Corte global de tecnología: ¿Qué hacer si tus planes de viaje se ven afectados – como algunos pasajeros que califican de ‘absurdos completos’ lo que dicen las compañías | Noticias del Reino Unido

Los viajeros de todo el mundo se enfrentan a un segundo día de caos tras la interrupción global de TI del viernes. Aquí, Sky News analiza qué puedes hacer si te ves afectado por la interrupción. Los pasajeros aéreos tenían previsto que el viernes fuera uno de los días más concurridos del verano, ya que las familias partían de vacaciones al final del año escolar. Sin embargo, más de 300 vuelos desde y hacia el Reino Unido fueron cancelados, con muchos más sufriendo importantes retrasos, mientras que otros reportaron pérdida de equipaje. La mala noticia es que, dado que la interrupción global de TI fue una circunstancia extraordinaria, no se paga compensación por retrasos o cancelaciones de vuelos. El periodista de viajes Simon Calder dijo a Sky News: “Desafortunadamente, si tu vuelo se cancela, entonces no obtienes automáticamente prioridad en el siguiente. Lo que sucede es que la aerolínea da prioridad a las personas que ya tienen reservas en los vuelos que van, y luego tienes que luchar por los pocos asientos restantes. Y este fin de semana, no hay muchos de esos”.