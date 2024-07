Corea del Sur nombra a desertor norcoreano como vice ministro.

El ex diplomático norcoreano Tae Yong-ho ha sido nombrado el nuevo líder del consejo asesor presidencial de Corea del Sur sobre la unificación. Esto lo convierte en el desertor de más alto rango entre los miles que se han reinstalado en el Sur, y el primero en recibir un trabajo de viceministro. Tae, de 62 años, fue embajador adjunto de Pyongyang en el Reino Unido antes de huir a Corea del Sur en 2016. Pyongyang lo ha denunciado como “escoria humana” y lo ha acusado de malversación de fondos estatales y otros crímenes. El Sr. Tae se convirtió en el primer ex norcoreano en ganar un escaño en la Asamblea Nacional de Corea del Sur en 2020. No logró obtener un segundo mandato en las elecciones parlamentarias de abril, pero en su nuevo rol, asesorará a la oficina del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol sobre la unificación pacífica de Corea. “Es la persona adecuada para ayudar a establecer una política de unificación pacífica basada en la democracia liberal y obtener apoyo tanto a nivel nacional como internacional”, dijo la oficina presidencial el jueves. Nacido en Pyongyang en 1962, el Sr. Tae ingresó en el servicio exterior a los 27 años y pasó casi 30 años trabajando bajo tres generaciones de la dinastía Kim en el poder. Desde su deserción, ha abogado por el uso de “poder blando” para debilitar al régimen de Kim y ha pedido intercambios de prisioneros entre el Norte y el Sur. Las tensiones entre las Coreas han aumentado en los últimos meses, con Seúl reanudando las transmisiones de propaganda hacia el Norte el viernes, en respuesta a que Pyongyang lanzó miles de globos cargados de basura hacia el Sur.. Informes basados en imágenes satelitales también sugieren que Corea del Norte podría estar fortaleciendo su presencia militar y construyendo muros a lo largo de su frontera con el Sur. Hasta diciembre del año pasado, alrededor de 34000 personas han desertado del Norte al Sur, según estimaciones del Ministerio de Unificación de Seúl. Muchos lo hacen cruzando a China y luego a Corea del Sur. En Corea del Sur, automáticamente reciben la ciudadanía y se les da un dinero de reasentamiento. A principios de esta semana, la agencia de espionaje de Seúl confirmó otra deserción de alto perfil de un ex diplomático destacado recientemente en Cuba. Informes locales identificaron al hombre como Ri Il Kyu, de 52 años, y lo citaron diciendo que huyó debido a “su desencanto con el régimen norcoreano y un futuro sombrío”. “Cada norcoreano piensa al menos una vez en vivir en Corea del Sur”, lo citó el periódico Chosun Ilbo. El pasado domingo, Corea del Sur conmemoró su primer Día de los Desertores Norcoreanos, durante el cual el Sr. Yoon Suk Yeol prometió un mejor apoyo financiero para los desertores e incentivos fiscales para las empresas que los contratan.