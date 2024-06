Corea del Norte construyendo un “muro” en la frontera, revelan imágenes de satélite.

Hace 43 minutos por Jake Horton, Yi Ma, Daniele Palumbo, BBC Verify. La BBC informa que Corea del Norte está construyendo secciones de lo que parece ser un muro en varios lugares cerca de su frontera con Corea del Sur, nuevas imágenes de satélite revelan. Las imágenes analizadas por BBC Verify también muestran que se ha despejado tierra dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ), lo que los expertos dicen que podría ser una violación del alto el fuego de larga data con Corea del Sur. La DMZ es una zona de amortiguamiento de 4 km (2.5 millas) de ancho entre Corea del Norte y Corea del Sur, que todavía están técnicamente en guerra al no haber firmado nunca un tratado de paz. La DMZ está dividida en dos, con cada lado controlado por las respectivas naciones. Esta actividad reciente es “inusual”, según los expertos, y ocurre en un momento de creciente tensión entre los dos países. “En este punto solo podemos especular que Corea del Norte está buscando fortalecer su presencia militar y fortificaciones a lo largo de la frontera”, dice Shreyas Reddy, corresponsal del sitio especializado NK News, con sede en Seúl. BBC Verify encargó imágenes de satélite de alta resolución de un tramo de 7 km de la frontera como parte de un proyecto para estudiar los cambios que Corea del Norte estaba haciendo en la zona. Estas imágenes parecen mostrar al menos tres secciones donde se han erigido barreras cerca de la DMZ, cubriendo un total de aproximadamente 1 km cerca del extremo oriental de la frontera. Es posible que se haya realizado una construcción adicional de barreras a lo largo de otras secciones de la frontera. La fecha exacta en que comenzó la construcción es incierta debido a la falta de imágenes de alta resolución anteriores en la zona. Sin embargo, estas estructuras no eran visibles en una imagen capturada en noviembre de 2023. “Mi evaluación personal es que esta es la primera vez que han construido una barrera en el sentido de separar lugares unos de otros”, dijo el Dr. Uk Yang, experto en defensa militar en el Instituto de Estudios de Política Asan de Seúl a la BBC. “En la década de 1990, Corea del Norte había establecido muros antitanque para disuadir el avance de tanques en caso de que estallara la guerra. Pero recientemente, Corea del Norte ha estado construyendo muros de 2-3 metros de altura, y no parecen muros antitanque”, dijo el Dr. Yang. “La forma de los muros sugiere que no son solo obstáculos [para tanques], sino que están destinados a dividir un área”, añade el Dr. Yang, quien revisó las imágenes de satélite. También hay evidencia de despeje de tierras dentro del lado norcoreano de la DMZ. Las últimas imágenes de satélite del extremo oriental del límite muestran lo que parece ser una ruta de acceso recién creada. En dibujar el límite norte preciso de la DMZ en el mapa anterior, hemos adoptado la investigación de la BBC sobre la cartografía de fronteras. Esto se debe a que hay ligeras variaciones en los mapas disponibles del límite. Sin embargo, todas las versiones que hemos localizado muestran el despeje de tierras que tiene lugar dentro de la DMZ. Un funcionario de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Corea del Sur (JCS) dijo en una entrevista informativa reciente que el ejército había identificado actividades en curso relacionadas con “el fortalecimiento de carreteras tácticas, la colocación de minas y el despeje de terrenos baldíos”. “El despeje de tierras podría tener la intención de tener aspectos tanto militares como no militares”, dice el Prof. Kil Joo Ban, profesor de seguridad internacional en la Universidad de Corea. “Permite que se establezcan fácilmente puestos de observación”, dice “para que Corea del Norte pueda monitorear las actividades militares en Corea del Sur” y detectar “desertores que intentan cruzar la frontera hacia Corea del Sur”. Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se reunieron por última vez en 2018. “Es inusual construir estructuras en la DMZ y puede ser una violación del armisticio sin consulta previa”, según el Prof. Victor Cha, vicepresidente senior para Asia y Corea en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. La Guerra de Corea terminó en 1953 con un armisticio, en el que ambas partes se comprometieron a no “realizar ningún acto hostil dentro, desde o contra la zona desmilitarizada”. Pero no hubo un acuerdo de paz final. Si bien la reunificación ha parecido poco probable durante años, este siempre había sido el objetivo declarado de los líderes norcoreanos hasta principios de 2024, cuando Kim Jong Un anunció que su país ya no perseguiría esa ambición. Algunos expertos calificaron los comentarios de “sin precedentes” y vieron un cambio de política significativo cuando el Sr. Kim calificó a Corea del Sur como un “enemigo principal” a principios de este año. Desde entonces, el Norte también ha comenzado a retirar símbolos que representan la unidad de los dos países, como demoler monumentos y borrar referencias a la reunificación en los sitios web gubernamentales. “Corea del Norte no necesita realmente más barreras para evitar un ataque desde el Sur, pero al erigir estas barreras fronterizas, el Norte está señalando que no busca la reunificación”, dice el Dr. Ramon Pacheco Pardo, jefe de Estudios Europeos e Internacionales de King’s College London. Algunos expertos también dicen que esto se alinea con las acciones más amplias del Sr. Kim. “Corea del Norte ni siquiera está fingiendo querer negociar con Estados Unidos o Corea del Sur, y ha rechazado los recientes intentos de Japón de entablar conversaciones”, dice el Dr. Edward Howell, investigador de la Península de Corea en Oxford. “Con las relaciones cada vez más cálidas de Corea del Norte con Rusia, no deberíamos sorprendernos si las provocaciones intercoreanas aumentan este año.”