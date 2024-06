Copa del Mundo T20 – Shakib Al Hasan: Unidad de bateo de Bangladesh ‘falló en justificarnos’

Shakib hizo 11 de siete bolas después de llegar al pliegue en el duodécimo over con Bangladesh necesitando 121 carreras a 14.23 por over. Lamentó la falta de lucha del equipo en la fase final del torneo ya que hicieron puntajes por debajo de lo normal de 140 por 8 y 146 por 8 contra Australia e India respectivamente. La forma pobre continuada del orden superior de Bangladesh no ha mejorado ni siquiera en los campos de Antigua donde el bateo parece ser más fácil que en la mayoría de las superficies de este torneo. Shakib dijo que ni siquiera pudieron mostrar su intención de querer perseguir las 196 carreras de India en este juego.

“Tuvimos una tasa de victorias del 50 por ciento en esta Copa del Mundo pero si hubiéramos luchado contra India y Australia de la misma manera que luchamos contra Sudáfrica, podríamos haberlo llamado una buena campaña de la Copa del Mundo”, dijo Shakib. “Nos faltan carreras como unidad de bateo. Hicimos 140 en el último juego, 146 hoy. Deberíamos haberlo hecho mejor hoy ya que teníamos un objetivo frente a nosotros. Ni siquiera pudimos mostrárselo a la gente que estábamos intentando [perseguir la meta] hoy. No creo que la confianza estuviera allí. Nos faltó en esta área durante toda la Copa del Mundo.

“Tienes que sacar lo mejor de ti contra equipos como Australia e India. Creo que nos faltaba habilidad y fuerza. No pudimos hacer lo básico por períodos más largos para crear presión. A lo largo de esta Copa del Mundo, no creo que nos hayamos justificado como unidad de bateo. Somos capaces de marcar muchas carreras. Estábamos muy por debajo de los puntajes normales como 175-185 en los últimos dos juegos, ambos jugados en buenos wickets. Tal vez India marcó 20 carreras más hoy pero tenemos que mostrar la intención desde el inicio de la entrada. No creo que estuviera allí.”

Tamim, en su capacidad como experto para ESPNcricinfo, dijo después del partido que la falta de intención de Bangladesh con el bateo lo sorprendió contra India. “[Najmul Hossain Shanto, capitán de Bangladesh] dijo que debería haber terminado el juego pero Bangladesh nunca estuvo cerca en este encuentro. No entendí por qué diría eso. El bateo de Bangladesh ha decepcionado en todo este torneo. Realmente el cuerpo técnico necesita pensar cómo seguir desde aquí.

“Cuando tus bateadores están marcando carreras, tienes la confianza de que tu alineación de bateo puede perseguir un total como 160 o 170. Cuando sabes que tu bateo está luchando, me sorprendió que [Bangladesh] decidiera lanzar primero. Un par de sus decisiones me sorprendieron en este juego. Se señalarán dedos.”

Tamim añadió que la decisión del cuerpo técnico de Bangladesh de dejar afuera a Taskin Ahmed contra India, trayendo al bateador extra en Jaker Ali, lo sorprendió. Taskin había ido por algunas carreras contra Australia, pero es el vicecapitán del equipo y alguien visto como el líder de la ataque de bolos.

“Fue una gran sorpresa que Taskin no jugara. Ambos spinners fueron por muchas carreras. Hubo un momento en que India estaba en un poco de apuro perdiendo wickets consecutivos ante Tanzim [Hasan Sakib]. Si Taskin estuviera allí como un bolero rápido extra, Bangladesh podría haber atacado más a India. Sabemos de la debilidad de Shivam Dube ante la pelota corta. Taskin tenía la velocidad para usar esas tácticas contra él.”

Mustafizur Rahman tuvo un día malo con la bola

asociativa Press

Tamim también sintió que no darle la pelota nueva a Mustafizur Rahman fue una oportunidad perdida para enfrentar la supuesta debilidad de Rohit Sharma contra el ritmo de los lanzadores zurdos, mientras también sintió que Tanzim podría haber seguido con la pelota nueva porque la estaba manejando bien en los partidos anteriores.

“Todos hablan sobre la pequeña debilidad de Rohit Sharma contra los lanzamientos rápidos zurdos. Juega en la mente del jugador cuando se enfrenta a un lanzador similar en el juego. Bangladesh tuvo la oportunidad de comenzar con el lanzador zurdo, solo para echar un vistazo. India podría haber marcado 196, pero el comienzo de Rohit fue muy importante para India. Así es como viene el impulso.

“Tanzim lo hizo bien con la pelota nueva en los partidos anteriores. No recibió la pelota nueva hoy. ¿Por qué tienes que cambiar todo el equipo para alguien más y hasta cuando alguien está haciendo excepcionalmente bien?”

Dejar afuera a Taskin fue principalmente para impulsar la decadente alineación de bateo. Ha sido problemático durante mucho tiempo, pero desde que llegaron a América del Norte el mes pasado, el orden superior se ha derrumbado contra la mayoría de los ataques de bolos. Shakib dijo que Bangladesh tiene una tendencia general de bateo a hacerlo mejor en wickets difíciles que en buenos wickets de bateo.

“No lo hacemos realmente bien cuando jugamos en wickets planos que producen 180-200 carreras”, dijo Shakib. “Jugamos mejor en wickets que producen 130-150 carreras. Eso es lo que conocemos. Excepto un juego en BPL este año, nuestros bateadores locales realmente no han perseguido carreras grandes. Sigue siendo nuestra debilidad”.

Tamim explicó además que los bateadores de Bangladesh no están acostumbrados a buenos wickets de bateo desde hace muchos años. Dijo que juegan en superficies lentas y bajas en su país donde juegan la mayoría de su cricket, por lo que cuando se encuentran con buenos en los torneos de la ICC, se quedan sin saber qué hacer.

“Bangladesh [generalmente] juega en un terreno difícil para los bateadores. Tampoco pueden comenzar a marcar carreras libremente cuando los colocas en un wicket muy bueno. Necesitas saber cómo marcar carreras incluso en un buen wicket. Necesitas conocer tus limitaciones en qué tiros jugar. Creo que debería haber un plan a largo plazo en el que Bangladesh juegue en buenos wickets. No lo consiguen en Mirpur.”

Tamim dijo que incluso su torneo T20 de renombre, la Bangladesh Premier League, no pudo producir cricket emocionante debido a la naturaleza de los wickets en el país. Dijo que la mentalidad en casa de ganar primero ha dejado a los bateadores en apuros.

Sugirió ser paciente con mejores wickets para que los bateadores puedan mejorar mientras los boleros también aprenden a lanzar en superficies de bateo buenas.

“La BPL es un torneo fantástico pero no pudimos conseguir wickets que emocionaran a la multitud. En los últimos dos años, los puntajes han sido más altos. Los equipos están persiguiendo 170-180, pero estamos tan orientados hacia el resultado en Bangladesh. Si tenemos un muy buen wicket en el primer juego, en el momento en que perdemos ese juego, la gente trata de hacer una pista amigable para el spin. Creo que no solo jugadores y entrenadores, el consejo también tiene que salir de esa mentalidad. Perdamos durante otros seis meses, pero preparemos wickets donde los boleros y bateadores puedan aprender. Creo que esta es la única forma de avanzar para el cricket de Bangladesh”.