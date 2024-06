La actriz de 60 años, quien ha interpretado a Eileen Grimshaw desde 2000, se tomó un descanso del programa con sede en Manchester para centrarse en su carrera teatral después de conseguir un papel en Sister Act.

La estrella de Coronation Street, Sue Cleaver, revela cuándo regresará



Hablando sobre su deseo de regresar a Corrie, Sue Cleaver dijo en una entrevista con OK! magazine: “He terminado Sister Act pero echo muchísimo de menos a todos.”

“Tuve un tiempo maravilloso haciendo ese espectáculo – no había estado en el escenario durante 30 años.

“Simplemente pensé ‘voy a abrazar esto, voy a hacerlo’. Aunque tenía miedo y aunque era desconocido, pensé ‘no, esto es fabuloso. Vamos a por esto’ y lo hice.”

También añadió: “Tuve un tiempo increíble. Jugamos ante teatros llenos en todos lados y tuvimos ovaciones de pie. Los extrañaré muchísimo pero tienes que terminar una cosa para comenzar la siguiente.

“Definitivamente creo que haré más en el escenario. El teatro es donde empecé.

“El teatro siempre ha sido mi primera pasión. Ahora que he vuelto, esto no será lo último. Pero regresaré a Coronation Street pronto.

“Voy a tomarme unas pequeñas vacaciones y luego volveré a Corrie en julio para que puedan verme allí. Regresaré.”

Sue Cleaver también recientemente habló sobre su diagnóstico de diabetes Tipo 2 y reveló que al principio le dio miedo.

La ex estrella de I’m A Celebrity… dijo: “Siempre digo que no vivo con diabetes, la diabetes vive conmigo. Así que vivo mi vida como cualquier otra persona. Tengo una vida ocupada y sigo adelante.”

También añadió: “Cuando me diagnosticaron por primera vez, me asusté. Luego, desde que comencé a usar Dexcom, desapareció toda la incertidumbre, todo lo desconocido.

“Siempre he tenido mi HbA1c y siempre he estado bajo el cuidado de un consultor y he monitoreado todo, pero solo me quitó un poco de presión. Puedo ver cuáles son mis promedios. Puedo ver cuáles son mis patrones. Me quitó mucha preocupación.”