Conversaciones de alto el fuego en Gaza 90% completadas, funcionario palestino le dice a la BBC.

Con estos problemas resueltos, un alto el fuego de tres etapas podría acordarse en días, agregaron. El trato incluiría un intercambio de 20 prisioneros palestinos por cada soldado mujer liberada en la primera de las tres etapas del alto el fuego. Los nombres de los prisioneros aún no se han acordado, pero serían elegidos de entre unos 400 nombres que están cumpliendo condenas de 25 años o más en Israel. No se cree que incluyan al líder de Fatah, Marwan Barghouti, cuya liberación se espera que Israel vete. Los rehenes israelíes serían liberados en etapas, ya que se cree que Hamas todavía necesita localizar a algunos de los rehenes desaparecidos. De los 96 rehenes que aún están en poder en Gaza, se asume que 62 siguen vivos. Los civiles de Gaza podrían regresar al norte, bajo un sistema con supervisión egipcia y catarí, y habría alrededor de 500 camiones por día llevando ayuda a la franja, afirmó el oficial. En la última etapa del plan de tres fases, que marcaría el fin de la guerra de 14 meses, Gaza sería supervisada por un comité de tecnócratas de la franja, que no tendrían afiliaciones políticas anteriores pero contarían con el respaldo de todas las facciones palestinas.