consideraría uno de los puntos culminantes de su vida profesional.

“Me gusta luchar con estilo”, dijo Moorehouse, riendo mientras reconocía que sus uñas estarían escondidas dentro de sus guantes. “Antes de llegar aquí, me hice las pestañas, me peiné, me arreglé las cejas. Es lo más grande en mi vida, así que ¿por qué no? Me blanqueé los dientes.”

Laureen Menez, una artista de uñas y maquillaje de París, dijo que estaba disfrutando la oportunidad de conocer a tantos atletas de todo el mundo y escuchar acerca de sus vidas. (“¡Todos son tan lindos!”) Estaba armando una gran colección de insignias de equipo que le daban los atletas mientras trabajaba hasta 12 citas de uñas al día.

Al mismo tiempo, los estilistas dijeron que no se veían afectados por el entorno de alta intensidad de los Juegos, la posibilidad de que su trabajo sea visto por millones de personas en televisión o los famosos atletas que cruzan las puertas.

“Estamos acostumbrados a trabajar con muchas estrellas, así que es fácil ser profesionales”, dijo Sabrina Derkaoui, una estilista del salón Raphaël Perrier en París, que se movía alrededor de su silla con un saco negro y pantalones cargo amplios. “No sé quiénes son estos atletas.”

Una portavoz del salón dijo el miércoles por la tarde que atletas de 145 países habían pasado por allí desde el inicio de los Juegos para más de 800 servicios en total.

Muchos atletas dijeron que cortarse el pelo era parte de su rutina de competición. Pero algunos dijeron que tenían dudas, al principio, de que los peluqueros franceses podrían tener problemas con su tipo de pelo o sus peticiones estilísticas.

Nyl Yakura, un jugador de bádminton canadiense de ascendencia asiática, consideraba que era “un poco arriesgado” poner su cabello en manos de un peluquero desconocido lejos de casa. Y Dimba, la jugadora de hockey de Sudáfrica, dijo que su equipo había ido a torneos en países como India y China donde los peluqueros no estaban seguros de cómo tratar sus rizos apretados.

“Fue bastante estresante”, dijo Dimba, quien terminó llevando un par de cortadoras a los Juegos Olímpicos por si no encontraba a alguien que pudiera cortarle adecuadamente el cabello.