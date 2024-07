Conversaciones avanzadas sobre fusión de Salary Finance respaldado por Legal & General | Noticias de negocios

Una empresa de tecnología financiera prominente en la que Legal & General (L&G) posee una parte está en negociaciones sobre una fusión que crearía uno de los mayores prestamistas no bancarios de consumidores en Gran Bretaña.

Sky News ha aprendido que Salary Finance, que adelanta los salarios de los empleados, y Oakbrook, una plataforma de préstamos habilitada para la tecnología, se espera que se combinen después de las conversaciones entre sus mayores accionistas.

Salary Finance es propiedad conjunta de L&G y Blenheim Chalcot, un importante constructor de empresas digitales con sede en Londres cuyo portafolio incluye las fintechs Liberis y Modulr y que vendió su participación restante en Clearscore el año pasado.

Fuentes dijeron que Blenheim Chalcot y L&G habían estado discutiendo la combinación de Salary Finance y Oakbrook durante meses.

Una fusión crearía una empresa con un libro de préstamos de £500m y 200,000 clientes activos.

Las noticias de las conversaciones llegan semanas después de que Antonio Simoes, el nuevo director ejecutivo de L&G, creara una unidad no central de inversiones corporativas, que ahora están destinadas a la venta.

Incluyen Cala Group, el constructor de viviendas.

Se espera que la participación de L&G se diluya por el acuerdo, aunque no estaba claro el jueves si planeaba deshacerse de su interés a corto plazo.

Una fuente dijo que la intención de la fusión entre Salary Finance y Oakbrook era ofrecer opciones de crédito más transparentes y accesibles a los consumidores que tradicionalmente tienen dificultades para acceder a créditos asequibles.

Se dice que Salary Finance ha tenido un buen rendimiento este año.

Se espera que el acuerdo se finalice durante el verano, según personas cercanas.

L&G y Blenheim Chalcot declinaron hacer comentarios.

