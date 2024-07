Corea del Norte ejecutó a 30 adolescentes por ver dramas surcoreanos: informes.

Según informes, Corea del Norte ejecutó a 30 estudiantes de secundaria por ver dramas surcoreanos. Los shows estaban almacenados en USBs que fueron flotados sobre la frontera por desertores norcoreanos. Corea del Norte ha sido acusada de usar duras penalidades para aquellos atrapados viendo medios surcoreanos. Es posible que ver tus dramas coreanos favoritos termine en tragedia. Según informes de medios surcoreanos, alrededor de 30 estudiantes de secundaria fueron públicamente fusilados la semana pasada por ver dramas surcoreanos. No se pudo verificar de forma independiente el informe. Funcionarios surcoreanos no hicieron comentarios directos sobre el informe, pero según Korea JoongAng Daily, un funcionario no identificado del Ministerio de Unificación surcoreano dijo que “es ampliamente conocido que las autoridades norcoreanas controlan estrictamente y castigan duramente a los residentes basados en las tres llamadas leyes ‘malvadas'”.