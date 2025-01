Continúan los esfuerzos de búsqueda para encontrar al hombre desaparecido de Belfast.

Los esfuerzos de búsqueda entran en su tercera semana para encontrar a un hombre de Belfast que actualmente está desaparecido en España. John Hardy, también conocido como John George, fue el último en comunicarse con su familia el 14 de diciembre, cuando condujo de Alicante a Benidorm. El padre de Mr. Hardy, Billy George, quien ha viajado a España, ha dicho que cree que su hijo está muerto. El viernes, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) emitió un nuevo llamamiento para que miembros del público compartan información mientras ayudan a la policía española en la investigación. Se produce cuando un equipo de búsqueda y rescate de Irlanda del Norte, que ha estado en España desde el primer día del año, está finalizando su búsqueda. K9 Search and Rescue NI, que ha estado en España desde el primer día del año, debe regresar a casa el domingo [K9 Search & Rescue NI]. El sábado por la noche, K9 Search and Rescue NI, un equipo de búsqueda y rescate canino totalmente voluntario, publicó en Facebook que su búsqueda estaba “llegando a su fin, por ahora, desafortunadamente sin resultados en la localización del desaparecido hombre de Belfast, John George”. El equipo dijo que “se cubrieron grandes áreas” en la búsqueda y el equipo permanecerá en “contacto cercano” con la familia de John y les agradeció a ellos y a la policía de Alicante por su apoyo. Actualizado por K9 Search & Rescue NI el sábado, 4 de enero de 2025. Ryan Gray es el líder del equipo voluntario que ha estado ayudando a los locales en los esfuerzos por encontrar al Sr. Hardy. El Sr. Gray dice que es la primera vez que tienen que lidiar con una persona desaparecida fuera del Reino Unido. Dijo: “Hemos buscado personas desaparecidas en Inglaterra y Escocia anteriormente, pero en términos de buscar a una persona desaparecida de Irlanda del Norte en el extranjero, esta es la primera vez”. El Sr. Gray dijo a BBC News NI que la familia del Sr. George “se puso en contacto con nosotros, nos pidieron que vinieramos a ayudar y fuimos aceptados y ahora estamos aquí haciendo lo mejor que podemos”. “Grandes áreas por cubrir”. Hay siete miembros del equipo y un perro de recuperación de víctimas ayudando en la búsqueda. “Estamos aquí buscando en diferentes áreas, hace calor, alrededor de 17 u 18 grados, aunque los chicos lo están haciendo bien, los perros son fantásticos y estamos cubriendo áreas bastante grandes”, dijo el Sr. Gray. El Sr. Gray mencionó que pueden surgir problemas en cuanto a la logística en un esfuerzo como éste, dijo que “algunos chicos tuvieron que pedir permiso” y que “para traer a nuestro perro aquí tuvimos que usar una aerolinea española, lo que involucró varias paradas en el camino, pero siempre estamos listos”. Apelación policial [K9 Search & Rescue NI]. El viernes se abrió un portal público para información relacionada con la desaparición del Sr. George. La PSNI ha dicho que está “en estrecho contacto con la familia del hombre desaparecido y otras agencias de aplicación de la ley”. Además, dijeron que se han nombrado oficiales de enlace para brindar apoyo a la familia en este momento. “Aunque la investigación debe ser avanzada por la policía española, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte ha ofrecido su ayuda a la policía en España y asistirá con cualquier investigación local que se lo solicite”, dijo un portavoz de la PSNI. La policía pidió a cualquier persona que crea que pueda tener información, que podría ayudar al equipo de investigación español, que se ponga en contacto con ellos. Cualquier fotografía o grabación, incluida CCTV, grabaciones de teléfonos móviles o de cámaras en el salpicadero, se pueden compartir con la PSNI a través del Portal Público de Incidentes Mayores, y esa información se enviará a la policía española. La PSNI no tiene jurisdicción sobre la investigación en España y la asistencia está limitada a Irlanda del Norte en este momento.