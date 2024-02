Convirtiéndose en una potencia de flujo de efectivo libre

Como accionista de Palantir (NYSE: PLTR), no podría estar más contento con su aumento post-ganancias de cerca del 35%. La empresa de análisis de datos e inteligencia impulsada por inteligencia artificial impresionó a los inversores con una fuerte tracción en los bootcamps, el crecimiento de la adopción de la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) y la mejora de las ganancias. La gerencia espera una aceleración continua en su división comercial. Mientras tanto, Palantir se está convirtiendo gradualmente en una potencia de flujo de efectivo libre.

Dicho esto, aunque seguiré invirtiendo en Palantir por sus perspectivas a largo plazo, he adoptado una postura neutral después de las masivas ganancias de las acciones.

Bootcamps impulsan crecimiento comercial explosivo

Uno de los puntos destacados del informe del cuarto trimestre de Palantir fue cómo la empresa pudo impulsar un crecimiento explosivo en su división comercial. Para desglosarlo un poco, el negocio de Palantir se divide en dos partes: Gobierno (que aporta el 53% de los ingresos) y Comercial (que aporta el otro 47 %). Si bien el lado gubernamental todavía está creciendo bastante rápidamente, con un 11% de crecimiento en el cuarto trimestre, la emoción real está creciendo en la división comercial de Palantir.

De hecho, la división comercial de Palantir superó con creces su negocio gubernamental, aumentando los ingresos en un 32% interanual. Esto se debió a un incremento masivo del 55% en el número de clientes de Palantir a 221 empresas. El éxito rápido del cliente aquí se puede atribuir a la implementación de Palantir de una estrategia de adquisición de clientes sumamente demostrativa: bootcamps.

¿En qué consisten los bootcamps?

Los bootcamps de Palantir sirven como talleres intensivos y prácticos diseñados para mostrar las capacidades de sus productos, especialmente la AIP de Palantir. La estrategia de Palantir aquí implica abordar directamente a los CEO y CTO, instándoles a poner a prueba a sus mejores equipos de inteligencia artificial. En palabras de Palantir, dicho enfoque suele sonar así: “Tomen todo lo que han hecho en inteligencia artificial, pongan a sus mejores personas en ello, y nosotros ejecutaremos sus datos en un bootcamp de 10 horas. Comparen sus resultados con nuestros resultados operativamente relevantes y comercialmente valiosos. Nuestras 10 horas versus sus 10 meses. Cualquier producto, proveedor o mayorista que elijan, estaremos allí”.

Llamada de Ganancias del Cuarto Trimestre

Naturalmente, muchos ejecutivos han mostrado interés en probar la plataforma de Palantir, especialmente dada la fama que ha recogido la empresa en el ámbito tecnológico. La demanda de estos “talleres” inmersivos ha aumentado, de modo que Palantir no solo ha alcanzado, sino que ha superado las expectativas previas. Palantir ha llevado a cabo un impresionante total de 560 sesiones desde octubre, un logro que ya supera el objetivo inicial de 500 en el transcurso de un año.

Efecto de los Bootcamps en el Crecimiento de los Ingresos

La estrategia de los bootcamps de Palantir ha desempeñado un papel crucial en el impulso del crecimiento de los ingresos en la división comercial y en la empresa en general. De hecho, la gerencia de Palantir destacó que la empresa ha asegurado acuerdos significativos mediante este enfoque. Al presenciar de primera mano los resultados tangibles que Palantir puede proporcionar a las empresas, otros ejecutivos de empresas se sienten obligados a adoptar esta tecnología transformadora, reconociéndola como una oportunidad que no pueden darse el lujo de pasar por alto.

Como una de las accionistas más importantes, no podría estar más contenta con las ganancias recientes. Con base en la guía de la gerencia, el crecimiento fenomenal de los ingresos de la división comercial acelerará aún más. Mientras tanto, dada el alto margen de negocio de la empresa, la generación de flujo de efectivo libre de Palantir muestra un inmenso potencial. Continuaré manteniendo las acciones por estas razones y el hecho de que considero que Palantir dominará el espacio del software de toma de decisiones impulsado por la inteligencia artificial.

No obstante, a pesar de estos indicadores positivos, la valoración elevada de las acciones plantea preocupaciones. Como accionista, sigo siendo optimista sobre el potencial a largo plazo de Palantir, pero, considerando el reciente aumento, he cambiado a una postura neutral, reducido mis expectativas y me he preparado para una mayor volatilidad por delante.

Se trata de un extracto de un artículo escrito por mí sobre la empresa de análisis de datos Palantir.