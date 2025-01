Corea del Sur: El presidente suspendido Yoon recibe aumento de salario.

Yoon citó amenazas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del Norte para justificar su declaración de ley marcial. Sin embargo, pronto quedó claro que su decisión había sido impulsada no por amenazas externas, sino por sus propios problemas políticos internos. La noticia del aumento de salario de Yoon ha recibido críticas entre los surcoreanos, algunos de los cuales dicen que no pueden creer que todavía esté cobrando -y mucho menos recibiendo un incremento- mientras está suspendido. Algunos en redes sociales señalaron que el aumento del 3% en el salario de Yoon es casi el doble del aumento del salario mínimo del país. “¡El salario mínimo aumentó un 1,7% mientras [Yoon recibe] un 3% por qué?” dice una publicación en X que ha recibido miles de likes. A principios de este mes, la seguridad de Yoon impidió que los investigadores lo alcanzaran en la residencia presidencial. El punto muerto vio expirar una orden de arresto inicial a medianoche del 7 de enero, pero un tribunal local la extendió. Los investigadores se están preparando para otro intento de arresto de Yoon y han solicitado ayuda a la policía. El lunes, las autoridades dijeron que cualquier intento de arrestar a Yoon aseguraría evitar “cualquier tipo de bajas o derramamiento de sangre”. También advirtieron que el personal de seguridad y los legisladores podrían ser arrestados si obstaculizan el arresto. Los abogados de Yoon dijeron que asignar a agentes de policía e investigadores para arrestar al presidente era “una traición al público”. Han exigido que el personal del equipo de arresto no use mascarilla para “evitar que los alborotadores entren a un sitio secreto nacional e impersonen a agentes de policía”. En la capital Seúl, miles se han unido a protestas a gran escala, tanto en apoyo como en contra de Yoon. Mientras que sus críticos quieren ver al presidente destituido e arrestado por su intento de ley marcial, los partidarios de Yoon ven su orden de ley marcial de corta duración como justificada para proteger la democracia de Corea del Sur. Han Duck-soo, quien se convirtió en presidente interino después del impeachment de Yoon pero desde entonces ha sido destituido por el parlamento, también verá aumentar su salario anual en un 3% a 204 millones de won ($138,000; £114,000). Para comparación, el presidente de Estados Unidos recibe $400,000 (£329,000) y el salario del Primer Ministro del Reino Unido es de alrededor de £172,000 ($209,000).