Copia de seguridad arrancable de la aplicación SuperDuper! rota en macOS Sequoia.

Icono de la aplicación SuperDuper! en medio de discos duros y un teclado de Mac

El desarrollador de SuperDuper! afirma que lo que ellos creen que es un error en macOS Sequoia 15.2 ha afectado inadvertidamente la forma en que la aplicación puede crear copias de seguridad arrancables, sin embargo, puede que no sea accidental en absoluto.

Han pasado algunos años desde que Apple tomó medidas para al menos dificultar que las personas inicien sus Mac usando unidades externas. Ese fue un problema de privacidad, un problema de seguridad y un poco molesto para cualquiera que recuerde fallas en las unidades de Mac.

Ahora, según el desarrollador Dave Nanian, Apple ha ido más allá, quizás de forma no intencional. Nanian es el desarrollador de la aplicación de copia de seguridad SuperDuper! y dice que desde que macOS Sequoia 15.2 ha cambiado una característica llamada el Replicador, su aplicación no ha podido crear una copia de seguridad arrancable.

“macOS 15.2 se lanzó hace algunos días, con una sorpresa. Una terrible, horrible sorpresa,” escribió en una publicación de blog. “Apple rompió el replicador. Hacia el final de replicar el volumen de Datos, aparentemente cuando está a punto de copiar Prearranque o Recuperación, falla con un error de Recurso Ocupado.”

Esto significa que en el último momento, una copia de seguridad que está destinada a crear una copia arrancable del sistema macOS de un usuario, fallará.

“Dado que Apple eliminó la capacidad para que terceros (por ejemplo, nosotros) copien el SO, y asumió la responsabilidad ellos mismos, les corresponde a ellos garantizar que esta funcionalidad continúe funcionando,” continúa Nanian. “Y en eso, han fallado en macOS 15.2.”

“Debido a que este es su código, y estamos obligados a depender de él para copiar el SO, la copia del SO no funcionará hasta que lo reparen,” dice.

El error reportado está específicamente relacionado con la creación de una copia de seguridad desde la cual un usuario puede iniciar su Mac. No afecta la copia de seguridad de datos en unidades externas.

Consequently, se reporta que Time Machine funciona correctamente hasta ahora. Hasta el momento no ha habido informes de que el problema afecte a otras aplicaciones de copia de seguridad.

Esto puede ser porque otras aplicaciones de copia de seguridad se han alejado de ofrecer copias de seguridad completas y arrancables. Carbon Copy Cloner, por ejemplo, dice que solo puede hacer “el mejor esfuerzo” para crear una copia de seguridad arrancable para casos de uso específicos como migrar entre Macs de Intel.

De lo contrario, la compañía explicita que no respalda la creación de una unidad de arranque como parte de una estrategia de copia de seguridad regular.

Hasta 2021, Carbon Copy Cloner estaba haciendo copias de seguridad arrancables, pero su fundador dijo que esos días estaban contados debido a la dirección que tomaba Apple con macOS. Apple Silicon usa un Volumen de Sistema Firmado y si ese se daña, al parecer un Mac no arrancará, tal vez incluso si el usuario tenía un disco de arranque externo.

“No podemos arreglarlo… Apple tiene que hacerlo,” dice Nanian. “Es lamentable que esto esté sucediendo durante este período, ya que Apple rara vez lanza actualizaciones entre ahora y Año Nuevo.”

Tal vez Nanian tenga razón en que este problema de macOS Sequoia 15.2 es un error. Pero al menos es igualmente probable que sea un clavo intencional en el ataúd de los desarrolladores de terceros que pueden crear discos de arranque.