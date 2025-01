Corea del Sur le dice a las aerolíneas de bajo coste que refuercen la seguridad tras el accidente.

Corea del Sur le ha dicho a sus aerolíneas de bajo coste que prioricen la seguridad sobre el beneficio después del mortal accidente de un avión de Jeju Air en Corea del Sur el mes pasado, en un esfuerzo por aumentar la confianza en la industria de la aviación del país.

En una reunión con las nueve aerolíneas de bajo presupuesto de Corea del Sur el jueves, el ministerio de transporte de la nación exigió que tomaran medidas para reducir las horas de vuelo, mejorar la formación de los pilotos y aumentar el número de trabajadores de mantenimiento. El ministerio no emitió objetivos formales, en lugar de eso, dejó que las aerolíneas desarrollaran sus propuestas.

Jeju Air dijo que reduciría el tiempo de vuelo diario medio de sus aviones a 12,8 horas de 14 por día, según el ministerio. El transportista también agregará 41 trabajadores de mantenimiento para aumentar el número total a 350, dijo.

El accidente, en el que un Boeing 737-800 de Jeju Air se estrelló contra una pared de hormigón en el Aeropuerto Internacional de Muan, matando a 179 personas, fue el peor desastre de aviación en suelo surcoreano. Y fue el más mortífero a nivel mundial desde el de Lion Air Flight 610 en 2018, cuando murieron todas las personas a bordo. Las agencias de viajes dicen que la gente ha cancelado sus viajes en las últimas semanas, según los medios locales.

Si bien no hay evidencia que indique que un mantenimiento deficiente o un error del piloto fue un factor en el accidente, los investigadores examinarán todos los aspectos del vuelo. Eso incluye el historial de reparaciones del avión y si un impacto de pájaro dañó sus motores y sistemas eléctricos.

Las aerolíneas que ignoren la seguridad serán rechazadas por los viajeros y desaparecerán, dijo el ministerio en un comunicado. Dijo que suspendería los certificados de vuelo para las compañías que no cumplan con los estándares de seguridad.

Las aerololíneas de bajo coste han crecido rápidamente en las últimas dos décadas a pesar de un revés cuando los viajes colapsaron durante la pandemia. Pero enfrentan presiones de costos mientras compiten por reducir los precios de los boletos.

Algunas de las medidas de seguridad propuestas por el gobierno pueden tener un impacto limitado en la seguridad, pero podrían ayudar de formas como reducir las cargas de trabajo de los pilotos y otros trabajadores para disminuir el riesgo de fatiga que podría llevar a errores humanos, dijeron expertos en aviación.

“No hay mucho que puedas hacer en una hora aparte de las comprobaciones básicas de seguridad,” dijo Kwon Bo Hun, profesor de gestión de seguridad de aviación en la Universidad del Lejano Oriente, refiriéndose a la decisión de Jeju Air de reducir las horas de vuelo.

Los funcionarios han dicho que el avión que se estrelló tenía alrededor de 15 años y no tenía historial de accidentes. Los aviones viejos se consideran seguros, pero a menudo requieren más mantenimiento.

Las demandas del gobierno también podrían aumentar los costos para las aerolíneas que compiten por ofrecer viajes económicos. Aumentar el tamaño de los equipos de mantenimiento, por ejemplo, aumentaría los costos de operación para las aerolíneas que operan bajo un modelo de servicio sin lujos, lo que llevaría a boletos más caros, dijeron los expertos.

El miércoles, el gobierno anunció planes para renovar la infraestructura de las pistas que incluían la ampliación de las zonas de seguridad y la construcción de localizadores, las matrices de antenas que ayudan a los pilotos a aterrizar, con acero más flexible en lugar de hormigón.

Un tema en particular de las investigaciones sobre el accidente es la pared de hormigón en el Aeropuerto de Muan que contenía su matriz de antena. El vuelo 7C2216 se estrelló contra una pared de hormigón a alta velocidad y explotó, matando a todos menos dos de los pasajeros y la tripulación del avión.

Una inspección de seguridad realizada por el ministerio de transporte hace varias semanas encontró que siete aeropuertos surcoreanos y varias de las aerolíneas de la nación estaban violando las normas de seguridad existentes. Las violaciones incluían la falta de realización de comprobaciones de seguridad dentro del plazo requerido después del despegue y la sustitución inadecuada de filtros en los sistemas hidráulicos de un avión después de que se sobrecalentaron.