Corea del Sur: El CEO de Jeju Air declara que los controles previos al vuelo no encontraron problemas.

Abordando preguntas sobre los procedimientos de seguridad de la empresa el martes, el CEO de Jeju Air, Kim Yi-bae, dijo que el avión no habría sido autorizado para despegar si el equipo de mantenimiento no hubiera firmado su seguridad. Dijo que sus pilotos estaban entrenados según los estándares de regulación, y la compañía tenía dos simuladores de vuelo completos. “Tenemos 12.9 trabajadores de mantenimiento por avión, lo que ha aumentado desde 12 en 2019”, dijo. “Tenemos una lista de verificación de mantenimiento estricta, no es posible perder cosas. Si algo se perdiera, sería un problema grave. Con respecto a si el tren de aterrizaje funcionó correctamente, eso está directamente relacionado con la investigación del accidente, y no estamos en posición de saberlo en este momento”. El Sr. Kim dijo que la aerolínea reduciría su tráfico aéreo este invierno en un 10-15%, para poder llevar a cabo más trabajos de mantenimiento en los aviones, pero dijo que esto no era una admisión de que la compañía estaba operando demasiados aviones. Agregó que aumentarían la vigilancia del clima antes y después de los vuelos. El Sr. Kim también reconoció que en los últimos cinco años, Jeju Air había pagado la mayoría de las multas y enfrentado la mayoría de las acciones administrativas de cualquier aerolínea coreana, pero dijo que la compañía estaba mejorando constantemente su historial de seguridad. Dijo que estaba comprometido con fortalecer los procedimientos de seguridad y mantenimiento de la compañía, agregando: “Nuestro objetivo es reparar su confianza en nosotros fortaleciendo nuestras medidas de seguridad”.