Corea del Sur reanudará las transmisiones de altavoces hacia Corea del Norte.

Hace 37 minutos por Shaimaa Khalil, Thomas Mackintosh, BBC News Reuters El movimiento viene mientras Corea del Norte sigue enviando globos llenos de basura a través de la frontera hacia Corea del Sur. Corea del Sur ha dicho que reanudará las transmisiones de propaganda contra Corea del Norte por primera vez en seis años en respuesta a la campaña de Pyongyang de enviar globos llenos de basura a través de la frontera. Se detectaron más de 300 globos norcoreanos durante el sábado y domingo con alrededor de 80 aterrizando en el sur llevando papel de desecho y láminas de plástico. Corea del Norte aún no ha respondido al anuncio, pero Pyongyang considera las transmisiones de propaganda por altavoces un acto de guerra y ha amenazado con hacerlos explotar en el pasado. El mes pasado, Corea del Norte parecía haber enviado al menos 200 globos llevando basura sobre la frontera en represalia por los folletos de propaganda enviados desde el sur. Los oficiales surcoreanos advierten al público que no toquen los globos, sino que los reporten. Durante el fin de semana, Corea del Norte reanudó su campaña de desechos contra su vecino al enviar globos llevando sacos de basura sobre la frontera hacia Corea del Sur. Esto fue en represalia por activistas en el sur que enviaron 10 globos que contenían folletos críticos con el régimen norcoreano el viernes, según la agencia de noticias AFP. El ejército de Corea del Sur dijo que ya no hay más globos en el aire y que no se han encontrado materiales peligrosos. Ha advertido al público que no toquen los globos y que estén atentos a objetos que caen. El público debe informar cualquier avistamiento a la policía o unidad militar más cercana, añadió el ejército. Tras el último lote de globos, el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur dijo que las transmisiones por altavoces en la frontera se reanudarían el domingo después de acordar reiniciar los altavoces por primera vez desde 2018. El jueves, un grupo activista en Corea del Sur dijo que había volado globos hacia Corea del Norte llevando folletos críticos con el líder Kim Jong Un, billetes de dólar y memorias USB con videos musicales de K-pop, lo cual está prohibido en el Norte. En años recientes, las transmisiones han incluido noticias de ambas Coreas y del extranjero, así como información sobre la democracia y la vida en Corea del Sur. El ejército surcoreano afirma que las transmisiones se escuchan hasta 10km (6.2 millas) a través de la frontera durante el día y hasta 24km (15 millas) por la noche. En mayo, un grupo activista con sede en Corea del Sur afirmó que había enviado 20 globos llevando folletos anti-Pyongyang y memorias USB con música pop coreana y videos musicales a través de la frontera. El parlamento de Seúl aprobó una ley en diciembre de 2020 que criminaliza el lanzamiento de folletos anti-Pyongyang, pero los críticos han planteado preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión y los derechos humanos. Corea del Norte también ha lanzado globos hacia el sur que atacaban a los líderes de Seúl. En un lanzamiento de este tipo en 2016, los globos reportadamente llevaban papel higiénico, colillas de cigarrillos y basura. La policía de Seúl los describió como “sustancias bioquímicas peligrosas”. Con reportes adicionales de Jake Kwon en Seúl.