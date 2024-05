Conteo en marcha después de elección crucial

Hace 1 hora

Farouk Chothia, BBC News, Johannesburgo

Los votantes de todas las generaciones estaban ansiosos por emitir sus votos

Los votos están siendo contados después de lo que se considera las elecciones más reñidas de Sudáfrica desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) llegó al poder hace 30 años.

Largas colas serpentearon fuera de los centros de votación de todo el país.

Un funcionario electoral en Johannesburgo dijo a la BBC que las colas recordaban las históricas elecciones de 1994, cuando las personas negras pudieron votar por primera vez, y que vieron a Nelson Mandela convertirse en presidente.

Muchas personas todavía estaban esperando para votar cuando los colegios electorales cerraron oficialmente a las 2100 horas locales (1900 GMT), pero la comisión electoral dijo que a todos se les permitiría emitir sus votos.

Los primeros resultados comenzarán a llegar el jueves por la mañana y se espera que los resultados finales se conozcan durante el fin de semana.

El ANC ha perdido apoyo debido a la indignación por los altos niveles de corrupción, delincuencia y desempleo. Las encuestas de opinión sugieren que podría perder su mayoría en el parlamento.

Sifiso Buthelezi, quien votó en el Parque Joubert de Johannesburgo, el mayor centro de votación de Sudáfrica, dijo a la BBC: “La libertad es genial pero necesitamos abordar la corrupción”.

El cambio ha sido un sentimiento recurrente, especialmente entre los jóvenes votantes.

Ayanda Hlekwane, uno de la generación “nacida libre” de Sudáfrica, es decir, nacido después de 1994, dijo que a pesar de tener tres títulos todavía no tiene trabajo.

“Estoy trabajando en mi propuesta de doctorado para volver a estudiar en caso de que no consiga trabajo”, le dice a la BBC en Durban.

Pero el Sr. Hlekwane dijo que era optimista de que las cosas cambiarían.

Las filas, como esta en Johannesburgo, se dice que son reminiscentes de la votación de 1994.

Un récord de 70 partidos y 11 candidatos independientes estaban compitiendo, con los sudafricanos votando por un nuevo parlamento y nueve legislaturas provinciales.

Los analistas dicen que esto muestra que muchas personas están desilusionadas con el ANC.

“Estamos entrando en la próxima fase de nuestra democracia, y va a ser una gran transición”, dijo el analista político Richard Calland a la BBC.

“O bien nos convertiremos en una democracia más competitiva y madura, o nuestra política se fragmentará más”.

El principal partido de oposición, la Alianza Democrática (DA), ha firmado un pacto con otros 10 partidos, acordando formar un gobierno de coalición si obtienen suficientes votos para desplazar al ANC del poder.

Pero esto es muy poco probable, ya que se espera que el ANC siga siendo el partido más grande, poniéndolo en pole position para liderar una coalición si su apoyo cae por debajo del 50%.

Obtuvo el 57,5% de los votos en la última elección en comparación con el 21% de la DA.

Los sudafricanos no votan directamente por un presidente. En cambio, votan por miembros del parlamento que luego elegirán al presidente.

Por lo tanto, es probable que el presidente actual, Cyril Ramaphosa, continúe en el poder.

Elecciones en Sudáfrica: Esto es lo que tenían que decir los votantes

El ex presidente Jacob Zuma causó un gran shock cuando anunció en diciembre que abandonaba el ANC para hacer campaña por un nuevo partido, uMkhonto weSizwe (MK), que se traduce como Lanza de la Nación.

Aunque se le ha impedido postularse para el parlamento debido a una condena por desacato al tribunal, su nombre aún apareció en la papeleta como líder del MK.

Se espera que el MK lo haga especialmente bien en la provincia natal de Mr Zuma, KwaZulu-Natal, donde las tensiones han sido altas, con algunos incidentes de violencia reportados durante la campaña.

La policía y el ejército han sido desplegados en los colegios electorales de todo el país para garantizar que la votación se lleve a cabo pacíficamente y que las papeletas no sean robadas.

Más de 27 millones de personas estaban registradas para emitir sus votos, siendo las mujeres el 55%, según estadísticas publicadas por la comisión electoral.

En cuanto al grupo de edad, el registro de votantes fue mayor entre los que tienen entre 30 y 39 años. Representan casi siete millones de los 26,7 millones de votantes.

La juventud podría inclinar esta elección a su favor.

El artista Njabulo Hlophe, de 28 años, dijo que los jóvenes en Sudáfrica tienden a ser marginados, pero “este es tanto nuestro país como el de nuestros padres… nos lo están dejando a nosotros, así que alguien que realmente se preocupe por los jóvenes es alguien a quien realmente estoy mirando”.

Se espera que el apoyo al ANC sea mayor entre la generación más antigua.

Una mujer de 89 años, Elayne Dykman, dijo a la BBC en Durban que espera que los jóvenes en Sudáfrica no den por sentado su derecho al voto.

Reportaje adicional de Anne Soy en Durban y Barbara Plett Usher en Soweto

