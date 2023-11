Corea del Sur planea lanzar su primer satélite espía militar el 30 de noviembre.

SEÚL, Corea del Sur (AP) – Corea del Sur anunció el lunes que planea lanzar su primer satélite espía de fabricación nacional a finales de este mes para supervisar mejor a su rival Corea del Norte, que está ampliando su arsenal de armas nucleares.

El plan fue presentado días después de que Corea del Norte no cumpliera con su promesa de realizar un tercer intento de lanzar su propio satélite de reconocimiento en octubre, probablemente por problemas técnicos.

Jeon Ha Gyu, un portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, informó a los periodistas el lunes que el primer satélite de reconocimiento militar del país será lanzado desde la Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California el 30 de noviembre.

El satélite será transportado por el cohete Falcon 9 de SpaceX. Según un contrato con SpaceX, Corea del Sur planea lanzar otros cuatro satélites espía para 2025, según la Administración del Programa de Adquisición de Defensa de Corea del Sur.

Actualmente, Corea del Sur no tiene satélites de reconocimiento militar propios y depende de los satélites espías de Estados Unidos para vigilar los movimientos de Corea del Norte.

La posesión de sus propios satélites espías daría a Corea del Sur un sistema independiente de vigilancia basado en el espacio para monitorizar a Corea del Norte casi en tiempo real. Según Lee Choon Geun, investigador honorario en el Instituto de Política de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, cuando se operan junto con el llamado sistema de tres ejes de Corea del Sur -ataque preventivo, defensa antimisiles y activos retaliatorios- la defensa general del país contra Corea del Norte se vería considerablemente fortalecida.

Lee dijo que los satélites espías de Estados Unidos producen imágenes con una resolución mucho mayor, pero se operan bajo objetivos estratégicos de Estados Unidos, no de Corea del Sur. También dijo que Estados Unidos a veces no comparte fotos de satélite con información altamente sensible con Corea del Sur.

El año pasado, Corea del Sur utilizó un cohete de fabricación nacional para colocar lo que llamó un “satélite de observación de rendimiento” en órbita, convirtiéndose en el décimo país del mundo en lanzar con éxito un satélite con su propia tecnología.

Los observadores dicen que el lanzamiento de Corea del Sur en 2022 demostró que puede lanzar un satélite más pesado que el satélite espía, pero que necesita más pruebas para asegurar la fiabilidad del cohete. Lee también dijo que es mucho más económico utilizar un cohete de SpaceX para lanzar el satélite espía desde la base de Vandenberg.

Corea del Norte también está ansiosa por adquirir su propio satélite espía. Pero sus dos intentos de lanzamiento a principios de este año fracasaron por razones técnicas. El país dijo que haría un tercer intento en algún momento de octubre, pero no lo hizo y sus medios estatales no han dado una explicación.

La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo a los legisladores la semana pasada que Corea del Norte probablemente está recibiendo asistencia tecnológica de Rusia para su programa de lanzamiento de satélites espías. El Servicio de Inteligencia Nacional dijo que Corea del Norte se encontraba en la fase final de preparativos para su tercer lanzamiento, que según el NIS, probablemente sería exitoso.

La posesión de satélites espías forma parte de los ambiciosos planes de acumulación de armas anunciados por el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en 2021. Kim dijo que Corea del Norte también necesita más misiles balísticos intercontinentales móviles, submarinos nucleares, armas hipersónicas y misiles de múltiples cabezas para hacer frente a las crecientes amenazas militares de Estados Unidos.

Corea del Sur, Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros creen que Corea del Norte busca tecnologías sofisticadas de armas de Rusia para modernizar sus programas de armas a cambio de suministrar municiones, cohetes y otro equipo militar para la guerra de Rusia en Ucrania. Tanto Rusia como Corea del Norte han rechazado el informado acuerdo de transferencia de armas como infundado.

Después del primer lanzamiento fallido de Corea del Norte en mayo, Corea del Sur recuperó restos del satélite y concluyó que era demasiado rudimentario para realizar reconocimiento militar. Lee dijo que el satélite norcoreano seguiría siendo capaz de identificar grandes objetivos, como buques de guerra, por lo que podría ser útil militarmente para Corea del Norte.