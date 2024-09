Corp. de Adquisición Future Vision II Anuncia el Cierre de su Oferta Pública Inicial y el Ejercicio Completo de la Opción de Sobresuscripción del Suscriptor para la Compra de Unidades Adicionales

NUEVA YORK, 13 de septiembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Future Vision II Acquisition Corp. (NASDAQ: FVNNU) (Future Vision) anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial de 5,750,000 unidades, que incluye 750,000 unidades emitidas de acuerdo con el ejercicio por parte del suscriptor de su opción de sobreasignación en su totalidad el 12 de septiembre de 2024. La oferta se fijó a $10.00 por unidad, lo que resultó en un producto bruto de $57,500,000.

Las unidades de Future Vision se cotizan en el Nasdaq Capital Market (NASDAQ) y comenzaron a cotizar bajo el símbolo FVNNU el 12 de septiembre de 2024. Cada unidad consta de una acción ordinaria, valor nominal $0.0001 por acción, y un derecho a recibir una décima parte (1/10) de una acción ordinaria una vez consumada una combinación empresarial inicial. Una vez que los valores que componen las unidades comiencen a cotizar por separado, se espera que las acciones ordinarias y los derechos se listen en el NASDAQ bajo los símbolos FVN y FVNNR, respectivamente.

De los ingresos recibidos de la consumación de la oferta pública inicial y de una colocación privada simultánea de 299,000 unidades de colocación por un precio de compra total de $2,990,000, $57,787,500 (o $10.05 por unidad pública) se colocaron en una cuenta fiduciaria en los Estados Unidos en Wilmington Trust, National Association.

Kingswood Capital Partners, LLC actuó como único gerente de colocación en la oferta.

Rimon P.C. actuó como asesor legal de Future Vision en la oferta pública inicial, y Ogier actuó como asesor legal en las Islas Caimán de Future Vision. Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor legal de Kingswood Capital Partners, LLC.

Se ha presentado una declaración de registro en el Formulario S-1 (Número de archivo 333-280356) relacionada con estos valores ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y fue declarada efectiva el 11 de septiembre de 2024. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud o venta sean ilegales antes de registrarse o calificarse bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

La oferta se realizó solo mediante un prospecto. Las copias del prospecto pueden obtenerse de Kingswood Capital Partners, LLC, 126 East 56th Street, Suite 22S, Nueva York, NY 10022 o por teléfono al 212-487-1080 o por correo electrónico a [email protected]. Las copias de la declaración de registro también pueden obtenerse al visitar EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Acerca de Future Vision II Acquisition Corp.

Future Vision II Acquisition Corp es una compañía de cheque en blanco recién incorporada como una compañía exenta de las Islas Caimán con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación empresarial similar con uno o más negocios o entidades. Si bien no estaremos limitados a una industria específica en nuestra identificación y adquisición de una empresa objetivo, pretendemos centrar nuestra búsqueda en negocios dentro del sector de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones. Future Vision está liderada por el Sr. Xiaodong Wang, su Director Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración, y la Sra. Caihong Chen, su Directora Financiera y Directora. Los directores independientes de Future Vision incluyen a los Sres. Zheng Terrence Wu, Shuding Zeng y Lei Xiong.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro en el sentido de la Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones que no sean de hechos históricos incluidos en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones a futuro y no son garantías de rendimiento o resultados futuros e implican una serie de riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los en las declaraciones a futuro como resultado de varios factores, incluidos los descritos en el prospecto y en otras presentaciones de Future Vision ante la SEC. Future Vision no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro hecha en este documento. Todas las declaraciones a futuro hablan solo a la fecha de este comunicado de prensa.

Fuente:

Future Vision II Acquisition Corp.

Atención: Sra. Caihong Chen

Directora Financiera y Directora

201 Xin Jinqiao Road, Rm 302

Distrito de Pudong Nuevo

Shanghái, China

Correo electrónico: [email protected]

Fuente: FUTURE VISION II ACQUISITION CORP.