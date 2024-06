Corea del Norte censura gafas de sol, bodas y jergas.

Corea del Norte está llevando a cabo una amplia represión en todo, desde trajes de novia hasta jerga, ya que busca contrarrestar la influencia del Sur, según un nuevo informe revelado.

El informe, publicado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, se basa en el testimonio de cientos de desertores.

Incluye el caso de un joven de 22 años que fue ejecutado después de admitir que escuchó música surcoreana y distribuyó películas, según informó la BBC el año pasado.

Corea del Norte calificó el informe del año pasado como “calumnias y fabricaciones”, pero aún no ha respondido al nuevo documento.

Según los relatos recopilados, los registros en los hogares han aumentado desde 2021, con los funcionarios buscando signos de cultura exterior, informa la agencia de noticias Yonhap.

Se dice que los signos incluyen usar un vestido de novia blanco o que el novio levante a la novia en su espalda.

También se están revisando y buscando teléfonos en busca de jerga de Corea del Sur en mensajes y contactos, agrega.

Las gafas de sol también han sido consideradas contrarrevolucionarias, según el informe, a pesar de que se sabe que el líder norcoreano Kim Jong Un usa un par. Su padre, sin embargo, también calificó ciertas prendas de vestir de uso cotidiano como contrarrevolucionarias, incluido los vaqueros.

No está claro cuál es el castigo para estas infracciones.

Sin embargo, la represión de la cultura surcoreana parece ser más severa.

Una ley de 2020 hizo que ver o distribuir entretenimiento surcoreano sea punible con la muerte.

El informe de este año incluye un relato de una ejecución pública que había sido revelada anteriormente por la BBC, donde un agricultor de 22 años fue asesinado por escuchar 70 canciones, ver tres películas y distribuirlas.

Se cree que es el único relato de una ejecución llevada a cabo bajo la “ley de rechazo de la ideología y cultura reaccionarias” que ha surgido hasta ahora.

Un video de principios de este año mostró a dos adolescentes siendo condenados a trabajos forzados por un crimen similar.

El informe surcoreano se ha publicado en un momento de crecientes tensiones entre los países vecinos.

Corea del Norte ha enviado más de 2,000 globos llenos de basura a través de la frontera desde el mes pasado, algunos de los cuales se encontraron con parásitos en su interior.

Una reunión entre Kim Jong Un y Vladimir Putin de Rusia la semana pasada ha tensado aún más las relaciones.

Es notable, entonces, que esta sea solo la segunda vez que se publica el informe, a pesar de haberse compilado anualmente desde 2018.

Anteriormente no se publicaron para evitar provocar a Corea del Norte.