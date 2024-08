Corea del Norte realiza acrobacias diplomáticas.

An Chang-ok dio breves olas y sonrisas para las cámaras el sábado. Mientras el gimnasio de París rugía por la estadounidense Simone Biles por su tercer medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2024, uno de los que aplaudía era An Chang-ok, una rival de Corea del Norte. La final de salto de potro de mujeres del sábado vio a Corea del Norte compartir escenario con sus enemigos Corea del Sur y Estados Unidos. An, de 21 años, sonrió y saludó a las cámaras de televisión y abrazó al menos a una compañera finalista – interacciones raras con extranjeros por parte de una joven obligada a hacer gimnasia diplomática mientras era cuidadosamente escoltada en su viaje lejos de casa. La participación de Corea del Norte en estos Juegos – dos de los cuales incluso se sacaron una selfie con rivales de Corea del Sur – ha generado esperanzas de que el estado secreto podría estar parcialmente reabriendose después de un período de aislamiento particularmente profundo.